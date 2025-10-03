УКР
Новини Санкції ЄС проти Росії
1 265 8

ЄС може піти на поступки Австрії, щоб схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ, - FT

австрія

Компроміс щодо 19-го пакета санкцій ЄС передбачає можливість точкового розмороження активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, частина санкцій може бути знята з активів Дерипаски в австрійській будкомпанії Strabag вартістю близько 2 млрд євро. Активи мають перейти Raiffeisen як компенсація за штраф, який банк сплатив за рішенням російського суду на користь бізнесу Дерипаски.

Раніше Raiffeisen і Дерипаска намагалися провести обмін активами для розмороження 24% частки олігарха у Strabag, проте план зазнав невдачі через ризики порушення санкцій ЄС. Частина європейських посадовців висловлює стурбованість, що такий крок легітимізує спроби російських олігархів ухилятися від санкцій.

Нова редакція пакета санкцій обговорюватиметься 3 жовтня, і очікується, що посли низки країн ЄС виступлять проти розмороження активів.

Автор: 

Австрія (1010) росія (68181) санкції (12794) Євросоюз (14251)
Коментувати
Сортувати:
єс рф фт
03.10.2025 13:33 Відповісти
Це не Євросоюз а якесь зборіще шантажистів. Тільки і чекають щоб в когось якась біда приключилася і на ній набити собі кишені
03.10.2025 13:34 Відповісти
Стоячи по коліна в крові Українців, група осіб з московії, вимазує московським лайном і представників ЄС !?!?
03.10.2025 13:36 Відповісти
Хто ще хоче у ЄС ? Після всього що відбувається, що вони роблять
03.10.2025 13:38 Відповісти
Краще передали б Україні ті заморожені активи дерипасок, а ніж передавати їх хитрозробному Райффайзенбанку, що цинічно наживався і продовжує наживатись на війні пітьми проти України і всього Заходу, щохвилинно проводячи трансакції з фінансування російського тероризму, допомагаючи рашистам ухилятись від санкцій.
03.10.2025 13:40 Відповісти
Українцям достатньо обіцянок. привезених потужним гідрантом. Хай і далі воюютьзаЄвропу своїм коштом.
03.10.2025 13:47 Відповісти
Щось останнім часом жодне консенсусне рішення не можуть прийняти в ЄС.

- санкції? вилізе орбан, фіцо, австрія, греція, ... чи ще якийсь виродок, який попросить ослабити їх до нуля.

- нові займи Україні за рахунок заморожених активів? ні, Бельгія боїться.

- переговори про вступ України до ЄС? То Нідерланди просять не спішити, то угорці, то навіть поляки...

- стіна дронів? Тут вже не про Україну, а все одно не можуть дійти згоди, німці проти
03.10.2025 13:51 Відповісти
 
 