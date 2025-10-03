ЕС может пойти на уступки Австрии, чтобы одобрить 19-й пакет санкций против РФ, - FT

Компромисс по 19-му пакету санкций ЕС предусматривает возможность точечной разморозки активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, часть санкций может быть снята с активов Дерипаски в австрийской стройкомпании Strabag стоимостью около 2 млрд евро. Активы должны перейти Raiffeisen в качестве компенсации за штраф, который банк уплатил по решению российского суда в пользу бизнеса Дерипаски.

Ранее Raiffeisen и Дерипаска пытались провести обмен активами для размораживания 24% доли олигарха в Strabag, однако план потерпел неудачу из-за рисков нарушения санкций ЕС. Часть европейских чиновников выражает обеспокоенность, что такой шаг легитимизирует попытки российских олигархов уклоняться от санкций.

Новая редакция пакета санкций будет обсуждаться 3 октября, и ожидается, что послы ряда стран ЕС выступят против размораживания активов.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!