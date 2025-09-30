Росія продаватиме газ Китаю на 27-38% дешевше, ніж Європі й Туреччині, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Російський уряд прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину.

За оцінками Мінекономіки РФ, упродовж найближчих трьох років ціни для Китаю будуть щонайменше на 27% нижчі, а у 2025 році цей розрив сягне 38%, повідомляє Bloomberg.

Базовий сценарій відомства передбачає середню ціну експорту до КНР на рівні $248,70 за 1 тис. кубометрів у 2025 році, порівняно із $401,90 для західних ринків (без урахування країн колишнього СРСР). У "Газпромі" заявляють, що ціни для Китаю "об'єктивно нижчі", оскільки родовища, що живлять східний маршрут, ближчі до споживача.

Прогнози цін на газ

Росія розраховує продавати свій газ Китаю дешевше, ніж іншим іноземним клієнтам

У 2025 постачання трубопроводом "Сила Сибіру" мають зрости більш як на п'яту частину і вийти на проєктну потужність 38 млрд куб. м на рік. Цього місяця "Газпром" і CNPC узгодили комерційне збільшення прокачування ще на 6 млрд куб. м на рік цим маршрутом.

Додатково сторони домовилися підняти річні обсяги "далекосхідного" маршруту на 2 млрд куб. м – до 12 млрд куб. м, з початком постачань у 2027. Також підписано меморандум щодо будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру-2" через Монголію – потенційно до 50 млрд куб. м на рік строком на 30 років, з ціноутворенням за ринковою формулою.

Натомість західні напрями експорту газу для РФ залишаються обмеженими: у 2024 Туреччина імпортувала понад 21 млрд куб. м російського газу, а до низки "дружніх" країн Європи "Газпром" може спрямувати лише близько 16 млрд куб. м через "Турецький потік". Поворот на Китай не зміг компенсувати втрату більшої частини європейського ринку після 2022 року – і ціновий дисконт підкреслює цю тенденцію.

Раніше повідомлялось, що російський уряд очікує падіння нафтогазових доходів до найнижчого з часів пандемії рівня. Так, згідно з поправками до бюджету Росії на 2025 рік, РФ збере близько 8,65 трлн руб. ($100 млрд) податків від нафтової та газової промисловості. Це приблизно на 22% менше, ніж доходи минулого року.