Через запуск нової системи на кордоні з Польщею можливі затримки руху, - Держприкордонслужба

На трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні 27 жовтня можливе уповільнення руху транспорту через запуск цифрової Системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну митну службу.

Затримки можуть виникати у пунктах пропуску "Нижанковичі - Мальховіце", "Смільниця - Кросценко" та "Грушів - Будомєж".

У цих місцях запрацює нова система фіксації в’їзду та виїзду, яка є частиною оновлених правил прикордонного контролю ЄС.

У митній службі попереджають, що в перші дні роботи EES можливі технічні труднощі, які можуть вплинути на швидкість оформлення автомобілів.

"Просимо водіїв враховувати ці обставини та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску", - зазначили у відомстві.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у телеефірі повідомив, що черги, які наразі фіксуються на українсько-польському кордоні, спричинені зростанням пасажиропотоку у період осінніх канікул, а не впровадженням нової системи контролю в’їзду-виїзду в ЄС.

За його словами, ЄС не вимагає одразу від усіх країн стовідсотково забезпечити збір біометричних даних - відбитків пальців, сканування обличчя та паспортної інформації.

Повноцінна робота системи очікується приблизно через пів року.

Демченко також уточнив, що черги не пов’язані з дозволом на виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років, який уряд ухвалив 26 серпня.

"Категорія 18-22 роки не є переважаючою серед тих, хто перетинає кордон. У будні це близько 90 тисяч осіб на добу в обох напрямках, а у вихідні - до 120 тисяч. Тому черги зумовлені саме зростанням кількості подорожей у вихідні", - розповів речник Держприкордонслужби.

Нова система перетину кордону Шенгенської зони

EES – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її мета – зміцнення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у Європейському Союзі та протидія незаконній міграції.

У Держприкордонслужбі нагадали, що під час першого в'їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, що включає:

фотографування обличчя;

зняття чотирьох відбитків пальців.

При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду.

У травні стало відомо, що Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/Exit System (EES) та збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, які в'їжджають у ЄС.

Як повідомлялося, система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.

