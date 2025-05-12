БЕБ викрило нелегальне виробництво цигарок на колишній свинофермі. До неї можуть бути причетні родичі нардепа Мамояна (оновлено)

Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією викрили групу осіб, які організували нелегальне виробництво сигарет на території колишньої свинячої ферми.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що приміщення свинячої ферми облаштували спеціальним обладнанням – лініями для виробництва сигарет та упаковки їх в пачки, блоки й плівку.

Зазначається, що потужності повного циклу дозволяли виготовляти понад 50 тис. пачок сигарет на день.

Цигарки без марок акцизного податку продавали під виглядом продукції відомих брендів. Продавали товар переважно на території Київщини, а також відправляли покупцям за допомогою відомого поштового оператора, відділення якого було розташовано в кілометрі від нелегального цеху.

Детективи БЕБ провели п’ять обшуків на території Києва та Київської області. В результаті вилучили обладнання, сировину, фільтри, 14 ящиків з тютюном та понад 100 тис. пачок сигарет.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 ККУ – незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, підакцизних товарів.

Встановлюється повне коло осіб причетних до нелегальної діяльності.

За даними Економічної правди, виробництво тютюнової фабрики контролювали родичі депутата Суто Мамояна з партії "Платформа за життя і мир" (колишня ОПЗЖ). Утім, джерела видання зазначають, що поки немає підтвердження щодо того, чи був Мамоян безпосередньо причетний до цього виробництва.

