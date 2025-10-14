УКР
1 387 9

Інспектора Львівської митниці викрито на "відкатах" за безмитне ввезення ювелірних виробів. ФОТОрепортаж

На "відкатах" за безмитне ввезення ювелірних виробів викрито інспектора Львівської митниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, державний інспектор відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці вимагав та одержав від мешканця Львівщини 15 000 доларів США.

митник вимагав хабар за ввезення ювелірних виробів

Що про схему відомо?

"За цю суму службовець забезпечив безперешкодне ввезення з Республіки Польща ювелірних виробів відомих брендів без сплати митних платежів. Окрім цього, за попередньою інформацією, він також інструктував, як "приховати" цей товар від митного контролю при ввезенні в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мова йшла про вироби "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes".

Розмір неправомірної вигоди складав 4% від фактичної вартості товарів, які перевозилися.

Інспектора було затримано після отримання останньої частини "відкату" - 10 000 доларів США.

Під час проведення обшуків, серед іншого, вилучено всю отриману перед затриманням неправомірну вигоду та частину попередньої – 1 600 доларів США.

Що хабарнику загрожує?

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури інспектору повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

На даний час підозрюваного відсторонено він посади. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

мало краде .. якби мільйонами - то не схопили би ))
14.10.2025 11:21 Відповісти
При владі на всіх щаблях отраслів велика корупція поганяє малою. Ще трішки вся країна може спокійно називатися "Велика Зелена Корупція".
14.10.2025 11:22 Відповісти
зараз віддасть частину з заробленого та піде ,,заробляти,, далі,може ще отримає підвищення та нагороду,нічого ви не розумієте в роботі держорганів та служб...
14.10.2025 11:30 Відповісти
мало "заробляє" це тобі не Крупа у якої мільйони і яку вже випустили під заставу і скоро просто замнуть справу.

якихось пару десятків тисяч зельоних гнид не цікавить ..тут мільйони і десятки мільйонів треба )
14.10.2025 11:47 Відповісти
Все там є, потрібно просто перевірити "тумбочку" у нього вдома
14.10.2025 11:59 Відповісти
ви впевнені що оці десятки тисяч з одного джерела це весь бізнес цього талановитого чиновника??є таке містечко Глухів,маленьке,ні великих підпріємств,ні родовищ,але є митний пост,так ось, коли в Києві ще їздили жигулі по Глухову вже їздили мерседеси....
14.10.2025 12:01 Відповісти
Правильно буде - "викрито одного з інспекторів, решта перехрестилася і відправила нагору чергову мзду".
14.10.2025 11:58 Відповісти
Спрос, рождает предложение.😀
14.10.2025 12:14 Відповісти
 
 