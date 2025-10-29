УКР
У Польщі та Німеччині зростає напруга через збільшення кількості молодих українців після послаблення виїзду з країни, - Politico

німеччина,польща

У Польщі та Німеччині зростає політична напруга через різке збільшення кількості молодих українських чоловіків, які прибувають після послаблення правил виїзду з України. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Реакція Німеччини

Представники партії канцлера Фрідріха Мерца заявили, що громадська підтримка України може зменшитися, якщо в країні зростатиме кількість чоловіків, які уникають військової служби.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну", - сказав депутат Юрген Хардт.

Він наголосив, що Берлін продовжить підтримувати Україну, але еміграційні тенденції необхідно контролювати.

Реакція Польщі

В Польщі ультраправа партія "Конфедерація" заявила, що країна "не може бути притулком для чоловіків, які мають боронити Україну". Політики наголосили, що присутність таких біженців створює фінансове навантаження для польських платників податків.

Статистика перетину кордонів

За даними польської прикордонної служби, після зміни правил виїзду лише за два місяці кордон із Польщею перетнули 98,5 тисячі українців віком 18-22 роки, що майже удвічі більше, ніж раніше.

У Німеччині кількість прибулих молодих чоловіків зросла з 19 на тиждень у серпні до понад 1,5 тисячі на тиждень у жовтні.

Соціальні виплати

Попри значний внесок українців у польську економіку - понад 6% робочої сили - ультраправі політики стверджують, що вони отримують надто багато соціальних виплат. Президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно наклав вето на закон про допомогу українцям, заявивши, що підтримку мають отримувати лише ті, хто працює та сплачує податки.

Подібні заяви лунають і в Німеччині. Партія "Альтернатива для Німеччини", яка зараз лідирує в опитуваннях, закликає припинити виплати українським біженцям.

За даними німецького агентства зайнятості, близько 490 тисяч громадян України працездатного віку отримують допомогу по довгостроковому безробіттю.

Депутат від Соціал-демократичної партії Себастьян Фідлер наголосив, що Німеччина не має права визначати, "кого Україна відправляє на війну, а кого ні".

"Парламентська група СДПН у Бундестазі, як і раніше, віддана підтримці України в міру наших можливостей. Частина наших відносин з Україною також означає, що ми не диктуємо їй, коли її власні громадяни можуть в’їжджати та виїжджати з країни. Принципово не є роботою Німеччини вирішувати, яких молодих людей Україна відправляє на війну, а яких ні", - сказав Фідлер.

Топ коментарі
+19
Це все іпсо. Ми ж знаємо з марафону, що ніхто з них насправді не виїхав за кордон.
29.10.2025 12:54 Відповісти
+15
українська влада прискоренно позбавляє Україну робочої сили.
29.10.2025 12:54 Відповісти
+14
Щит Європи має виконувати свою функцію, а не смакувати у Франкфурті чи Познані гарбузове лате. Того й обурюються.
29.10.2025 13:05 Відповісти
Питання в тому, що воюють хворі, старі , безумовно, що є і багато молодих патріотів, але і велика кількість здорованів в тилу відсиджуються, чи ми думаємо , що за рахунок сотні тисяч на передовій ми переможемо? Коли йду на роботу попри військовий заклад, то купа офіцерів молодих шурує в заклад і сумніваюсь , що вони хоч раз були на передовій, а як були, то далеко від фронту, чи як приклад в КЕВ понабирали молодих хлопців з військовою освітою , яким видали броні і таких випадків велика кількість. Фронт посипався , гинуть військові, а їх не має ким замінити..
29.10.2025 14:27 Відповісти
Назвіть конкретну кількість ОС, котра вам треба на передовій для забезпечення перемоги. Скільки і в які строки вам треба?
29.10.2025 14:31 Відповісти
а сам то ти де переможець??вагітний інвалід пацифистопенсіонер???на якому фронті воюєш???чи ти лише чужими руками а так лише пердиш порадами???
29.10.2025 13:58 Відповісти
от ти і пердиш, сам не бійсь відсиджуєшся в тилу. Я в радянські часи служив і знаю, як то діду воювати, чи нести на собі 50кг. Нажаль така реальність, що погоду робить молодь, а не старі , хворі ті інваліди. Але всім місце є , тільки не для синків Z- шмари та кварталу 95!
показати весь коментар
Чого так не казали,коли пускали сирійців?
29.10.2025 13:20 Відповісти
А якщо сирієць трансгендер, то то взагалі майже божество. Забули ручкі, як колись ходили в Крестові походи
29.10.2025 13:36 Відповісти
Ви би ще про Ладогу згадали, та не існуючу перемогу Олександра Нєвського )))
29.10.2025 13:58 Відповісти
Дикі народи пожирають розвинені, але слабкі народи. Згадайте Римську імперію.
29.10.2025 14:23 Відповісти
мабуть тому, що багато сирійців в Німеччині натуралізувались та давно стали виборцями.
А з виборцями треба обережно...
29.10.2025 13:44 Відповісти
Та українці,ще швимдше станут ь і важких злочинів мінімум будуть робити і працювати підуть.
29.10.2025 13:45 Відповісти
праві партії хайпують на цьому...
29.10.2025 13:53 Відповісти
І що?
29.10.2025 13:56 Відповісти
Ще трохи та Польщу з Німеччиною розірве.
29.10.2025 13:30 Відповісти
Може тому, що зп в Німеччині разів в 10 вища, ніж тут. А цни вже тут вищі, ніж в Польщі.
29.10.2025 13:49 Відповісти
Ой, а шо такоє? Сирійці та Індуси за вас воювати не стануть у разі нападу? А так же ж самим не хочеться воювати, краще українців до останнього. Це десь так випливає з вашоі заяви
29.10.2025 13:56 Відповісти
Замість навчати молодих військово-інженерним спеціальностям, територію Хозарії зачищають від аборигенів. facebook.com/groups/izmail24/posts/2416834235403058
29.10.2025 13:57 Відповісти
Танкістам ще треба й пояснити, про яких "інвесторів" і "туристів" йде мова.
29.10.2025 14:33 Відповісти
В розмова всі обурюються такому дозволу , обурюються всі в інтернеті - чому ніхто не виходить з протестом ?
29.10.2025 14:03 Відповісти
Про вбивство Парубія преса і дипломатія замовкла як по команді.
29.10.2025 14:13 Відповісти
Дозвіл на виїзд українців віком 18-22 роки - величезна помилка Зєлі. Звичайний дурнуватий популізм, який ще боком вилізе і жодного позитиву.
29.10.2025 14:31 Відповісти
Президент України виконує лише волю народу ! Проти цього рішення не було жодних протестів - які ще питання ?
29.10.2025 14:46 Відповісти
А хто буде протестувати - диванні експерти - їм пофіг. Реальні воїни - їм ніколи і не можна.
29.10.2025 15:21 Відповісти
Для Зеленського не помилка. У всіх людей молодше 22-х років є батьки, дідусі, бабусі, родичі. Всі вони зараз вдячні Зеленському. За майбутнє яке можна вибрати.
29.10.2025 14:50 Відповісти
Ну й брєдятіна. А у 22+ немає родичів і вони не можуть вибирати майбутнє, містер?
29.10.2025 15:23 Відповісти
Європа гадала, що працьовиті українці будуть годувати їх пенсіонерів, бюрократів, арабів та інших. Але українці виявились ще й розумними і не бажають когось там годувати, коли можна самим годуватися на халяву. Соціалізм - він такий: хто не працює, той їсть!
29.10.2025 14:33 Відповісти
Не слухайте їх! Слухайте Зельоних! З виїздом нічого не змінилось!!! - Шмарафон. ©
29.10.2025 15:29 Відповісти
Що й не дивно, саме проросійські шалави типу АФД виступають проти в'їзду українських чоловіків. А підтримають їх у цьому наші українчики.
29.10.2025 15:32 Відповісти
У статті написано що це депутат партії Мерца.
29.10.2025 15:36 Відповісти
