Австрия поддержит новый пакет санкций ЕС против России

Австрия заявила, что согласится на принятие нового пакета санкций Европейского Союза против России, что устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что министры иностранных дел ЕС должны собраться в понедельник в Люксембурге, где они надеются завершить согласование 19-го пакета санкций против России.

Ранее сообщалось, что принятие пакета зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы.

Однако другие правительства ЕС не согласились. Пакет санкций требует единодушной поддержки 27 государств-членов ЕС.

"Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", - заявили в МИД Австрии.

Стоит заметить, что Словакия также выразила предостережение по этому поводу, но четыре дипломата ЕС заявили, что Европейская комиссия опубликует в понедельник письмо, в котором будет рассмотрено беспокойство Словакии.

Напомним, ранее сообщалось, что два государства-члена Евросоюза - Словакия и Австрия - задерживают согласование 19-го пакета санкций против России. На переговорах послов ЕС в Брюсселе эти страны отказались уступать свои требования.