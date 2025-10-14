Експорт товарів з Китаю в Росію обвалився до мінімуму за сім місяців

Експорт китайських товарів до Росії у вересні цього року продемонстрував найбільше падіння за останніх сім місяців.

При цьому китайський експорт зменшується з лютого і це падіння поглиблюється, пише Reuters із посиланням на дані китайської митниці.

Так, постачання китайських товарів до РФ зменшилося минулого місяця на 21% – до 63,11 млрд юанів ($8,85 млрд), порівняно з відповідним періодом минулого року. Загалом, за перші дев'ять місяців року експорт Китаю до Росії впав на 10,6%.

Водночас імпорт товарів до Китаю з Росії минулого місяця відновив зростання, збільшившись на 3,8% після падіння на 17,8% у серпні.

Загалом за перші дев'ять місяців обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм і Росією впав на 8,6% – до 1,17 трлн юанів.

Китай забезпечує левову частку експортних доходів Росії, а його технології критично важливі для військово-промислового комплексу, говорило раніше джерело Reuters.

На початку жовтня повідомлялося, що китайські банки та інституційні інвестори уникають розміщень російських "панда-бондів" через загрозу вторинних санкцій.

До того стало відомо, що російський уряд прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину. За оцінками Мінекономіки РФ, упродовж найближчих трьох років ціни для Китаю будуть щонайменше на 27% нижчі, а у 2025 році цей розрив сягне 38%.