Податкова служба назвала галузі, які сплачують найбільше податків

За підсумками січня - квітня 2025 року найбільшу частку надходжень до зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі.

На кожну з цих галузей припадає по 17,2% надходжень до державного та місцевих бюджетів, повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко у Telegram.

Крім того, підприємства та установи зі сфери держуправління, оборони і соцстрахування забезпечили 11,8% надходжень, а галузь фiнансової та страхової дiяльності – 9,6%.

Голова Податкової служби уточнив, що найбільше зростання сплати податків за січень - квітень 2025 року порівняно з відповідним періодом 2024 року зафіксовано у таких галузях:

переробна промисловість – зростання на 43,4% (+34 млрд грн);

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – на 30,8% (+26,3 млрд гривень);

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – на 30,4% (+17,8 млрд гривень);

постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря – на 43,5% (+12,5 млрд гривень).

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Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року з українських платників податків зібрали 34,1 мільярда гривень військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року (9,3 млрд грн), свідчать дані Податкової служби.