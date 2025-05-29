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Новини Тіньова економіка
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В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до незаконних схем, – БЕБ. ІНФОГРАФІКА

В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до незаконних схем, – БЕБ

На сьогодні в Україні існує понад 50 тис. фізичних осіб-підприємців, що залучені до протиправних схем.

Про це заявив керівник Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час робочої зустрічі за участі керівництва Державної служби фінансового моніторингу та Державної податкової служби України. 

"Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно", – розповів Ткачук.

Зі свого боку в.о. директора БЕБ Сергій Перхун визнав, що існує проблема з використання ФОПів у схемах із ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку.

"Задля ефективної й головне своєчасної протидії таким схемам ми пропонуємо створити так званий Центр протидії податковим правопорушенням", – сказав Перхун.

Ткачук додав, що створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств аби підвищити ефективність роботи.

В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до незаконних схем, – БЕБ

Раніше стало відомо, що впродовж січня-квітня 2025 року в Україні відкрилося 81 928 фізосіб-підприємців, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас припинили свою діяльність 119 895 підприємців – на 44% більше, ніж торік.

До того повідомлялося, що мобілізовані ФОПи заборгували майже 30 млн грн податків.

Автор: 

шахрайство (320) тіньова економіка (80) Бюро економічної безпеки (429) ФОП (128)


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Нещодавно була новина, що "БЕБ" витрачає з бюджету в два рази більше, ніж повертає... Давайте, ще зробимо ще 121ий підрозділ для боротьби (а точніше для керування) з "корупцією"! І пристроїмо туди всіх блатних, на хорошу з/п, та гарантований резерв!
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29.05.2025 18:10 Відповісти
краще розкажіть скільки чиновників,держслужбовців усіх рівнів,правоохоронних структур мають відношення до корупції,контрабанди,протиправного ,протизаконного та кримінального бізнесу мають відношення і розміри негативних наслідків для країни????
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29.05.2025 18:12 Відповісти
https://www.youtube.com/@EuropeanSolidarity/shorts @EuropeanSolidarity

🤯ЗДУРІТИ МОЖНА! ЯК В НЬОГО ЦЕ ВИЙШЛО?! ХАЙ РОЗКАЖЕ!
https://www.youtube.com/shorts/4h6_WyYzExM
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29.05.2025 18:14 Відповісти
Це той БЕБ, який Портнов курував? Керівник якого здибався з Портновим під час останнього приїзду того в Україну? Той орган, яаий вже наклепав на Порошенка справ вдвічі більше, ніж тих відділів в БЕБ? 🤔
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29.05.2025 18:32 Відповісти
Може вистачить дармоїдів- чиновників розводити? Вважаю БЕБ та ДБР самими корупційними організаціями. Краще їх ліквідувати, і гроші зразу в бюджеті знайдуться.
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29.05.2025 18:32 Відповісти
мене умаляє оце: незаконні схеми!
це які?
фоп офіційно зареєстрований. офіційно регулярно, в повному об'ємі платить податки. займається діяльністю регламентованою законом.
то, що таке незаконні схеми?
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29.05.2025 18:32 Відповісти

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