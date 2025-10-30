Майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за останні два місяці, - The Telegraph

Майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років покинули Україну після того, як були послаблені правила виїзду.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скільки українців перетнули кордон Польщі?

За даними польської прикордонної служби, з кінця серпня кордон Польщі перетнуло 99 000 українців віком від 18 до 22 років.

"Для порівняння, вся британська армія налічує близько 70 000 осіб", - йдеться у статті.

У період із січня до кінця серпня до Польщі в'їхало близько 45 300 українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Однак у наступні два місяці їх кількість зросла більш ніж удвічі, досягнувши показника в 1600 осіб на день.

Скільки українців прибуло в Німеччину?

У Німеччині кількість українських чоловіків у віці від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, до середини вересня різко зросла з 19 до понад 1000.

За даними баварського інформаційного агентства BR24, у жовтні ця цифра зросла до 1400-1800 на тиждень.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, військовий стан забороняв виїзд чоловікам віком 18–60 років. Через три роки боротьби президент Володимир Зеленський запровадив нове правило, яке дозволяє українським чоловікам виїжджати за кордон до досягнення 23 років, пише The Telegraph.

Надаючи молоді більше свободи виїзду, влада хотіла стимулювати їхнє повернення та добровільний вступ до лав ЗСУ пізніше.

Також очікувалося, що це допоможе уникнути вивезення сім’ями підлітків за кордон до їхнього повноліття, щоб уникнути призову в майбутньому, пише видання.

Однак зміна політики спровокувала масовий відтік молодих українців до Європи. Це відбулося у момент, коли напруга через міграційні процеси у ЄС і без того висока.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років

Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

