Оплата на картку: Податківці почали розсилати тисячі листів українцям з вимогою пояснити доходи

Понад 3 тис. осіб за три тижні березня отримали 162,7 млн грн через грошові перекази, при тому, що лише 212 із них були зареєстровані як фізичні особи-підприємці. Всього було здійснено 97,5 тис. переказів.

Про це свідчать результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій Державної податкової служби України.

Як повідомляється, територіальні органи Держподаткової наразі надіслали близько 3 тис. запитів платникам податків із метою з'ясування походження коштів.

Втім, основна мета цих запрошень – роз'яснювальна. У Держподатковій запевнили, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише два перекази по 100 гривень, як поширюється в мережі.

До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тис. грн.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, – 413 тис. грн за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, – 5.

Загалом перераховано:

менше 1 тис. грн – лише 6 особам;

від 1 тис. до 10 тис. грн – 702 особам;

від 10 тис. до 50 тис. грн – 1515 особам;

від 50 тис. до 100 тис. грн – 640 особам;

понад 100 тис. грн – 475 особам.

У Податковій нагадали, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів.

Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність, будуть складені адмінпротоколи за порушення закону.

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба в березні почала моніторити грошові перекази на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів й зафіксувала 1,4 млн транзакцій на загальну суму 1,6 млрд грн за менш ніж місяць – з 1 по 20 березня.

Перед тим стало відомо, що понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали від податківців інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.

До того повідомлялося, що Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.