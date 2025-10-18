РУС
Новости Санкции ЕС против России
Австрия поддержит новый пакет санкций ЕС против России

Австрия поддержит санкции ЕС против России

Австрия заявила, что согласится на принятие нового пакета санкций Европейского Союза против России, что устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что министры иностранных дел ЕС должны собраться в понедельник в Люксембурге, где они надеются завершить согласование 19-го пакета санкций против России.

Ранее сообщалось, что принятие пакета зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Однако другие правительства ЕС не согласились. Пакет санкций требует единодушной поддержки 27 государств-членов ЕС.

"Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", - заявили в МИД Австрии.

Стоит заметить, что Словакия также выразила предостережение по этому поводу, но четыре дипломата ЕС заявили, что Европейская комиссия опубликует в понедельник письмо, в котором будет рассмотрено беспокойство Словакии.

Также читайте: ЕС может пойти на уступки Австрии, чтобы одобрить 19-й пакет санкций против РФ, - FT

Напомним, ранее сообщалось, что два государства-члена Евросоюза - Словакия и Австрия - задерживают согласование 19-го пакета санкций против России. На переговорах послов ЕС в Брюсселе эти страны отказались уступать свои требования.

Австрия (857) россия (97715) санкции (11933)
Когда этот маразм отменят, про единогласное решение вопросов. Сделали бы, например, 23/27 достаточно для принятия, 85% более чем достаточно
18.10.2025 19:27 Ответить
51 на 49.
18.10.2025 19:32 Ответить
Й це та Австіря в котрій лише 6, здається, голосів партії Зелених у парламенті врятували коаліцію від перемоги більшості ультраправих у парламенті - й це було недавно у 2024 році , що теж тішить .
У Мерца справи похиткіші навіть, ніжна батьківщині Гітлера.
18.10.2025 19:29 Ответить
18.10.2025 19:30 Ответить
Це піпелац. Піздюхи, малі краіни Єврозони баньдюки. Урсула?
18.10.2025 19:40 Ответить
Фірташ, мабуть глибоко схвильований???
Трамп з мінЮстом, його чекають в США!!
18.10.2025 19:59 Ответить
Запад на свету санкции вводит и журит Россию, а в тени торгует с РФ и накачивает насосом Россию деньгами. Следите за руками - капиталисты отвлекая внимание зрителя именно этой фразой, пока делают настоящий трюк другой рукой.
18.10.2025 20:01 Ответить
 
 