УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8112 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
308 8

Австрія підтримає новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Австрія підтримає санкції ЄС проти Росії

Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністри закордонних справ ЄС мають зібратися в понеділок у Люксембурзі, де вони сподіваються завершити узгодження 19-го пакету санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що ухвалення пакету зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Однак інші уряди ЄС не погодилися. Пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

"Австрія підтримує продовження тиску на Росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок", - заявили в МЗС Австрії.

Варто зауважити, що Словаччина також висловила застереження з цього приводу, але чотири дипломати ЄС заявили, що Європейська комісія опублікує в понеділок лист, у якому буде розглянуто занепокоєння Словаччини.

Також читайте: ЄС може піти на поступки Австрії, щоб схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ, - FT

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві держави-члени Євросоюзу - Словаччина та Австрія - затримують погодження 19-го пакету санкцій проти Росії. На переговорах послів ЄС у Брюсселі ці країни відмовилися поступатися своїми вимогами.

Автор: 

Австрія (1014) росія (68507) санкції (12848)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда этот маразм отменят, про единогласное решение вопросов. Сделали бы, например, 23/27 достаточно для принятия, 85% более чем достаточно
показати весь коментар
18.10.2025 19:27 Відповісти
51 на 49.
показати весь коментар
18.10.2025 19:32 Відповісти
Й це та Австіря в котрій лише 6, здається, голосів партії Зелених у парламенті врятували коаліцію від перемоги більшості ультраправих у парламенті - й це було недавно у 2024 році , що теж тішить .
У Мерца справи похиткіші навіть, ніжна батьківщині Гітлера.
показати весь коментар
18.10.2025 19:29 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 19:30 Відповісти
Це піпелац. Піздюхи, малі краіни Єврозони баньдюки. Урсула?
показати весь коментар
18.10.2025 19:40 Відповісти
Фірташ, мабуть глибоко схвильований???
Трамп з мінЮстом, його чекають в США!!
показати весь коментар
18.10.2025 19:59 Відповісти
Запад на свету санкции вводит и журит Россию, а в тени торгует с РФ и накачивает насосом Россию деньгами. Следите за руками - капиталисты отвлекая внимание зрителя именно этой фразой, пока делают настоящий трюк другой рукой.
показати весь коментар
18.10.2025 20:01 Відповісти
 
 