Майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за останні два місяці, - The Telegraph

Майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років покинули Україну після того, як були послаблені правила виїзду.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скільки українців перетнули кордон Польщі?

За даними польської прикордонної служби, з кінця серпня кордон Польщі перетнуло 99 000 українців віком від 18 до 22 років.

"Для порівняння, вся британська армія налічує близько 70 000 осіб", - йдеться у статті.

У період із січня до кінця серпня до Польщі в'їхало близько 45 300 українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Однак у наступні два місяці їх кількість зросла більш ніж удвічі, досягнувши показника в 1600 осіб на день.

Скільки українців прибуло в Німеччину?

У Німеччині кількість українських чоловіків у віці від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, до середини вересня різко зросла з 19 до понад 1000.

За даними баварського інформаційного агентства BR24, у жовтні ця цифра зросла до 1400-1800 на тиждень.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, військовий стан забороняв виїзд чоловікам віком 18–60 років. Через три роки боротьби президент Володимир Зеленський запровадив нове правило, яке дозволяє українським чоловікам виїжджати за кордон до досягнення 23 років, пише The Telegraph.

Надаючи молоді більше свободи виїзду, влада хотіла стимулювати їхнє повернення та добровільний вступ до лав ЗСУ пізніше.

Також очікувалося, що це допоможе уникнути вивезення сім’ями підлітків за кордон до їхнього повноліття, щоб уникнути призову в майбутньому, пише видання.

Однак зміна політики спровокувала масовий відтік молодих українців до Європи. Це відбулося у момент, коли напруга через міграційні процеси у ЄС і без того висока.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років

Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

Правильно, такі новини треба давати вночі, щоб ніхто не побачив
показати весь коментар
30.10.2025 00:50 Відповісти
Ела Лібанова - директор Інституту демографії НАНУ в інтервью повідомила, що на самому початку війни в Україну в'їхало 200 тис. чоловіків

завдяки таким як вони Добровольцям Україна протрималась 4 роки війни

.
показати весь коментар
30.10.2025 01:42 Відповісти
DW
Більшість чоловікiв(18-22) ще не впевнені, що принесе майбутнє, але своїм першим кроком у Німеччині вбачають інтеграцію та легалізацію себе через статус тимчасового захисту задля навчання чи роботи у майбутньому.

За даними останніх соціальних опитувань в Україні, більш ніж кожен п'ятий український підліток хотів би переїхати за кордон, лишатися ж в Україні хочуть 52 відсотки молодих людей.
показати весь коментар
30.10.2025 00:50 Відповісти
В Україні низький процент людей хто вивчав німецьку мову.
Без мови не будеш професіоналом.

Українські діти та підлітки, які опинилися в Німеччині через війну Росії проти України, за час перебування в країні загалом добре інтегрувалися у суспільство та освітню систему. Такий висновок можна зробити з результатів дослідження, яке провів Федеральний інститут вивчення населення Німеччини (BiB). Зокрема, більше половини опитаних інститутом дітей та підлітків у віці від 11 до 17 років, зазначили, що добре або дуже добре говорять німецькою мовою, ще 35 відсотків вважають свої знання німецької хоч і не добрими, але й не поганими. І це при тому що 92 відсотки опитаних на момент втечі до Німеччини не мали жодних знань німецької мови, зазначають автори.
Знання німецької мови в багатьох випадках прямо впливають на позитивний досвід життя в країні, зазначають дослідники. Діти, які знають німецьку, частіше відвідують позашкільні заняття на кшталт спортивних секцій, мистецьких чи музичних гуртків. Крім того, такі діти радше почуваються частиною школи, яку вони відвідують, а також загалом більш задоволені своїм життям у країні.
показати весь коментар
30.10.2025 00:52 Відповісти
Німецьку мову, як і інші мови бажано вчити змалку.
Як правило, діти які вивчили іноземну мову до 10 років, розмовляють навіть без акценту.
показати весь коментар
30.10.2025 00:53 Відповісти
спочатку голосують по приколу за кремлівського козачка🤡...потім по дорослому чухають з держави , де той зелений мудило влаштував тоталітарний срач ,дякуючи виборцям ...єдина побажання ,шоб ця молодь яка( правильно виїхала )не дала більше цієї зеленської шобли , ні одного голосу ...
показати весь коментар
30.10.2025 01:02 Відповісти
Арихметика: 22-6=16
показати весь коментар
30.10.2025 01:23 Відповісти
Тобто, ЗЄ свідомо зменшив мобілізаційний потенціал ЗСУ на 100 тисяч самих здорових та боєздатних рекрутів.

Якщо це не саботаж, то що це?
показати весь коментар
30.10.2025 00:52 Відповісти
Авжеж не то, шо Вітя в Канаді, звісно, але якось переб'ються.
показати весь коментар
30.10.2025 01:07 Відповісти
"Вітя в Канаді" вже 26 років, знав куди їхав і статус біженця не випрошував.
показати весь коментар
30.10.2025 01:18 Відповісти
Влітку був проїздом у Вінніпезі.
Стояв в новому, щойно відкритому готелі.
Там якраз набрали в прибиральниці велику групу дівчат з України.
Йдуть назустріч зграйкою (в уніформі).
Ще не чуючи мови я здогадався, що вони щойно з України (яскраву помаду і туш місцеві прибиральниці не використовують).
А як вони досить голосно між собою матюкались!
Мене лише здивувало, що матюкались на чистій українській мові.
показати весь коментар
30.10.2025 01:41 Відповісти
Який недолугий висер
показати весь коментар
30.10.2025 02:08 Відповісти
Правда життя не завжди приємна. І критику ніхто не любить.
показати весь коментар
30.10.2025 02:12 Відповісти
Це ти кацапе знаєш про існування єдиної професії " сраки мити" ,чим ти 100% і займаєшся в Канаді ( якщо ти дійсно в Канаді,а не миєш сраки кадирівцям десь на сросії) а для нормальних людей існує дуже багато інших цікавих професій.
показати весь коментар
30.10.2025 01:57 Відповісти
Коли при прийнятті цього рішення Урядом я писав тут, що це бред, що під час війни в принципі треба закривати кордон на виїзд з країни всім громадянам, а на в'їзд - всім іноземцям, на мене зірвалося цунамі критики, що я закликаю до створення в Україні концтабору за принципом Північної Кореї. Писали, що треба створювати стимули, аби не вивозили 10-11 класників батьки "бо з 18 закриють виїзд" . . . Що інакше в українських університетах не буде скоро студентів (що правда). А тепер пишуть "караул, молодь виїжджає !!!" Ідіоти - Вас попереджали, що так буде. А Ви що казали ? Що я за концтабір . . . Ну ок, не буде концтабору - буде пустеля.

Але все це можна було вирішити просто закриттям кордону. Так, це недемократично. Але на вулиці війна. Якщо під час війни гратися в демократію, країна впаде, бо тут не буде достатньо населення для підтримання її існування і тоді ми всі (хто ще залишиться) будемо змушені або переїхати за кордон, або будемо вбиті росіянами чи поневолені, мобілізовані ними, тобто вбиті пізніше.

Під час війни кордон має бути закритий наглухо !!! Ніяких "Шляхів", "довідок для волонтерів", листів Мінкультури чи Мінспорту про виїзд на гастролі чи змагання . . . Поставки товарів в Україну - до кордону іноземними фурами, від кордону - нашими. З України - навпаки.
На кордоні пости через кожні 100 метрів по 2 чоловіка.
З першої хвилини оголошення воєнного стану за законом має бути повна заборона виїзду за кордон громадян всіх статей і будь-якого віку (тоді армія більш завзято б'ється, бо розуміє, що сім'ї тут залишаються), але при цьому повна і примусова евакуація населення із зони активних бойових дій. Це ж бред, що у Покровську, де вуличні бої, до цих пір 5200 жителів у місті залишається. А для іноземних громадян - можливість залишити країну, бо в ній ідуть бойові дії і їх це не повинно стосуватися, то не їхня країна і не їхній обов'язок її боронити.
показати весь коментар
30.10.2025 02:09 Відповісти
Бо більшість живе у чарівному Світі і гадки не має, що це звичайна загальна практика у таких війнах. Що мобілізація завжди і всюди примусова.
Більше того, кожен вважає себе особливим і, що всі йому винні.

Колись такі люди називали лохами тих, хто йшов служити в армію і взагалі виконував свій громадянський обов'язок.
І ці ж люди першими кажуть "Я тєбя туда нє посилал".

Сам здогададайся за кого і за що вони голосували у 2019-му.

Тому не дивуйся.
показати весь коментар
30.10.2025 02:19 Відповісти
ці ж люди першими кажуть "Я тєбя туда нє посилал".
- і саме тому ти відсиджуєшся на дивані ?
показати весь коментар
30.10.2025 02:24 Відповісти
Саме тому не якомусь їблану без мені про це казати.
показати весь коментар
30.10.2025 02:28 Відповісти
Молодь виїжджає, бо не хоче жити у країні з вічною війною під обстрілами, яка біда. Краще б всіх цих "рекрутів" в окопи як "мобілізаційний ресурс".
показати весь коментар
30.10.2025 00:56 Відповісти
типа кому за 22 хотят жить каждый день под обстрелами ?)
показати весь коментар
30.10.2025 00:59 Відповісти
Не хочуть, тому кордони мають бути відкритими для всіх без винятку незалежно від віку і статі.
показати весь коментар
30.10.2025 01:04 Відповісти
Ага, а воевать должны только контрактники и только кто сам этого хочет ))
показати весь коментар
30.10.2025 01:05 Відповісти
Воювати має нато, яке вкрало ядерну зброю. Його треба примусити воювати за нас
показати весь коментар
30.10.2025 01:19 Відповісти
примусьте
показати весь коментар
30.10.2025 01:40 Відповісти
Якби я мав 1000 підлеглих військових - я точно знаю що робити з енергоблоками аес.
показати весь коментар
30.10.2025 01:42 Відповісти
А хто воювати за них повинен? Кому як не молоді потрібне майбутнє? Хто не воює тому і заборонити голосувати.
показати весь коментар
30.10.2025 01:31 Відповісти
І це мабуть в основному ті, кому скоро мало виповнитися 23. Всі решта теж будуть виїжджати. Поступово. Жоден хлопець не зустріне своє 23-річчя в цій країні.
показати весь коментар
30.10.2025 00:57 Відповісти
В ЦІЙ країні... Про що це...
показати весь коментар
30.10.2025 01:18 Відповісти
Самое главное это Зели подсказали военные, что ситуация позволяет выпускать с концами молодёжь и в этот же момент военные говорят мы отступаем потому что нет людей и враг превосходит нас в численности
показати весь коментар
30.10.2025 01:01 Відповісти
Відкрию державну таємницю: людей із самого початку було менше, ніж у кацапів. Апріорі.
показати весь коментар
30.10.2025 01:08 Відповісти
А ну тогда все понятно, их больше и они захватывают каждый день территории и что нам делать? Отпустим молодёжь чтоб еще тяжелее было
показати весь коментар
30.10.2025 01:11 Відповісти
Їх не просто менше. Їх тупо не вистачає.

Саме тому кацапи інфільтруються групами 200-300 людей. Їх тупо не завжди помічають бо щільність ЗСУ - 1 людина на 7-8 кілометрів фронту.

А балачки про дрони всюди і завжди, які замінять людей - балачки для вагітних на мозок.
показати весь коментар
30.10.2025 01:12 Відповісти
Значить потрібно знімати броні з ста тисяч ментів. 32 морди на 6 тис. село, відкрили друге відділення, якого навіть при срср небуло при удвічі більшому населенні .розслідують по півроку як василь у наташки курку вкрав.
показати весь коментар
30.10.2025 01:05 Відповісти
Угу, нехай діди 50+ з купою болячок воюють, а потім дивуються чому на фрнті справи хрінові
показати весь коментар
30.10.2025 01:06 Відповісти
Нічого, скоро 10 млн бангладешців приїде за планом сороса
показати весь коментар
30.10.2025 01:07 Відповісти
Результат не проведеної люстрації в 90-х і відсутність корки 'негромадянина'. Діти комсомольців накерували
показати весь коментар
30.10.2025 01:26 Відповісти
А хто її мав провести, ту люстрацію? Комуністи і партхозактив?
показати весь коментар
30.10.2025 02:06 Відповісти
Нащадки репресованих
показати весь коментар
30.10.2025 02:24 Відповісти
Нащадки репресованих сиділи на жопі рівненько, тому що чудово знали, де вони живуть. Путч 1991 пам'ятаєте? Будь який розворот назад - і завтра знову рідна психлікарня, і галоперидольчик.
показати весь коментар
30.10.2025 02:30 Відповісти
Не дарма ж ЗЕ сказав що Україна ще зможе воювати 2-3 роки. Просто через 2-3 роки воювати буде нікому так як тим хто повинен воювати дали втекти з України.
показати весь коментар
30.10.2025 01:34 Відповісти
хіба "щит Європи" повинен складатися тільки з українців ? хай і Європа трохи візьме участь, якщо їй потрібен той щит
показати весь коментар
30.10.2025 01:41 Відповісти
Серйозно?
То може їм просто перестати утримувати та озброювати Україну і закінчити цю війну інакше?

Утриманки не вийобуються. А, якщо вийобуються, їх шлють *****.
показати весь коментар
30.10.2025 02:24 Відповісти
9 енергоблоків - на всю європу вистачить
показати весь коментар
30.10.2025 02:25 Відповісти
А хто ж замість нас буде воювати? Це злочин
показати весь коментар
30.10.2025 01:42 Відповісти
Для будь-якої країни ії молодь = майбутнє. Таким чином, в України вже немає майбутнього.
показати весь коментар
30.10.2025 01:50 Відповісти
Тоді у всієї планети його теж не буде
показати весь коментар
30.10.2025 02:07 Відповісти
Ні, у Індії та Африки гігантське молоде населення і навіть народжуваність ще досить висока. Просто вся планета трохи почорніє.
показати весь коментар
30.10.2025 02:13 Відповісти
Від ядерного попелу
показати весь коментар
30.10.2025 02:26 Відповісти
Зато буде яка діаспора! З вишиванок вилазити не будуть!
показати весь коментар
30.10.2025 02:08 Відповісти
Не будуть. Все йде до того, що скоро буде соромно називатися українцем.
показати весь коментар
30.10.2025 02:25 Відповісти
Кацап 🐷
показати весь коментар
30.10.2025 02:31 Відповісти
Бажання відкрити корчму XYTOPOK пересилить усе. Ну а там як положено, глечики, колесо від воза, і пару соняшників. В меню присутні шаурма і суші.
показати весь коментар
30.10.2025 02:33 Відповісти
Можна відкрити манікюрний салон, бордель, піццерію, кав'ярню. 2/3 українців живуть з кредо "какая разніца".

Не думаю, що борщ та деруни зроблять з космополита патріота України.
показати весь коментар
30.10.2025 02:39 Відповісти
А можна статтю Конституції де якщо тобі 22 то ти більш рівніший якщо тобі 32 чи 42?
показати весь коментар
30.10.2025 02:14 Відповісти
Величезна помилка Зєлі. І нічим не виправдана абсолютно!
показати весь коментар
30.10.2025 02:24 Відповісти
Рішення не мобілізовувати молодь було прийняте ще 4 роки тому - що не зрозуміло ?
показати весь коментар
30.10.2025 02:26 Відповісти
Це не помилка, а злочин, продиктований популізмом та підготовкою до виборів.
показати весь коментар
30.10.2025 02:26 Відповісти
Есть возможность - пусть едут
показати весь коментар
30.10.2025 02:29 Відповісти
Коли у критичній ситуації злодії з твоєї машини зливатимуть паливо, ти теж скажеш "хай тече, раз так вийшло"?
показати весь коментар
30.10.2025 02:42 Відповісти
 
 