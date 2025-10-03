РУС
Новости Санкции ЕС против России
ЕС может пойти на уступки Австрии, чтобы одобрить 19-й пакет санкций против РФ, - FT

Компромисс по 19-му пакету санкций ЕС предусматривает возможность точечной разморозки активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, часть санкций может быть снята с активов Дерипаски в австрийской стройкомпании Strabag стоимостью около 2 млрд евро. Активы должны перейти Raiffeisen в качестве компенсации за штраф, который банк уплатил по решению российского суда в пользу бизнеса Дерипаски.

Ранее Raiffeisen и Дерипаска пытались провести обмен активами для размораживания 24% доли олигарха в Strabag, однако план потерпел неудачу из-за рисков нарушения санкций ЕС. Часть европейских чиновников выражает обеспокоенность, что такой шаг легитимизирует попытки российских олигархов уклоняться от санкций.

Новая редакция пакета санкций будет обсуждаться 3 октября, и ожидается, что послы ряда стран ЕС выступят против размораживания активов.

єс рф фт
03.10.2025 13:33 Ответить
Це не Євросоюз а якесь зборіще шантажистів. Тільки і чекають щоб в когось якась біда приключилася і на ній набити собі кишені
03.10.2025 13:34 Ответить
Стоячи по коліна в крові Українців, група осіб з московії, вимазує московським лайном і представників ЄС !?!?
03.10.2025 13:36 Ответить
Хто ще хоче у ЄС ? Після всього що відбувається, що вони роблять
03.10.2025 13:38 Ответить
Краще передали б Україні ті заморожені активи дерипасок, а ніж передавати їх хитрозробному Райффайзенбанку, що цинічно наживався і продовжує наживатись на війні пітьми проти України і всього Заходу, щохвилинно проводячи трансакції з фінансування російського тероризму, допомагаючи рашистам ухилятись від санкцій.
03.10.2025 13:40 Ответить
Українцям достатньо обіцянок. привезених потужним гідрантом. Хай і далі воюютьзаЄвропу своїм коштом.
03.10.2025 13:47 Ответить
Щось останнім часом жодне консенсусне рішення не можуть прийняти в ЄС.

- санкції? вилізе орбан, фіцо, австрія, греція, ... чи ще якийсь виродок, який попросить ослабити їх до нуля.

- нові займи Україні за рахунок заморожених активів? ні, Бельгія боїться.

- переговори про вступ України до ЄС? То Нідерланди просять не спішити, то угорці, то навіть поляки...

- стіна дронів? Тут вже не про Україну, а все одно не можуть дійти згоди, німці проти
03.10.2025 13:51 Ответить
 
 