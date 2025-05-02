Перевірка онлайн-торгівлі: Податкова виявила 11 тисяч українців, які приймали оплати на власні рахунки

Державна податкова служба в березні почала моніторити грошові перекази на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів й зафіксувала 1,4 млн транзакцій на загальну суму 1,6 млрд грн за менш ніж місяць – з 1 по 20 березня.

Про це свідчать дані "Опендатабот".

Як повідомляється, під нагляд потрапили 11 тис. осіб, які отримали понад 50 переказів у 2025 році.

У середному за цей період на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Середній чек таких транзакцій склав 1142 грн.

Державна податкова служба почала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів, маючи новий інструмент контролю – доступ до Системи обліку даних РРО, – який дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, що систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку.

Наразі Держподаткова не притягувала таких осіб до відповідальності, проте ризики для порушників серйозні. Так, штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 тис. грн до 85 тис. грн із конфіскацією майна. Додатково – до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання реєстраторів розрахункових операцій.

Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та ФОПів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити.

Водночас Держподатква не бере до уваги разові продажі особистих речей через інтернет-платформи чи маркетплейси.

Раніше стало відомо, що понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали від податківців інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.

До того повідомлялося, що Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.