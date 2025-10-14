УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9777 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії Російський газ
697 9

РФ збільшила експорт зрідженого природного газу попри санкції, - Bloomberg

Росія збільшила експорт газу навіть попри санкції

Завод з виробництва зрідженого природного газу в арктичному регіоні Росії нарощує виробництво та експорт продукції.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Експортний завод "Арктик СПГ-2", проти якого запроваджено санкції США у 2023 році, відвантажує десяту партію з кінця червня. Раніше поставки здійснювалися або в один порт на півдні Китаю, або в сховища Далекого Сходу Росії.

США поки утримуються від посилення заходів проти російського ЗПГ попри те, що останніми днями торговельна суперечка між Вашингтоном і Пекіном знову загострилася.

Також читайте: Експорт товарів з Китаю в Росію обвалився до мінімуму за сім місяців

Дані системи відстеження судів свідчать, що із серпня на китайський термінал у Бейхаї прибули вісім партій російського ЗПГ, що підпадає під санкції. Ці партії "Арктик СПГ-2" стали першими, які прибули до закордонного порту. Вибравши єдиний порт з обмеженою міжнародною присутністю, Пекін таким чином намагається захистити свій газовий сектор від можливих заходів у відповідь.

Минулого літа "Арктик СПГ-2" відвантажив вісім партій, але був змушений закритися в жовтні, оскільки не зміг знайти покупців (деякі імпортери не бажали потрапляти під приціл Вашингтона), а також оскільки навколо об'єкта почав накопичуватися сезонний лід. Натомість судна розвантажувалися на сховищах в Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

газ (10705) росія (68415) санкції (12834) експорт (4683) скраплений газ (1208)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іде на рекорд - а ви кажете санкції санкції
показати весь коментар
14.10.2025 09:57 Відповісти
Тепер вже не смішно від фраз " санкции нам только на пользу". Такі вони "санкції".
показати весь коментар
14.10.2025 10:09 Відповісти
То так тільки здається, насправді не збільшила, а зменшила, ви просто неправильно дивитесь.
показати весь коментар
14.10.2025 10:12 Відповісти
не всьо так однозначна,с точки зрения банальной эрудиции,учитывая ультракоординальную символику и то что некоторые индивидумы катострофически мистифицируют абстрактность,лежащему снизу сбоку ничего не видно
показати весь коментар
14.10.2025 10:21 Відповісти
или так-С точки зрения элементарной эрудиции, не каждый цитирующий индивидуум может стать критерием по своей сущности, ибо мы не можем игнорировать темпоральные тенденции парадоксальных иллюзий, пролегающих в данном пространственно-временном континууме, и, вне зависимости от индифферентных систем координат... головне завумно розяснити причину
показати весь коментар
14.10.2025 10:24 Відповісти
,,а был ли мальчик?,, я про санкції,судячі з всього з нас регочуть не тільки внутрішні ,,заробітчани,, але ще й півсвіту,включаючи ес та сша,ну а куйлі країна третього світу це майже не країна....ви головне вірте у ступ до ес,нато,....поки ми вас матимемо як ресурс...
показати весь коментар
14.10.2025 10:16 Відповісти
На зображенні буксирування цього заводу (точніше його частини) з верфі Мурманська в 2023 році.
показати весь коментар
14.10.2025 10:23 Відповісти
Вони більше стежать за рашкою, ніж за війною в Україні.
показати весь коментар
14.10.2025 10:31 Відповісти
 
 