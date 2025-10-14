Словаччина та Австрія блокують узгодження 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

Дві держави-члени Євросоюзу - Словаччина та Австрія - затримують погодження 19-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty, передає Цензор.НЕТ.

На переговорах послів ЄС у Брюсселі Австрія та Словаччина відмовляються поступатися своїми вимогами. Дипломати вважають, що питання не буде вирішене до зустрічі лідерів на саміті ЄС 23 жовтня.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наполягає, щоб на саміті спершу обговорювали вплив санкцій на зростання цін на енергоносії для європейців. Також він використовує затримку погодження, щоб отримати поступки щодо рішення ЄС про заборону продажу нових бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року.

Австрія, у свою чергу, вимагає зняти санкції з двох російських фізичних осіб - олігарха Олега Дерипаски та його бізнес-партнера Дмитра Бєлоглазова, а також трьох компаній РФ, пов’язаних з ними, щоб не ускладнювати діяльність Raiffeisen Bank у Росії. Йдеться про заморожені активи на суму 2 млрд євро у австрійській будівельній компанії Strabag.

За словами європейських чиновників, інші країни-члени ЄС незадоволені такими вимогами. Вони критикують Єврокомісію за включення цих пунктів до проєкту санкцій та стурбовані тим, що це може допомогти банку, який отримує понад половину доходу від діяльності у Росії.

