ЄС може піти на поступки Австрії, щоб схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ, - FT
Компроміс щодо 19-го пакета санкцій ЄС передбачає можливість точкового розмороження активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою.
Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
За даними джерел, частина санкцій може бути знята з активів Дерипаски в австрійській будкомпанії Strabag вартістю близько 2 млрд євро. Активи мають перейти Raiffeisen як компенсація за штраф, який банк сплатив за рішенням російського суду на користь бізнесу Дерипаски.
Раніше Raiffeisen і Дерипаска намагалися провести обмін активами для розмороження 24% частки олігарха у Strabag, проте план зазнав невдачі через ризики порушення санкцій ЄС. Частина європейських посадовців висловлює стурбованість, що такий крок легітимізує спроби російських олігархів ухилятися від санкцій.
Нова редакція пакета санкцій обговорюватиметься 3 жовтня, і очікується, що посли низки країн ЄС виступлять проти розмороження активів.
- санкції? вилізе орбан, фіцо, австрія, греція, ... чи ще якийсь виродок, який попросить ослабити їх до нуля.
- нові займи Україні за рахунок заморожених активів? ні, Бельгія боїться.
- переговори про вступ України до ЄС? То Нідерланди просять не спішити, то угорці, то навіть поляки...
- стіна дронів? Тут вже не про Україну, а все одно не можуть дійти згоди, німці проти