В Австрии закрывают последний центр приема украинских беженцев

В Вене до конца 2025 года закроют последний в Австрии центр приема беженцев из Украины.

Об этом пишут ORF и Kronen Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Приютом Quartier Schlossberg руководит благотворительная организация Volkshilfe. В нем могут разместиться более 200 человек, но центр уже некоторое время работает на полную мощность.

Вена была последней федеральной землей с собственным центром приема украинских беженцев. Летом этого года такое заведение закрыли в Форарльберге.

Какую поддержку получали украинцы в Вене?

Как отмечается, с начала открытия центра, помощь оказали 8900 украинцам, которые получали жилье на начальный короткий срок, питание, консультации и поддержку в оформлении документов или переезде в другие федеральные земли.

Правительство Австрии выплачивало €190 единовременного пособия на человека. Но, по данным Венского социального фонда, эта сумма покрывает лишь часть расходов.

По данным ORF, сейчас в Вене 10 786 украинцев находятся в системе базового обеспечения, а по всей Австрии - около 30 тысяч.

Сколько беженцев из Украины в Вене?

Газета Kronen Zeitung отмечает, что в случае закрытия центра в Вене новоприбывшие украинские искатели убежища минимум несколько дней будут без крыши над головой, если самостоятельно не смогут найти себе приют.

В сентябре в Австрию прибыли 2 000 беженцев из Украины. Учитывая приближение зимы и продолжение войны, маловероятно, что это количество уменьшится в ближайшие недели, добавляет газета.

