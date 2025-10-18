Австрія підтримає новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Зазначається, що міністри закордонних справ ЄС мають зібратися в понеділок у Люксембурзі, де вони сподіваються завершити узгодження 19-го пакету санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що ухвалення пакету зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи.

Однак інші уряди ЄС не погодилися. Пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

"Австрія підтримує продовження тиску на Росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок", - заявили в МЗС Австрії.

Варто зауважити, що Словаччина також висловила застереження з цього приводу, але чотири дипломати ЄС заявили, що Європейська комісія опублікує в понеділок лист, у якому буде розглянуто занепокоєння Словаччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві держави-члени Євросоюзу - Словаччина та Австрія - затримують погодження 19-го пакету санкцій проти Росії. На переговорах послів ЄС у Брюсселі ці країни відмовилися поступатися своїми вимогами.