Інспектора Львівської митниці викрито на "відкатах" за безмитне ввезення ювелірних виробів. ФОТОрепортаж

На "відкатах" за безмитне ввезення ювелірних виробів викрито інспектора Львівської митниці.

За даними слідства, державний інспектор відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці вимагав та одержав від мешканця Львівщини 15 000 доларів США.













Що про схему відомо?

"За цю суму службовець забезпечив безперешкодне ввезення з Республіки Польща ювелірних виробів відомих брендів без сплати митних платежів. Окрім цього, за попередньою інформацією, він також інструктував, як "приховати" цей товар від митного контролю при ввезенні в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мова йшла про вироби "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes".

Розмір неправомірної вигоди складав 4% від фактичної вартості товарів, які перевозилися.

Інспектора було затримано після отримання останньої частини "відкату" - 10 000 доларів США.

Під час проведення обшуків, серед іншого, вилучено всю отриману перед затриманням неправомірну вигоду та частину попередньої – 1 600 доларів США.

Що хабарнику загрожує?

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури інспектору повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

На даний час підозрюваного відсторонено він посади. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

