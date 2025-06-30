Тіньовий ринок тютюну в Україні знову зростає, втрати держбюджету перевищать 25 мільярдів, – дослідження

В Україні продовжує зростати тіньовий ринок сигарет – у квітні 2025 року частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами збільшилася до 16,2%, порівняно із 14,1% на початку 2025 року.

Про це свідчать дані дослідження "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", проведеного компанією "Kantar Україна".

За такого рівня нелегальної сигаретної продукції на ринку України, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн, підрахували автори дослідження.

Аналітикиня "Kantar Україна" Тетяна Свердлик уточнила, що у квітні зафіксоване суттєве збільшення частки підробленої тютюнової продукції – до 8,8%, порівняно із 6,4% у лютому 2025 року.

"За середньорічними показниками, більше третини контрафактної продукції (39%) мають ознаки підроблених акцизних марок. Серед них, за написом на упаковці, 33% вироблені "Маршалл Файнест Тобакко" ("Юнайтед Тобако")/ VK Tobacco FZE, і 6% – "Українським Тютюновим Виробництвом", – уточнила вона.

Крім того, вагому частку становить нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).

У "Kantar Україна" додали, що найбільші обсяги торгівлі нелегальними тютюновими виробами традиційно фіксуються у шести областях, які разом формують 71% ринку такої продукції:

Дніпропетровській – 27%;

Одеській – 13%;

Львівській – 10%;

Харківській – 9%;

Києві та Київській області – 7%;

Хмельницькій області – 6%.

При цьому значна частка продажів нелегальної тютюнової продукції припадає на кіоски та магазини – у квітні 2025 в цих каналах торгівлі було реалізовано 67% нелегальних тютюнових виробів.

Як повідомлялося, за даними попереднього дослідження ринку нелегального тютюну, у лютому 2025 року його частка оцінювалася у 14,1%, а втрати держбюджету – у понад 24 мільярди гривень на рік.