РФ увеличила экспорт сжиженного природного газа несмотря на санкции, - Bloomberg

Россия увеличила экспорт газа даже несмотря на санкции

Завод по производству сжиженного природного газа в арктическом регионе России наращивает производство и экспорт продукции.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Экспортный завод "Арктик СПГ-2", против которого введены санкции США в 2023 году, отгружает десятую партию с конца июня. Ранее поставки осуществлялись либо в один порт на юге Китая, либо в хранилища Дальнего Востока России.

США пока воздерживаются от ужесточения мер против российского СПГ несмотря на то, что в последние дни торговый спор между Вашингтоном и Пекином вновь обострился.

Также читайте: Экспорт товаров из Китая в Россию обвалился до минимума за семь месяцев

Данные системы отслеживания судов свидетельствуют, что с августа на китайский терминал в Бэйхае прибыли восемь партий российского СПГ, подпадающего под санкции. Эти партии "Арктик СПГ-2" стали первыми, прибывшими в зарубежный порт. Выбрав единственный порт с ограниченным международным присутствием, Пекин таким образом пытается защитить свой газовый сектор от возможных ответных мер.

Прошлым летом "Арктик СПГ-2" отгрузил восемь партий, но был вынужден закрыться в октябре, поскольку не смог найти покупателей (некоторые импортеры не желали попадать под прицел Вашингтона), а также поскольку вокруг объекта начал скапливаться сезонный лед. Вместо этого суда разгружались на хранилищах в России.

Іде на рекорд - а ви кажете санкції санкції
14.10.2025 09:57 Ответить
Тепер вже не смішно від фраз " санкции нам только на пользу". Такі вони "санкції".
14.10.2025 10:09 Ответить
То так тільки здається, насправді не збільшила, а зменшила, ви просто неправильно дивитесь.
14.10.2025 10:12 Ответить
не всьо так однозначна,с точки зрения банальной эрудиции,учитывая ультракоординальную символику и то что некоторые индивидумы катострофически мистифицируют абстрактность,лежащему снизу сбоку ничего не видно
14.10.2025 10:21 Ответить
или так-С точки зрения элементарной эрудиции, не каждый цитирующий индивидуум может стать критерием по своей сущности, ибо мы не можем игнорировать темпоральные тенденции парадоксальных иллюзий, пролегающих в данном пространственно-временном континууме, и, вне зависимости от индифферентных систем координат... головне завумно розяснити причину
14.10.2025 10:24 Ответить
,,а был ли мальчик?,, я про санкції,судячі з всього з нас регочуть не тільки внутрішні ,,заробітчани,, але ще й півсвіту,включаючи ес та сша,ну а куйлі країна третього світу це майже не країна....ви головне вірте у ступ до ес,нато,....поки ми вас матимемо як ресурс...
14.10.2025 10:16 Ответить
На зображенні буксирування цього заводу (точніше його частини) з верфі Мурманська в 2023 році.
14.10.2025 10:23 Ответить
Вони більше стежать за рашкою, ніж за війною в Україні.
14.10.2025 10:31 Ответить
 
 