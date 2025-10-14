РУС
Словакия и Австрия блокируют согласование 19-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

Два государства-члена Евросоюза - Словакия и Австрия - задерживают согласование 19-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty, передает Цензор.НЕТ.

На переговорах послов ЕС в Брюсселе Австрия и Словакия отказываются уступать свои требования. Дипломаты считают, что вопрос не будет решен до встречи лидеров на саммите ЕС 23 октября.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо настаивает, чтобы на саммите сначала обсуждали влияние санкций на рост цен на энергоносители для европейцев. Также он использует задержку согласования, чтобы получить уступки по решению ЕС о запрете продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года.

Австрия, в свою очередь, требует снять санкции с двух российских физических лиц - олигарха Олега Дерипаски и его бизнес-партнера Дмитрия Белоглазова, а также трех компаний РФ, связанных с ними, чтобы не усложнять деятельность Raiffeisen Bank в России. Речь идет о замороженных активах на сумму 2 млрд евро в австрийской строительной компании Strabag.

По словам европейских чиновников, другие страны-члены ЕС недовольны такими требованиями. Они критикуют Еврокомиссию за включение этих пунктов в проект санкций и обеспокоены тем, что это может помочь банку, который получает более половины дохода от деятельности в России.

Не Орбаном єдиним.....
14.10.2025 15:52 Ответить
Австрия рассадник шпионов еще со времен ссср. Сидят на подачках кремля и блокируют санкции
14.10.2025 15:54 Ответить
Австрия- дом отдыха Фирташа-- он не прикосновенный даже для США.
14.10.2025 16:55 Ответить
країни ЄС ,які на сьогодні є найбільшими притонами бувшої совкової гебні проти .І не дивно куйло з тієї ж кагорти...
14.10.2025 16:02 Ответить
Двічі була у Австрії. Відень, Зальцбург... Блін,та що вам ті кацапи...
14.10.2025 16:02 Ответить
×уйловські устілки вже так о×уїли, що самі європейці при×уїли
14.10.2025 16:03 Ответить
https://youtu.be/X9N9MN-X3Lc?t=4 Австрія: тріумф друзів Путіна
14.10.2025 16:18 Ответить
Шо, вже австріяки ворогами стали? Ти ба...
14.10.2025 17:07 Ответить
 
 