Служба відновлення витратить 440 мільйонів на будівництво парковки для фур на кордоні з Польщею

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області 24 жовтня уклала угоду з ТОВ "Автомагістраль-Південь" на будівництво стоянок для вантажного транспорту у пункті пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні за 442,87 мільйона гривень.

Компанія була єдиним учасником тендеру, тому запропонована нею вартість виконання робіт виявилася лише на 22,6 тис. грн меншою за очікувану вартість закупівлі, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2026 року потрібно облаштувати паркувальну зону на 600 вантажівок на території 19,81 га.

При цьому підрядник має передбачити використання прогресивних технологій, нових матеріалів та сучасних технічних засобів організації та безпеки дорожнього руху:

металевого огородження бар'єрного типу з ефективним антикорозійним захистом;

горизонтальної дорожньої розмітки із сучасних матеріалів, стійких до зношення;

опор освітлення металевих із антикорозійним захистом;

дорожніх знаків із застосуванням плівки з підвищеними фотометричними характеристиками, тощо.

Також паркувальна зона матиме будівлі для водіїв вантажівок, санітарно-технічні споруди, протипожежну систему та систему відеоспостереження, озеленення та ландшафтний дизайн території, системи електропостачання, водовідведення та водопостачання тощо.

Фінансуватимуть роботи за кошти проєкту міжнародної технічної допомоги ЄС CEF та з державного бюджету.

ТОВ "Автомагістраль-Південь" з 2023 року офіційно належить бізнесмену Олександру Бойко.

Компанія була найбільшим підрядником "Укравтодору" до початку повномасштабної війни. У 2021 році вона отримала рекордне фінансування на ремонт та будівництво доріг в межах програми "Велике будівництво". Загалом компанія отримала підрядів на 23,3 млрд грн, що на майже 6 млрд грн більше ніж у 2020 році.

За підрахунками видання "Наші гроші", під час повномасштабного вторгнення "Автомагістраль-Південь" займала друге місце за сумою виплат від держави серед шляхових компаній України, поступаючись "Автостраді" Максима Шкіля.