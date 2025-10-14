РФ увеличила экспорт сжиженного природного газа несмотря на санкции, - Bloomberg

Завод по производству сжиженного природного газа в арктическом регионе России наращивает производство и экспорт продукции.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Экспортный завод "Арктик СПГ-2", против которого введены санкции США в 2023 году, отгружает десятую партию с конца июня. Ранее поставки осуществлялись либо в один порт на юге Китая, либо в хранилища Дальнего Востока России.

США пока воздерживаются от ужесточения мер против российского СПГ несмотря на то, что в последние дни торговый спор между Вашингтоном и Пекином вновь обострился.

Также читайте: Экспорт товаров из Китая в Россию обвалился до минимума за семь месяцев

Данные системы отслеживания судов свидетельствуют, что с августа на китайский терминал в Бэйхае прибыли восемь партий российского СПГ, подпадающего под санкции. Эти партии "Арктик СПГ-2" стали первыми, прибывшими в зарубежный порт. Выбрав единственный порт с ограниченным международным присутствием, Пекин таким образом пытается защитить свой газовый сектор от возможных ответных мер.

Прошлым летом "Арктик СПГ-2" отгрузил восемь партий, но был вынужден закрыться в октябре, поскольку не смог найти покупателей (некоторые импортеры не желали попадать под прицел Вашингтона), а также поскольку вокруг объекта начал скапливаться сезонный лед. Вместо этого суда разгружались на хранилищах в России.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ