Митники знайшли в легковій автівці нелегальних сигарет з України майже на мільйон. ФОТОрепортаж

Чернівецькі митники знайшли партію тютюнових виробів у автівці іноземця в пункті пропуску "Мамалига - Крива" на українсько-молдовському кордоні.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"У ході проведення поглибленого огляду автомобіля громадянина Польщі, який прямував до Молдови, посадові особи митниці спільно з представниками Чернівецького прикордонного загону виявили в салоні та багажному відділенні транспортного засобу близько 6700 пачок сигарет без марок акцизного податку", – зазначається у повідомленні.

За попередніми оцінками, загальна вартість тютюнових виробів складає понад 970 тис. грн.

За цим фактом митники склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу та направили правоохоронцям повідомлення про діяння, що містить ознаки злочину за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ст. 204 Кримінального кодексу (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).















Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ця ж фабрика виробляє сигарети під маркою Marvel.

Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).