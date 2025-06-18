БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
264 6

Україна за минулий рік втратила 22 мільярди гривень через тіньовий ринок тютюну, – Гетманцев

Україна за минулий рік втратила 22 мільярди гривень через тіньовий ринок тютюну, – Гетманцев

Україна за 2024 рік втратила 22 млрд грн через тіньовий ринок тютюну попри те, що цей ринок торік був зменшений удвічі.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, при цьому за минулий рік було сплачено понад 105 млрд грн акцизного податку.

"Цього року, на жаль, бачимо негативну тенденцію по першому кварталу, і втрати держави від тютюнових тіньовиків за прогнозами фахівців можуть сягнути 25 млрд грн", – сказав Гетманцев.

Він зауважив, що серед схем, які "живлять" тіньову сферу, зокрема:

  • незаконні тютюнові поля, переробка і продаж тютюну, вирощеного на них,
  • виробництво тютюнових виробів поза податковим обліком на легальних підприємствах,
  • нелегальні лінії з виробництва цигарок, торгівля тютюновими виробами без акцизних марок та без податків,
  • контрабанда в обидві сторони кордону тощо.

Серед способів, як боротися з ринком нелегального тютюну, Гетманцев назвав електронний акциз, міжнародну співпрацю та відповідальність посадовців.

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба України за чотири місяці 2025 року провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За результатами перевірок було нараховано штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.

Також стало відомо, що впродовж п'яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів.

Упродовж 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 133,6 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів.

Також Гетманцев заявляв, що тіньовий сектор економіки України складає 800-900 млрд грн рік.

Автор: 

акциз (296) податки (2588) тютюн (375) Гетманцев Данило (550)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там нема в тіх цигарках тютюну. Чому якісь Філіп Моріс диктує своі умови, але продае підробку.
показати весь коментар
18.06.2025 20:21 Відповісти
В дешёвых сигаретах есть табак?
Это строительные опилки, пропитанные селитрой. Вообще 💩
показати весь коментар
19.06.2025 00:07 Відповісти
Угу, підніміть ціни ще вище, то буде 50 мільярдів.
показати весь коментар
19.06.2025 17:10 Відповісти
Депутат-очевидность ты, гетьманцев. Звони своим знакомым ****** с онли фамс, пусть подкинут деньжат.
показати весь коментар
19.06.2025 23:07 Відповісти
Пдр шоб ти здох в муках виродок.
показати весь коментар
22.06.2025 14:04 Відповісти
Зеленський вже підписав той закон? Щодо якого на цензорі стояв лічильник мільярдних втрат через зволікання.
показати весь коментар
29.06.2025 12:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 