Словакия и Австрия блокируют согласование 19-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

Два государства-члена Евросоюза - Словакия и Австрия - задерживают согласование 19-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty, передает Цензор.НЕТ.

На переговорах послов ЕС в Брюсселе Австрия и Словакия отказываются уступать свои требования. Дипломаты считают, что вопрос не будет решен до встречи лидеров на саммите ЕС 23 октября.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо настаивает, чтобы на саммите сначала обсуждали влияние санкций на рост цен на энергоносители для европейцев. Также он использует задержку согласования, чтобы получить уступки по решению ЕС о запрете продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ увеличила экспорт сжиженного природного газа несмотря на санкции, - Bloomberg

Австрия, в свою очередь, требует снять санкции с двух российских физических лиц - олигарха Олега Дерипаски и его бизнес-партнера Дмитрия Белоглазова, а также трех компаний РФ, связанных с ними, чтобы не усложнять деятельность Raiffeisen Bank в России. Речь идет о замороженных активах на сумму 2 млрд евро в австрийской строительной компании Strabag.

По словам европейских чиновников, другие страны-члены ЕС недовольны такими требованиями. Они критикуют Еврокомиссию за включение этих пунктов в проект санкций и обеспокоены тем, что это может помочь банку, который получает более половины дохода от деятельности в России.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ