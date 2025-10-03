ЄС може піти на поступки Австрії, щоб схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ, - FT

Компроміс щодо 19-го пакета санкцій ЄС передбачає можливість точкового розмороження активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, частина санкцій може бути знята з активів Дерипаски в австрійській будкомпанії Strabag вартістю близько 2 млрд євро. Активи мають перейти Raiffeisen як компенсація за штраф, який банк сплатив за рішенням російського суду на користь бізнесу Дерипаски.

Раніше Raiffeisen і Дерипаска намагалися провести обмін активами для розмороження 24% частки олігарха у Strabag, проте план зазнав невдачі через ризики порушення санкцій ЄС. Частина європейських посадовців висловлює стурбованість, що такий крок легітимізує спроби російських олігархів ухилятися від санкцій.

Нова редакція пакета санкцій обговорюватиметься 3 жовтня, і очікується, що посли низки країн ЄС виступлять проти розмороження активів.

