Оплата на картку: Податківці почали розсилати тисячі листів українцям з вимогою пояснити доходи
Понад 3 тис. осіб за три тижні березня отримали 162,7 млн грн через грошові перекази, при тому, що лише 212 із них були зареєстровані як фізичні особи-підприємці. Всього було здійснено 97,5 тис. переказів.
Про це свідчать результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій Державної податкової служби України.
Як повідомляється, територіальні органи Держподаткової наразі надіслали близько 3 тис. запитів платникам податків із метою з'ясування походження коштів.
Втім, основна мета цих запрошень – роз'яснювальна. У Держподатковій запевнили, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише два перекази по 100 гривень, як поширюється в мережі.
До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тис. грн.
Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, – 413 тис. грн за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, – 5.
Загалом перераховано:
- менше 1 тис. грн – лише 6 особам;
- від 1 тис. до 10 тис. грн – 702 особам;
- від 10 тис. до 50 тис. грн – 1515 особам;
- від 50 тис. до 100 тис. грн – 640 особам;
- понад 100 тис. грн – 475 особам.
У Податковій нагадали, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів.
Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність, будуть складені адмінпротоколи за порушення закону.
Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба в березні почала моніторити грошові перекази на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів й зафіксувала 1,4 млн транзакцій на загальну суму 1,6 млрд грн за менш ніж місяць – з 1 по 20 березня.
Перед тим стало відомо, що понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали від податківців інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.
До того повідомлялося, що Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.
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влада витискує людей з країни
а навщо всім відомо
Хоть кому-то из комментаторов? Если пришло, значит не просто так, наверное торгуете на ОЛХ или другой площадке без ФОП, откройте ФОП и торгуйте себе дальше, в чем сложность?
А если Вы продали пару своих вещей б.у. где-то - никто Вас не тронет, на хер Вы никому не нужны со своим великом проданным на ОЛХ.
Конечно, если у Вас там 10 продаж по 5-10 тысяч на карту в месяц, тогда могут и спросить. Тогда откройте ФОП - платите единый, военный, ЕСВ и работайте спокойно.
Ти неуважно прочитав статтю:
"менше 1 тис. грн - лише 6 особам"
Конечно, возможно, ошибка. В налоговой ведь тоже люди работают, они тоже ошибаются. Если ошибка, то это легко решится на месте. Мне когда-то насчитали штраф 34 000 грн, за, якобы не уплату единого. Когда платил, один из реквизитов указал неправильно. А потом уже последующие разы платил без этой механической ошибки. Так вот, мне за 2 года насчитали 34 000 пени Пришло письмо, я пошел в налоговую и на месте разобрался, деньги пришли к ним тогда, но висели на их транзитном каком-то счете, написал заявление - их перекинули, и пеню всю списали.
Все спокойно делается, если ошибка реально.
Я що не можу перевести гроші кому вважаю за потрібне, сплативши банку відсоток за обслуговування ?
Що за фігня.
Раніше розраховувавлись готівкою і нормально, а зааз всі хочуть на нас паазитувати, все через банк, з нас стягують комісію, а банкірам прибуток, а хіба нам гірше розраховуватись готвікою без комісій? Скільки паразитів в країні порозводилось
Вимагають поясненнь за те, що схоже на ведення бізнесу - тобто числені перекази від різних осіб кожного місяця.
пс. 1000 гривень це у нас ведення бізнесу вже ?
п.п.с я тільки за те щоб купипродайщиків які не платять жодної копійки податків трохи поганяли.
Але якщо тобі переводять багато різних людей щомісяця значні об'єми коштів - то ти або волонтер, або шахрай, або маєш бізнес - чи є інші варіанти?
Уже таке беруть до уваги.
Гроші самі себе не вкрадуть.
Чи ви так, рандомні фрази з методички вставляєте?
Якщо ви не погоджуєтесь, то сміливо можете назвати прізвище хоч одного чесного призначенця , чи слугу, чи члена уряду і аж зверху до низу. Таке враження що навіть прибиральниці в ОПі і ті мають відкати
оподаткувати простий перевод як підприємницьку діяльність- це вже крадіжка
а потім вже вкрадуть на свої потреби з бюджету
Біль того - я вам відкрию страшну таємницю - Зеленский не міняв налоговиків, хіба саму верхівку. Всі інші - ті ж самі, що були за Януковича й Порошенка.
Податківці може і не змінені, а от правила гри дуже.
Працюють родичі знайомих з податкової.
Та що ви кажете ! Мають з усіх сторін. ******* свою роботу всіма фібрами душі, бо мають там все