Служба відновлення витратить 440 мільйонів на будівництво парковки для фур на кордоні з Польщею

Служба відновлення витратить 440 мільйонів на будівництво парковки для фур

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області 24 жовтня уклала угоду з ТОВ "Автомагістраль-Південь" на будівництво стоянок для вантажного транспорту у пункті пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні за 442,87 мільйона гривень.

Компанія була єдиним учасником тендеру, тому запропонована нею вартість виконання робіт виявилася лише на 22,6 тис. грн меншою за очікувану вартість закупівлі, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2026 року потрібно облаштувати паркувальну зону на 600 вантажівок на території 19,81 га.

При цьому підрядник має передбачити використання прогресивних технологій, нових матеріалів та сучасних технічних засобів організації та безпеки дорожнього руху:

  • металевого огородження бар'єрного типу з ефективним антикорозійним захистом;
  • горизонтальної дорожньої розмітки із сучасних матеріалів, стійких до зношення;
  • опор освітлення металевих із антикорозійним захистом;
  • дорожніх знаків із застосуванням плівки з підвищеними фотометричними характеристиками, тощо.

Також паркувальна зона матиме будівлі для водіїв вантажівок, санітарно-технічні споруди, протипожежну систему та систему відеоспостереження, озеленення та ландшафтний дизайн території, системи електропостачання, водовідведення та водопостачання тощо.

Фінансуватимуть роботи за кошти проєкту міжнародної технічної допомоги ЄС CEF та з державного бюджету.

ТОВ "Автомагістраль-Південь" з 2023 року офіційно належить бізнесмену Олександру Бойко.

Компанія була найбільшим підрядником "Укравтодору" до початку повномасштабної війни. У 2021 році вона отримала рекордне фінансування на ремонт та будівництво доріг в межах програми "Велике будівництво". Загалом компанія отримала підрядів на 23,3 млрд грн, що на майже 6 млрд грн більше ніж у 2020 році.

За підрахунками видання "Наші гроші", під час повномасштабного вторгнення "Автомагістраль-Південь" займала друге місце за сумою виплат від держави серед шляхових компаній України, поступаючись "Автостраді" Максима Шкіля.

+8
Вангую... в ТОВ "Автомагістраль-Південь" є якась робоча сосна, кум, брат або сват якогось чінуши який очолює цю ригаловку. І через пів року вилізе, що 439 млн. сп...зжено.
показати весь коментар
29.10.2025 10:23 Відповісти
пів року??по новим технологіям та іноваціям ракетнодронової корпорації хламіндічей до нового року встигнуть не тільки освоїти а ще й витратити з ескортницями на канікулах.....нові часи,нові швидкості,як у ракет в махах,махнув і нема грошей
показати весь коментар
29.10.2025 10:34 Відповісти
Та не вангуйте, он у вікі всі його подвиги описані)) він ж флагман великого крадівництва)) то його фірми по Україні асфальт кладуть..
показати весь коментар
29.10.2025 12:14 Відповісти
120%
показати весь коментар
29.10.2025 12:21 Відповісти
А потім поставлять шлагбаум на стоянку і свої люди будуть збирати гроші. Класна схема.
показати весь коментар
29.10.2025 10:26 Відповісти
шеф,шикарний план....замість вирішення питання з прискоренням перетину кордону,побудувати накуй непотрібний паркінг за гроші більша половина яких зникне де небуть на вергинських островах або одразу Мальдівах.....
показати весь коментар
29.10.2025 10:29 Відповісти
аха..ха... да яка там війна для зелений вйобків...крадуть як не всебе...
показати весь коментар
29.10.2025 10:32 Відповісти
Донатьте Українці зі свого кармана на армію,і не *******.
показати весь коментар
29.10.2025 10:38 Відповісти
ЗСУ почекають
показати весь коментар
29.10.2025 10:48 Відповісти
Компанія була єдиним учасником тендеру, тому,що українських конкурентів,як і Західних інвесторів, які пропонували б мабуть виконання робіт за меншу ціну "зелені корупційні слуги" просто напросто не допустили до тендеру.Якщо одна компанія,тоді очевидно, що тендеру,як такого, і не було.
показати весь коментар
29.10.2025 11:03 Відповісти
"Онукам вистачить": нардепа "Слуги народу" заскочили за листуванням про дерибан бюджету. https://tsn.ua/politika/onukam-vistachit-nardepa-slugi-narodu-zaskochili-za-listuvannyam-pro-deriban-byudzhetu-zmi-1480047.html
показати весь коментар
29.10.2025 11:04 Відповісти
За 440 мільйонів освіжать лінії дорожньої розмітки.
показати весь коментар
29.10.2025 11:12 Відповісти
Не берусь сказати, скільки має коштувати будівництво, але сенс в цьому, очевидно, є.
Автівки, що їздять Європою, мають тахографи для фіксації часу та швидкості руху. Водій не має права працювати більше 8.5 годин без відпочинку. Те саме на вихідні, мусово стояти в суботу і неділю.
Отже, авто має десь відстоятись. Зараз у нас водії роблять це на заправках та обочинах доріг, без зручностей. Ні туалетів, ні кафе...
Така стоянка частково вирішить цю проблему.
показати весь коментар
29.10.2025 11:18 Відповісти
Крали, крадимо і крастимемо...
показати весь коментар
29.10.2025 11:23 Відповісти
будівельний вірус дав рецедив
показати весь коментар
29.10.2025 11:26 Відповісти

