Українці все більше купують легальний алкоголь, цигарки та пальне, – Податкова служба

Упродовж п’яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Зокрема, у січні українці витратили на придбання алкоголю майже 12 млрд грн. У травні – 14,46 млрд грн (+21 % до січня).

Зазначається, що основні факторами зростання стали активізація ресторанного та розважального бізнесу, підвищення контролю з боку ДПС за продажами. Зростає не лише середній чек, а й кількість покупок.

Також у травні українці витратили на тютюнові вироби 13,08 млрд грн – більше, ніж на алкоголь. У січні на купівлю цигарок витрачено 10,38 млрд грн.

Податківці зауважують, що вартість тютюнових виробів стабільно зростає через акцизну політику, імпортозалежність сировини та перехід на продукцію вищої цінової категорії. До того ж активна боротьба з тіньовим ринком поступово переводить продажі в легальну площину.

Крім того, зростають обсяги реалізованого пального. У січні продали 558,3 млн літрів, у травні – вже 639,9 млн літрів (+14,6%).

Такий приріст ДПС пояснює одразу кількома чинниками: стартом польових робіт, активізацією транспорту і логістики, а також збільшенням внутрішнього туризму. До того ж ціни на пальне залишаються відносно стабільними, що сприяє зростанню обсягів.

"Все більше операцій проводиться офіційно через РРО. Це свідчить про доброчесність суб’єктів господарювання, ефективність контролю з боку податкових органів і поступову легалізацію роздрібного ринку", – йдеться у повідомленні.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що тіньовий сектор економіки України складає 800-900 млрд грн рік.

акциз (296) алкоголь (414) податки (2585) тютюн (375) Державна податкова служба (439) пальне (36)
Я б вже і герича узяв, чесне слово
показати весь коментар
16.06.2025 18:52 Відповісти
Народ бухает от безысходности и серости жизни.
показати весь коментар
16.06.2025 19:20 Відповісти
Ну почему сразу бухает от безысходности? От бескультурья, невоспитанности, распущенности! От безделья ещё бывает. Мне вот некогда этим заниматься, хотя и пенсионер.
показати весь коментар
17.06.2025 21:13 Відповісти
А чому коли заходиш на цензор нет з Молдови зʼявляється російська реклама?
показати весь коментар
23.06.2025 16:06 Відповісти

