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Новини Тіньова економіка
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Підпільний цех у дитячому таборі: БЕБ знайшло ще одне виробництво нелегальних сигарет. ФОТО

БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у дитячому таборі

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили групу осіб, які незаконно виготовляли та продавали тютюнові вироби.

За даними слідства, нелегальне виробництво організував місцевий мешканець, який обладнав підпільний цех у їдальні колишнього дитячого табору, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Для незаконної діяльності чоловік залучив двох своїх знайомих. Сигарети виготовляли за допомогою спеціального обладнання, а потрібні компоненти замовляли в Інтернеті. Готову продукцію фасували у пачки та клеїли підроблені марки акцизного податку, які друкували на принтері. Після цього фальсифікат продавали", – йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків у приміщенні, де виготовляли підакцизні товари, та за місцем проживанням фігурантів вилучено обладнання та сировину для виготовлення тютюнових виробів, готову розфасовану продукцію загальною вартістю близько 800 тис. грн.

БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у дитячому таборі
БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у дитячому таборі
БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у дитячому таборі
БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у дитячому таборі
БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у дитячому таборі

Досудове розслідування у справі розпочато за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів та марок акцизного податку, вчинене групою осіб). Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до нелегальної діяльності, додали у БЕБ.

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Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили в Одеській області 16 теплиць та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.

Надалі тютюн подрібнювали та фасували по коробах, а готову сировину планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

Автор: 

цигарки (360) тютюн (339) тіньова економіка (73) Бюро економічної безпеки (425) Волинська область (148)


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