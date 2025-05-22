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Новини Тіньова економіка
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Митниця заявила про рекордно низький рівень "сірого імпорту"

Митниця заявила про рекордно низький рівень

За підсумками 2024 року рівень "сірого імпорту" в Україні досяг найнижчого показника за всі роки спостережень – 11,6%.

Про це свідчать результати опитування українських імпортерів та експортерів, передає Державна митна служба.

Так, за оцінками бізнесу, у 2018 році частка "сірого імпорту" складала 25,3%. Відтоді середній показник зменшився більш ніж удвічі, що свідчить про значне скорочення нелегального сегменту на ринку (у 2020 році – 24,2%, у 2021 – 21,1%, у 2022 – 17,3%, у 2023 – 13,4%, а в 2024 – 11,6%).

"Сірий імпорт – це товари, які потрапляють до країни з порушенням митних правил. Його наслідки відчувають усі: зменшення надходжень до бюджету, тиск на легальний бізнес, зниження рівня безпеки споживачів. Тому його мінімізація – це справжній показник змін, які відбуваються", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зберегти позитивну динаміку вдалося завдяки впровадженню сучасних технічних засобів митного контролю та розвитку міжнародної взаємодії.

Окремою важливою складовою є співпраця митниці з бізнесом, яка спрямована на спільне створення чесного та передбачуваного середовища для зовнішньоекономічної діяльності, додали у ДМС.

Опитування проводив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у межах проєкту "Підтримка громадської ініціативи "За чесну та прозору митницю" за підтримки Представництва ЄС в Україні та Міжнародного фонду "Відродження".

Як повідомлялося, за перший квартал цього року експорт товарів із України становив $9,95 млрд, або 93,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт за цей період склав $18,47 млрд, або 114,7%.

Автор: 

бізнес (1192) імпорт (2350) експорт (3856) тіньова економіка (73) Державна митна служба (481)


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хто, мені розкаже:
що таке, сірий імпорт?
особливо з ненажерливого рота Державна митна служба?
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22.05.2025 14:39 Відповісти
Вся "перемога" пояснюється дуже просто - багато чоловіків просто фізично не можуть виїхати за кордон .
Закінчиться військовий стан - відкриють кордони - і знову буде ріст - харчєваться митарям ж десь потрібно - тож не на одну зарплату жити....
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22.05.2025 14:44 Відповісти
імпорт впав і "сірий " теж
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22.05.2025 14:44 Відповісти
Митниця про свої здобутки не бреше....І баришів не має,ходять,мабуть,в драних трусах та шкарпетках!Вон ж доповіли....
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22.05.2025 16:08 Відповісти
Кому вірити-митниці чи Гетьманцеву та Желєзняку,що говорять про дірки в Держбюджеті? Чи віднайшли нові схеми
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22.05.2025 16:09 Відповісти
Значить чорний імпорт виріс!!🥳🤪🤣
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22.05.2025 16:27 Відповісти
Та ви що?) А це про що? https://censor.net/ua/news/3553435/kontrabanda-apple-skilky-nelegalno-prohodyt-cherez-mytnytsyu-********
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22.05.2025 18:04 Відповісти
Ну так відеокамери зламали. От таможеники і бздять.
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22.05.2025 19:03 Відповісти

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