Штрафи в торгівлі тютюном за рік зросли майже на 90%, – Податкова служба

Державна податкова служба України за чотири місяці 2025 року провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами.

Про це повідомив голова Держподаткової Руслан Кравченко.

За результатами перевірок було нараховано штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.

Окрім того, було ініційовано вилучення тютюнової продукції на понад 20 млн грн.

Кравченко навів як приклад показових випадків, коли на Житомирщині під час перевірки магазинів, що належать одному з ФОП, було встановлено численні факти продажу тютюнових виробів без використання РРО/ПРРО (реєстраторів розрахунковх операцій, – ред.). Підприємець отримав штраф у понад 600 тис. грн.

Також на Хмельниччині Держподаткова спільно з правоохоронцями викрили осіб, які незаконно виробляли і продавали сигарети. Порушників оштрафували майже на 900 тис. грн.

Як повідомлялося, раніше в травні Бюро економічної безпеки у Волинській області викрило групу осіб, які незаконно виготовляли та продавали тютюнові вироби.

До того детективи БЕБ виявили в Одеській області 16 теплиць та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.