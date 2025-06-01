Тіньовий сектор економіки України сягає 900 мільярдів гривень на рік, – Гетманцев
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що тіньовий сектор економіки України складає 800-900 млрд грн рік.
Про це пише Forbes Україна.
"30-50% економіки в тіні, а є галузі – де понад 60%, це основна перешкода для розвитку економіки. Рівень тіні в країнах Європі – 5-7%", – сказав Гетманцев.
Він уточнив, що нова оцінка тіні розрахована відповідно до зростання ВВП.
За словами Гетманцева, одним із джерел потреби в додатковому фінансуванні армії на близько 400 млрд грн може стати детінізація.
"Міністр фінансів заявив, що підвищення податків не буде, я це також неодноразово казав", – зауважив він.
Водночас Гетманцев очікує, що цього року фіскальні органи мають можливість забезпечити надходження до державного бюджету коштом детінізації в розмірі $4 млрд.
"Таке завдання стоїть перед податковою", – підкреслив він.
Раніше повідомлялося, що на сьогодні в Україні існує понад 50 тис. фізичних осіб-підприємців, що залучені до протиправних схем.
До того стало відомо, що за підсумками 2024 року рівень "сірого імпорту" в Україні досяг найнижчого показника за всі роки спостережень – 11,6%.
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