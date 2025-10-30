Майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за останні два місяці, - The Telegraph
Майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років покинули Україну після того, як були послаблені правила виїзду.
Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.
Скільки українців перетнули кордон Польщі?
За даними польської прикордонної служби, з кінця серпня кордон Польщі перетнуло 99 000 українців віком від 18 до 22 років.
"Для порівняння, вся британська армія налічує близько 70 000 осіб", - йдеться у статті.
У період із січня до кінця серпня до Польщі в'їхало близько 45 300 українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Однак у наступні два місяці їх кількість зросла більш ніж удвічі, досягнувши показника в 1600 осіб на день.
Скільки українців прибуло в Німеччину?
У Німеччині кількість українських чоловіків у віці від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, до середини вересня різко зросла з 19 до понад 1000.
За даними баварського інформаційного агентства BR24, у жовтні ця цифра зросла до 1400-1800 на тиждень.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, військовий стан забороняв виїзд чоловікам віком 18–60 років. Через три роки боротьби президент Володимир Зеленський запровадив нове правило, яке дозволяє українським чоловікам виїжджати за кордон до досягнення 23 років, пише The Telegraph.
Надаючи молоді більше свободи виїзду, влада хотіла стимулювати їхнє повернення та добровільний вступ до лав ЗСУ пізніше.
Також очікувалося, що це допоможе уникнути вивезення сім’ями підлітків за кордон до їхнього повноліття, щоб уникнути призову в майбутньому, пише видання.
Однак зміна політики спровокувала масовий відтік молодих українців до Європи. Це відбулося у момент, коли напруга через міграційні процеси у ЄС і без того висока.
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років
Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.
Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
завдяки таким як вони Добровольцям Україна протрималась 4 роки війни
.
Більшість чоловікiв(18-22) ще не впевнені, що принесе майбутнє, але своїм першим кроком у Німеччині вбачають інтеграцію та легалізацію себе через статус тимчасового захисту задля навчання чи роботи у майбутньому.
За даними останніх соціальних опитувань в Україні, більш ніж кожен п'ятий український підліток хотів би переїхати за кордон, лишатися ж в Україні хочуть 52 відсотки молодих людей.
Без мови не будеш професіоналом.
Українські діти та підлітки, які опинилися в Німеччині через війну Росії проти України, за час перебування в країні загалом добре інтегрувалися у суспільство та освітню систему. Такий висновок можна зробити з результатів дослідження, яке провів Федеральний інститут вивчення населення Німеччини (BiB). Зокрема, більше половини опитаних інститутом дітей та підлітків у віці від 11 до 17 років, зазначили, що добре або дуже добре говорять німецькою мовою, ще 35 відсотків вважають свої знання німецької хоч і не добрими, але й не поганими. І це при тому що 92 відсотки опитаних на момент втечі до Німеччини не мали жодних знань німецької мови, зазначають автори.
Знання німецької мови в багатьох випадках прямо впливають на позитивний досвід життя в країні, зазначають дослідники. Діти, які знають німецьку, частіше відвідують позашкільні заняття на кшталт спортивних секцій, мистецьких чи музичних гуртків. Крім того, такі діти радше почуваються частиною школи, яку вони відвідують, а також загалом більш задоволені своїм життям у країні.
Як правило, діти які вивчили іноземну мову до 10 років, розмовляють навіть без акценту.
Якщо це не саботаж, то що це?
Стояв в новому, щойно відкритому готелі.
Там якраз набрали в прибиральниці велику групу дівчат з України.
Йдуть назустріч зграйкою (в уніформі).
Ще не чуючи мови я здогадався, що вони щойно з України (яскраву помаду і туш місцеві прибиральниці не використовують).
А як вони досить голосно між собою матюкались!
Мене лише здивувало, що матюкались на чистій українській мові.
Але все це можна було вирішити просто закриттям кордону. Так, це недемократично. Але на вулиці війна. Якщо під час війни гратися в демократію, країна впаде, бо тут не буде достатньо населення для підтримання її існування і тоді ми всі (хто ще залишиться) будемо змушені або переїхати за кордон, або будемо вбиті росіянами чи поневолені, мобілізовані ними, тобто вбиті пізніше.
Під час війни кордон має бути закритий наглухо !!! Ніяких "Шляхів", "довідок для волонтерів", листів Мінкультури чи Мінспорту про виїзд на гастролі чи змагання . . . Поставки товарів в Україну - до кордону іноземними фурами, від кордону - нашими. З України - навпаки.
На кордоні пости через кожні 100 метрів по 2 чоловіка.
З першої хвилини оголошення воєнного стану за законом має бути повна заборона виїзду за кордон громадян всіх статей і будь-якого віку (тоді армія більш завзято б'ється, бо розуміє, що сім'ї тут залишаються), але при цьому повна і примусова евакуація населення із зони активних бойових дій. Це ж бред, що у Покровську, де вуличні бої, до цих пір 5200 жителів у місті залишається. А для іноземних громадян - можливість залишити країну, бо в ній ідуть бойові дії і їх це не повинно стосуватися, то не їхня країна і не їхній обов'язок її боронити.
Більше того, кожен вважає себе особливим і, що всі йому винні.
Колись такі люди називали лохами тих, хто йшов служити в армію і взагалі виконував свій громадянський обов'язок.
І ці ж люди першими кажуть "Я тєбя туда нє посилал".
Сам здогададайся за кого і за що вони голосували у 2019-му.
Тому не дивуйся.
- і саме тому ти відсиджуєшся на дивані ?
Саме тому кацапи інфільтруються групами 200-300 людей. Їх тупо не завжди помічають бо щільність ЗСУ - 1 людина на 7-8 кілометрів фронту.
А балачки про дрони всюди і завжди, які замінять людей - балачки для вагітних на мозок.
То може їм просто перестати утримувати та озброювати Україну і закінчити цю війну інакше?
Утриманки не вийобуються. А, якщо вийобуються, їх шлють *****.
Не думаю, що борщ та деруни зроблять з космополита патріота України.