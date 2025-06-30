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Новини Тіньова економіка
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Тіньовий ринок тютюну в Україні знову зростає, втрати держбюджету перевищать 25 мільярдів, – дослідження

Скільки втрачає держбюджет через нелегальний ринок сигарет

В Україні продовжує зростати тіньовий ринок сигарет – у квітні 2025 року частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами збільшилася до 16,2%, порівняно із 14,1% на початку 2025 року.

Про це свідчать дані дослідження "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", проведеного компанією "Kantar Україна".

За такого рівня нелегальної сигаретної продукції на ринку України, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн, підрахували автори дослідження.

Аналітикиня "Kantar Україна" Тетяна Свердлик уточнила, що у квітні зафіксоване суттєве збільшення частки підробленої тютюнової продукції – до 8,8%, порівняно із 6,4% у лютому 2025 року.

"За середньорічними показниками, більше третини контрафактної продукції (39%) мають ознаки підроблених акцизних марок. Серед них, за написом на упаковці, 33% вироблені "Маршалл Файнест Тобакко" ("Юнайтед Тобако")/ VK Tobacco FZE, і 6% – "Українським Тютюновим Виробництвом", – уточнила вона.

Крім того, вагому частку становить нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).

У "Kantar Україна" додали, що найбільші обсяги торгівлі нелегальними тютюновими виробами традиційно фіксуються у шести областях, які разом формують 71% ринку такої продукції:

  • Дніпропетровській – 27%;
  • Одеській – 13%;
  • Львівській – 10%;
  • Харківській – 9%;
  • Києві та Київській області – 7%;
  • Хмельницькій області – 6%.

При цьому значна частка продажів нелегальної тютюнової продукції припадає на кіоски та магазини – у квітні 2025 в цих каналах торгівлі було реалізовано 67% нелегальних тютюнових виробів.

Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні у квітні 2025 року

Як повідомлялося, за даними попереднього дослідження ринку нелегального тютюну, у лютому 2025 року його частка оцінювалася у 14,1%, а втрати держбюджету – у понад 24 мільярди гривень на рік.

Автор: 

держбюджет (1599) контрафакт (58) цигарки (365) тютюн (347) Новини компаній (3462)


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Топ коментарі
+9
А ви зепідораси далі піднімайте акцизи, ціни як в ЕС, зате пенсії і зарплати як в Зімбабве.
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30.06.2025 14:35 Відповісти
+8
просте рішення- треба ще підвищити ціни
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30.06.2025 14:32 Відповісти
+6
як добре, що бурштин скінчився та копачі всі в теробороні... тепер цигарки начасі
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30.06.2025 14:12 Відповісти
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як добре, що бурштин скінчився та копачі всі в теробороні... тепер цигарки начасі
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30.06.2025 14:12 Відповісти
просте рішення- треба ще підвищити ціни
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30.06.2025 14:32 Відповісти
А ви зепідораси далі піднімайте акцизи, ціни як в ЕС, зате пенсії і зарплати як в Зімбабве.
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30.06.2025 14:35 Відповісти
Махорку продавать запретили? Государство тупо все запрещает и тормозит экономику. Налоги акцизы запреты.
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30.06.2025 14:36 Відповісти
Ну що ж... ДовбоЙовбаки на чолі з Бутусовим чавили на потужного преЗедента, щоб той підписав закон про підвищення акцизу... І це сталось!
Тепер по факту доходи держбюджету впали, бо галузь пішла у тінь. І рідній Україні стало тільки гірше.
А де ж тепер всі оці потужні екс-Перди та сам Бутусов?! Цей debil показово мобілізувався у прикормлену частину, де *** пинає, як-то кажуть, і нічого розумного не скаже, хіба лишень забанить...
Будьте Ви прокляті, усією редакцією. То Ви вчинили, і це Ваша помилка, виправдань за яку прості українці ніколи не побачать...
Бо як ******* - то Бутусов, а як відповідати за свої слова - ...
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30.06.2025 14:38 Відповісти
всі серйозні нелегальні схеми кришуються зельоною владою
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30.06.2025 14:38 Відповісти
Ну, а чого хочете?
Ціни на сигарети непідйомні, постійно зростають, а зарплата не зростає, доводиться контрабас купувати, він у 2-2,5 рази дешевший.

Постійно спостерігаю картину:
до бабусь черга стоїть за контрабасом, а поряд сигаретний кіоск і нікого.
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30.06.2025 14:41 Відповісти
ГЕТЬМАНЦЕВУ особисто раз у місяць чемоданчик ставлять у шафу
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30.06.2025 14:44 Відповісти
ще трохи і тютюн вирощуватимуть на присадибній ділянці. ДО речі, це не заборонено
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30.06.2025 14:58 Відповісти
Є дуже простий та випробовуваний цивілізованими країнами метод цін, а саме: є три ціни - для внутрішнього ринку, експортна і для третіх країн ( Зімбабве, Гоголулу, Намібія тощо). Якщо ЄС ставить певні умови, то для експорту цигарки коштують хоч 20 євро за пачку, для внутрішнього споживача ціни повинні бути такими, щоб тіньовий ринок був нерентабельний, а для третіх країн ціни повинні бути просто привабливими, щоб гарантувати збут
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30.06.2025 15:03 Відповісти
Я курю вже 30 років.Пачка моїх цигарок 130 грн.Ще купляю,але далі теж перейду на контрабас.Ми не німці щоб дозволити собі платить 10 євро за пачку.
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30.06.2025 15:08 Відповісти
Кидай паління. Я кинув давно; користуюсь ополоскувачем Лістерін. Вже забув, коли був у стоматолога.
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30.06.2025 15:28 Відповісти
Ніяк в кабміні не зрозуміють. Чим більше ви будете піднімати акциз, тим більше будете втрачати налогів. Це ж як дважди два. Краще підніміть акциз на бухло, а на цигарки зробіть менше. Тоді не буде сенсу робити фальсифікат цигарок і бухарики свій апетит зменшать. А то пачка цигарок зараз дорожча за півлітровку якогось шмурдяка.
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30.06.2025 15:23 Відповісти

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