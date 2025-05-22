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Оплата на картку: Податківці почали розсилати тисячі листів українцям з вимогою пояснити доходи

Понад 3000 осіб отримали грошових переказів на майже 163 мільйонів, – Держподаткова

Понад 3 тис. осіб за три тижні березня отримали 162,7 млн грн через грошові перекази, при тому, що лише 212 із них були зареєстровані як фізичні особи-підприємці. Всього було здійснено 97,5 тис. переказів.

Про це свідчать результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій Державної податкової служби України. 

Як повідомляється, територіальні органи Держподаткової наразі надіслали близько 3 тис. запитів платникам податків із метою з'ясування походження коштів.

Втім, основна мета цих запрошень – роз'яснювальна. У Держподатковій запевнили, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише два перекази по 100 гривень, як поширюється в мережі.

До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тис. грн.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, – 413 тис. грн за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, – 5.

Загалом перераховано:

  • менше 1 тис. грн – лише 6 особам;
  • від 1 тис. до 10 тис. грн – 702 особам;
  • від 10 тис. до 50 тис. грн – 1515 особам;
  • від 50 тис. до 100 тис. грн – 640 особам;
  • понад 100 тис. грн – 475 особам.

У Податковій нагадали, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів.

Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність, будуть складені адмінпротоколи за порушення закону.

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба в березні почала моніторити грошові перекази на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів й зафіксувала 1,4 млн транзакцій на загальну суму 1,6 млрд грн за менш ніж місяць – з 1 по 20 березня.

Перед тим стало відомо, що понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали від податківців інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.

До того повідомлялося, що Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.

Автор: 

податки (2456) Державна податкова служба (377) грошові перекази (200) ФОП (128)


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Топ коментарі
+45
Все правильно. Гусей треба скубти, щоб аж скавчали.
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22.05.2025 19:30
+45
Епоха бідності закінчилася!
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22.05.2025 19:33
+42
Більшість це перекази від 10 до 50тис.грн. Тобто біля 1 тис. доларів. Це по вашому підприємець і злосний махінатор? В Європі за перекази менше 2 тис Євро даже не звертають уваги. В нас же крадуть мільярдами і ніхто їх не зачіпає, азато тих хто труси чи порося продав вже оголосили злочинцем. Це влада робить нарошно щоб загрузити роботою податкову і суди дрібницями а на крупняк вже не було нівкого часу
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22.05.2025 19:53
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Дебіли,..дь(С)
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22.05.2025 21:35 Відповісти
А ви ниєте що держава на громадянина уваги не звертає. Ось і листа з повісткою пришлють, і листа про податки. Не те що раніше - прийдеш в лікарню - плати, хочеш житло - їдь в Польщу зароби. А зараз добре, турбота.
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22.05.2025 21:36 Відповісти
сплати в Польщі податки а потім і тута то нах сюди з Польщі повертатися
влада витискує людей з країни
а навщо всім відомо
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22.05.2025 21:54 Відповісти
так турбуються що хоч помирай раніше я турбувався за себе сам заробляючи гроші за кордоном а зарраз ніяк через турботу . подеколи думаю я би согласився викласти гроші за їх індульгенцію . але назад хер би повернувся
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22.05.2025 22:12 Відповісти
кончена держава
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22.05.2025 22:08 Відповісти
Практично всі коментатори взагалі не в темі про що йдеться. Це не про перекази фіз.осіб на картковий рахунок фіз.осіб. Такі перекази поки-що типу захищаються банківською таємницею (але то з певними натяжками) Це про онлайн-продажі. Факт таких встановився по накладному платежу ("наложка") Новою поштою і ще деяких інструментах. Це для того щоб "пришити" незаконне заняття підприємницькою діяльністю і збити штраф 17-85 тис. Якщо хтось "обертає" через "наложку" сотні тисяч - то одне ,а якщо дядько вирішив розібрати і продати по запчастинах старезний іржавий "Жигуль" - то зовсім інше...
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22.05.2025 22:53 Відповісти
а переклади на вал. карту фіз. особі з-за кордону?
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22.05.2025 23:27 Відповісти
Николай С #586360 до чого тут наложка? Ти ніколи не купував на OLX по повній предоплаті? Наприклад, на тому ж Skylots практично зовсім немає наложки.
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23.05.2025 07:27 Відповісти
Схоже ,ти зовсім не в темі. Всі перекази коштів за посилку ідуть через систему Нова пей. З березня в них запровадили форму чеків ФКЧ-3. Це означає ,що ДПС інформується про кожну (!) платіжну операцію. Аналогічно моніториться олх-доставка ,промоплата та інші сервіси.
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23.05.2025 08:36 Відповісти
Дєбіли, все просто максимально перейде в тінь і нал, не буде навіть цих копійок, які ще дає єкономіка. В кріпту. В обмін. ОЛХ і Прому настане ***.
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22.05.2025 22:58 Відповісти
Не понимаю нытья в комментариях. Вам кому-то пришло такое письмо?
Хоть кому-то из комментаторов? Если пришло, значит не просто так, наверное торгуете на ОЛХ или другой площадке без ФОП, откройте ФОП и торгуйте себе дальше, в чем сложность?
А если Вы продали пару своих вещей б.у. где-то - никто Вас не тронет, на хер Вы никому не нужны со своим великом проданным на ОЛХ.
Конечно, если у Вас там 10 продаж по 5-10 тысяч на карту в месяц, тогда могут и спросить. Тогда откройте ФОП - платите единый, военный, ЕСВ и работайте спокойно.
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22.05.2025 22:59 Відповісти
Так, а що мені тоді лишиться??
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23.05.2025 00:20 Відповісти
Это ирония? Или реально Вы меня спрашиваете?
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23.05.2025 08:58 Відповісти
"Конечно, если у Вас там 10 продаж по 5-10 тысяч на карту в месяц, тогда могут и спросить"

Ти неуважно прочитав статтю:
"менше 1 тис. грн - лише 6 особам"
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23.05.2025 09:18 Відповісти
Читал внимательно и видел, думаю, что в этих случаях там что-то еще нашли, просто об этом спросят уже в самой налоговой.
Конечно, возможно, ошибка. В налоговой ведь тоже люди работают, они тоже ошибаются. Если ошибка, то это легко решится на месте. Мне когда-то насчитали штраф 34 000 грн, за, якобы не уплату единого. Когда платил, один из реквизитов указал неправильно. А потом уже последующие разы платил без этой механической ошибки. Так вот, мне за 2 года насчитали 34 000 пени Пришло письмо, я пошел в налоговую и на месте разобрался, деньги пришли к ним тогда, но висели на их транзитном каком-то счете, написал заявление - их перекинули, и пеню всю списали.
Все спокойно делается, если ошибка реально.
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23.05.2025 09:45 Відповісти
Ви не розумієте, квартирки в Дубаях самі себе не куплять.
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22.05.2025 23:05 Відповісти
....
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22.05.2025 23:50 Відповісти
Вже на часі, нарешті прийти в офіс реЗЕдента та спитати безпосередньо у нього та у його няньки Єрмака - де ті вкрадені у ЗСУ МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ на закупівлі зброї? Де ті мільйон дронів, про які брехала неголена хрипата пика ЗЕлупи? Та чому з тих 40 мільярдів, які виділили в 2023 на "мільйон дронів" досі через систему Прозоро держава закупила лише 50 000 штук на 6 мільярдів??? Де поділися 34 мільярди гривень? Вован з Андрюхою просто ****** від безкарності, їм реально похєр на те, що без дронів та без мінометних мін на фронті гинуть найкращі сини та доньки України. Бо ця падаль просто мародерить цю країну, яка їм до сраки, бо вони тут жити не будуть, для них це лише бізнес-проект, а не президентство. Христос вигоняв гендлярів з храму, тож нам прийдеться теж виганяти ЗЕлених запроданців-гендлярів з нашого Храму - України. Бо неможливо перемогти ворога, коли його агенти керують країною.
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23.05.2025 00:19 Відповісти
Ти президентом будеш?
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23.05.2025 00:22 Відповісти
Я буду тим, ким я є. Зараз я в ЗСУ, а до того 27 років я розробляв та виготовляв пакувальне обладнання, яке постачав українським харчовикам, а також в Польщу, Литву, Туреччину. Тож я залишуся тим, ким я є - громадянином України, якому не какаяразніца і якому не буде стидно дивитися своїм онукам в очі. А ти, судячи з твого питання як був довбодятлом, так ним і залишишся - примітивним, сцикливим фанатом тупоголових шоу для імбіцилів, якому років 30-40 і який досі цьомає зелене уйобище в сраку, але за хлібом на вулицю посилає маму або жінку, щоб по дорозі не бусифікували.
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23.05.2025 00:37 Відповісти
AAAa BBBb #608564 , за шмарклю тулиш? Молодець! Підеш на підвищення, будеш CCCc DDDd
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23.05.2025 07:30 Відповісти
Будь яка освічена і патріотична людина буде краще ніж клован з московського масляков-шоу.
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23.05.2025 13:10 Відповісти
Портнов зачекався своїх зелених друзяк.
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23.05.2025 08:28 Відповісти
Зеленяки ще в 22-му відчинили ворота й чекали гостей, мов манну небесну. Якби мали сили - то й країну, й останні запаси в нуль би вивезли.
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23.05.2025 08:39 Відповісти
А хто сказав що це бізнес.
Я що не можу перевести гроші кому вважаю за потрібне, сплативши банку відсоток за обслуговування ?
Що за фігня.
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23.05.2025 10:08 Відповісти
Нас просто присадили на банки за наш же рахунок, а вигода з цього банкірам!
Раніше розраховувавлись готівкою і нормально, а зааз всі хочуть на нас паазитувати, все через банк, з нас стягують комісію, а банкірам прибуток, а хіба нам гірше розраховуватись готвікою без комісій? Скільки паразитів в країні порозводилось
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23.05.2025 13:20 Відповісти
будеш слати своїй дитині студенту гроші поштою чи провідником УЗ ?
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23.05.2025 17:17 Відповісти
Ніхто не вимагає ні в кого пояснення на переказ своїй родині грошей.
Вимагають поясненнь за те, що схоже на ведення бізнесу - тобто числені перекази від різних осіб кожного місяця.
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23.05.2025 21:34 Відповісти
"Раніше розраховувавлись готівкою і нормально"
пс. 1000 гривень це у нас ведення бізнесу вже ?
п.п.с я тільки за те щоб купипродайщиків які не платять жодної копійки податків трохи поганяли.
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23.05.2025 21:56 Відповісти
Можеш перевести.
Але якщо тобі переводять багато різних людей щомісяця значні об'єми коштів - то ти або волонтер, або шахрай, або маєш бізнес - чи є інші варіанти?
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23.05.2025 21:33 Відповісти
Сума в 100 грн відслідковується. А якщо я перевожу кошти родичам не першої другої лінії , дехто мені, щоб передати родичам. То що це ? 100% гетьманцев захоче і тут мене общипати. Бо якби я жила поруч з рідними то передавала би гроші готівкою. А так будуть здирати за відстань
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23.05.2025 22:14 Відповісти
Питання до тих, кому постійно переказують з різних джерел багато платежів - тобто - до тих, чия діяльність схожа на торгівлю через онлайн платформи.
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24.05.2025 02:12 Відповісти
А оце менше 1000 лише 6 особам
Уже таке беруть до уваги.
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24.05.2025 09:06 Відповісти
Мені здається, що це випадковість. Бо якби всіх з 1000 грн на місяць запрошували б до налогової - туди б половину країни запросили.
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24.05.2025 15:55 Відповісти
Не випадковість, а цілеспрямовані дії.
Гроші самі себе не вкрадуть.
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24.05.2025 18:35 Відповісти
Які гроші можна вкрасти, викликавши на пояснення людину, якій перевели 1000 грн?
Чи ви так, рандомні фрази з методички вставляєте?
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24.05.2025 19:44 Відповісти
Пояснення дуже просте. Зелені пильно шукають де би вкрасти гроші.
Якщо ви не погоджуєтесь, то сміливо можете назвати прізвище хоч одного чесного призначенця , чи слугу, чи члена уряду і аж зверху до низу. Таке враження що навіть прибиральниці в ОПі і ті мають відкати
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24.05.2025 21:53 Відповісти
Я задав вам конкретне питання - які гроші можна вкрасти, викликавши на пояснення людину, якій перевели 1000 грн? Паші пропагандонські "розтєканія мислію по древу" і тим більше - дебільні порявняння Зеленського з ****** мені не цікаві.
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25.05.2025 00:04 Відповісти
система проста як світ
оподаткувати простий перевод як підприємницьку діяльність- це вже крадіжка
а потім вже вкрадуть на свої потреби з бюджету
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25.05.2025 08:42 Відповісти
Якщо це простий перевод - ніхто його оподаткувати не зможе. І у налоговика немає можливості красти з бюджету.
Біль того - я вам відкрию страшну таємницю - Зеленский не міняв налоговиків, хіба саму верхівку. Всі інші - ті ж самі, що були за Януковича й Порошенка.
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25.05.2025 12:41 Відповісти
Це вам Гетьманцев сказав ? А де я можу почитати ?
Податківці може і не змінені, а от правила гри дуже.
Працюють родичі знайомих з податкової.
Та що ви кажете ! Мають з усіх сторін. ******* свою роботу всіма фібрами душі, бо мають там все
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25.05.2025 12:54 Відповісти
Якщо вже питання зайшло про методичку, то назвіть по пунктах у чому різниця між режимом путінга і зелі.
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24.05.2025 21:54 Відповісти
Тисячу відзе зе-шапіто отримували?
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23.05.2025 13:13 Відповісти
Якщо загальна сума переказів меньша за прожитковий мінімум то питань у податкової взагалі виникати не повинно
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23.05.2025 13:24 Відповісти
В кінці року податкова, якщо нічого не змінится, буде цікавитись чому ви часто ходите в супермаркет і звідки у вас кошти
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23.05.2025 19:31 Відповісти
Так повертайтесь до готівки і не буде ніяких проблем.
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23.05.2025 19:41 Відповісти
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