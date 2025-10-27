Через запуск нової системи на кордоні з Польщею можливі затримки руху, - Держприкордонслужба
На трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні 27 жовтня можливе уповільнення руху транспорту через запуск цифрової Системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну митну службу.
Затримки можуть виникати у пунктах пропуску "Нижанковичі - Мальховіце", "Смільниця - Кросценко" та "Грушів - Будомєж".
У цих місцях запрацює нова система фіксації в’їзду та виїзду, яка є частиною оновлених правил прикордонного контролю ЄС.
У митній службі попереджають, що в перші дні роботи EES можливі технічні труднощі, які можуть вплинути на швидкість оформлення автомобілів.
"Просимо водіїв враховувати ці обставини та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску", - зазначили у відомстві.
Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у телеефірі повідомив, що черги, які наразі фіксуються на українсько-польському кордоні, спричинені зростанням пасажиропотоку у період осінніх канікул, а не впровадженням нової системи контролю в’їзду-виїзду в ЄС.
За його словами, ЄС не вимагає одразу від усіх країн стовідсотково забезпечити збір біометричних даних - відбитків пальців, сканування обличчя та паспортної інформації.
Повноцінна робота системи очікується приблизно через пів року.
Демченко також уточнив, що черги не пов’язані з дозволом на виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років, який уряд ухвалив 26 серпня.
"Категорія 18-22 роки не є переважаючою серед тих, хто перетинає кордон. У будні це близько 90 тисяч осіб на добу в обох напрямках, а у вихідні - до 120 тисяч. Тому черги зумовлені саме зростанням кількості подорожей у вихідні", - розповів речник Держприкордонслужби.
Нова система перетину кордону Шенгенської зони
EES – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її мета – зміцнення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у Європейському Союзі та протидія незаконній міграції.
У Держприкордонслужбі нагадали, що під час першого в'їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, що включає:
- фотографування обличчя;
- зняття чотирьох відбитків пальців.
При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду.
У травні стало відомо, що Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/Exit System (EES) та збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, які в'їжджають у ЄС.
Як повідомлялося, система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль