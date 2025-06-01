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Новини Тіньова економіка
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Тіньовий сектор економіки України сягає 900 мільярдів гривень на рік, – Гетманцев

Бюджет України від

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що тіньовий сектор економіки України складає 800-900 млрд грн рік.

Про це пише Forbes Україна.

"30-50% економіки в тіні, а є галузі – де понад 60%, це основна перешкода для розвитку економіки. Рівень тіні в країнах Європі – 5-7%", – сказав Гетманцев.

Він уточнив, що нова оцінка тіні розрахована відповідно до зростання ВВП.

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За словами Гетманцева, одним із джерел потреби в додатковому фінансуванні армії на близько 400 млрд грн може стати детінізація.

"Міністр фінансів заявив, що підвищення податків не буде, я це також неодноразово казав", – зауважив він.

Водночас Гетманцев очікує, що цього року фіскальні органи мають можливість забезпечити надходження до державного бюджету коштом детінізації в розмірі $4 млрд.

"Таке завдання стоїть перед податковою", – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні в Україні існує понад 50 тис. фізичних осіб-підприємців, що залучені до протиправних схем.

До того стало відомо, що за підсумками 2024 року рівень "сірого імпорту" в Україні досяг найнижчого показника за всі роки спостережень – 11,6%.

Автор: 

ВВП (1156) податки (2463) тіньова економіка (80) Гетманцев Данило (495)


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Так треба більше та інтенсивніше "щипати гусей". Вони одразу повилазять з тіні.
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01.06.2025 12:06 Відповісти
Так,в "тіньовому секторі" Гєтманцев розбирається як ніхто.Він же ж вийшов з грального бізнесу який навіть в легальному статусі наполовину був в тіні.Як розцінювати його теперішню заяву?Ми вас знаємо,ми вас бачимо,тому приходьте-приносьте,інакше витягнемо з тіні на світло...Тільки от світло буде в клітинку...
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01.06.2025 12:38 Відповісти
"Завдяки зусиллям нашої влади і моїм особисто тіньовий сектор економіки України сягає 900 мільярдів гривень на рік, - Гетманцев" - ось така правильна назва статті.
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01.06.2025 12:56 Відповісти

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