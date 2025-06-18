Україна за минулий рік втратила 22 мільярди гривень через тіньовий ринок тютюну, – Гетманцев

Україна за 2024 рік втратила 22 млрд грн через тіньовий ринок тютюну попри те, що цей ринок торік був зменшений удвічі.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, при цьому за минулий рік було сплачено понад 105 млрд грн акцизного податку.

"Цього року, на жаль, бачимо негативну тенденцію по першому кварталу, і втрати держави від тютюнових тіньовиків за прогнозами фахівців можуть сягнути 25 млрд грн", – сказав Гетманцев.

Він зауважив, що серед схем, які "живлять" тіньову сферу, зокрема:

незаконні тютюнові поля, переробка і продаж тютюну, вирощеного на них,

виробництво тютюнових виробів поза податковим обліком на легальних підприємствах,

нелегальні лінії з виробництва цигарок, торгівля тютюновими виробами без акцизних марок та без податків,

контрабанда в обидві сторони кордону тощо.

Серед способів, як боротися з ринком нелегального тютюну, Гетманцев назвав електронний акциз, міжнародну співпрацю та відповідальність посадовців.

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба України за чотири місяці 2025 року провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За результатами перевірок було нараховано штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.

Також стало відомо, що впродовж п'яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів.

Упродовж 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 133,6 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів.

Також Гетманцев заявляв, що тіньовий сектор економіки України складає 800-900 млрд грн рік.