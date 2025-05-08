В Україні із початку року закрилося на 44% ФОПів більше, ніж торік. У чому причина
Упродовж січня-квітня 2025 року в Україні відкрилося 81 928 фізосіб-підприємців, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас припинили свою діяльність 119 895 підприємців – на 44% більше, ніж торік.
Про це повідомляє платформа Опендатабот.
Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Минулого року ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 166 ФОПів більше, ніж закрилось.
Чверть всіх нових бізнесів займається роздрібною торгівлею: 20 763 підприємці. Ще 7 129 ФОПів обрали ІТ та консалтинг у програмуванні. Замикає трійку оптова торгівля – 6 216 нових підприємців.
Найбільше ФОПів цьогоріч зареєстрували у Києві – 11,6 тисячі або 14,2%. Далі йдуть Дніпропетровщина – 7,8 тисячі (9,6%) та Львівщина – 6,1 тисячі (7,6%).
Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових ФОПів були зареєстровані саме жінками. Частка чоловіків становила лише 39%.
За словами голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, сплеск закриттів ФОПів на початку року повʼязаний із закриттям непрацюючих бізнесів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.
"Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений військовий збір від мінімальної зарплати на 2025 рік – це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні", – пояснив він.
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Водночас, за даними нардепа, починаючи з березня 2025 року, кількість відкритих ФОПів більша за ті, що закрились.
На його думку, зміна кількості ФОПів не характеризує покращення або погіршення економічних процесів в країні, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується для мінімізації у сплаті податків або уникнення мобілізації. Прикладом може служити популярна схема використання ФОПів замість найманих працівників.
У перший тиждень травня зафіксовано найбільшу кількість відкриттів ФОПів за цей рік: 7 014. Загалом 88 388 нових підприємців вже зареєстровано від початку року станом на початок травня.
Як повідомлялося, мобілізовані ФОПи заборгували майже 30 млн гривень податків.
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