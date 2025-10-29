У Польщі та Німеччині зростає напруга через збільшення кількості молодих українців після послаблення виїзду з країни, - Politico

У Польщі та Німеччині зростає політична напруга через різке збільшення кількості молодих українських чоловіків, які прибувають після послаблення правил виїзду з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Реакція Німеччини

Представники партії канцлера Фрідріха Мерца заявили, що громадська підтримка України може зменшитися, якщо в країні зростатиме кількість чоловіків, які уникають військової служби.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну", - сказав депутат Юрген Хардт.

Він наголосив, що Берлін продовжить підтримувати Україну, але еміграційні тенденції необхідно контролювати.

Реакція Польщі

В Польщі ультраправа партія "Конфедерація" заявила, що країна "не може бути притулком для чоловіків, які мають боронити Україну". Політики наголосили, що присутність таких біженців створює фінансове навантаження для польських платників податків.

Статистика перетину кордонів

За даними польської прикордонної служби, після зміни правил виїзду лише за два місяці кордон із Польщею перетнули 98,5 тисячі українців віком 18-22 роки, що майже удвічі більше, ніж раніше.

У Німеччині кількість прибулих молодих чоловіків зросла з 19 на тиждень у серпні до понад 1,5 тисячі на тиждень у жовтні.

Соціальні виплати

Попри значний внесок українців у польську економіку - понад 6% робочої сили - ультраправі політики стверджують, що вони отримують надто багато соціальних виплат. Президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно наклав вето на закон про допомогу українцям, заявивши, що підтримку мають отримувати лише ті, хто працює та сплачує податки.

Подібні заяви лунають і в Німеччині. Партія "Альтернатива для Німеччини", яка зараз лідирує в опитуваннях, закликає припинити виплати українським біженцям.

За даними німецького агентства зайнятості, близько 490 тисяч громадян України працездатного віку отримують допомогу по довгостроковому безробіттю.

Депутат від Соціал-демократичної партії Себастьян Фідлер наголосив, що Німеччина не має права визначати, "кого Україна відправляє на війну, а кого ні".

"Парламентська група СДПН у Бундестазі, як і раніше, віддана підтримці України в міру наших можливостей. Частина наших відносин з Україною також означає, що ми не диктуємо їй, коли її власні громадяни можуть в’їжджати та виїжджати з країни. Принципово не є роботою Німеччини вирішувати, яких молодих людей Україна відправляє на війну, а яких ні", - сказав Фідлер.