РФ збільшила експорт зрідженого природного газу попри санкції, - Bloomberg

Завод з виробництва зрідженого природного газу в арктичному регіоні Росії нарощує виробництво та експорт продукції.

Експортний завод "Арктик СПГ-2", проти якого запроваджено санкції США у 2023 році, відвантажує десяту партію з кінця червня. Раніше поставки здійснювалися або в один порт на півдні Китаю, або в сховища Далекого Сходу Росії.

США поки утримуються від посилення заходів проти російського ЗПГ попри те, що останніми днями торговельна суперечка між Вашингтоном і Пекіном знову загострилася.

Дані системи відстеження судів свідчать, що із серпня на китайський термінал у Бейхаї прибули вісім партій російського ЗПГ, що підпадає під санкції. Ці партії "Арктик СПГ-2" стали першими, які прибули до закордонного порту. Вибравши єдиний порт з обмеженою міжнародною присутністю, Пекін таким чином намагається захистити свій газовий сектор від можливих заходів у відповідь.

Минулого літа "Арктик СПГ-2" відвантажив вісім партій, але був змушений закритися в жовтні, оскільки не зміг знайти покупців (деякі імпортери не бажали потрапляти під приціл Вашингтона), а також оскільки навколо об'єкта почав накопичуватися сезонний лід. Натомість судна розвантажувалися на сховищах в Росії.

