БЕБ викрило нелегальне виробництво цигарок на колишній свинофермі. До неї можуть бути причетні родичі нардепа Мамояна (оновлено)

БЕБ викрило нелегальне виробництво цигарок на колишній свинофермі, вилучено понад 100 тисяч пачок

Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією викрили групу осіб, які організували нелегальне виробництво сигарет на території колишньої свинячої ферми.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що приміщення свинячої ферми облаштували спеціальним обладнанням – лініями для виробництва сигарет та упаковки їх в пачки, блоки й плівку.

Зазначається, що потужності повного циклу дозволяли виготовляти понад 50 тис. пачок сигарет на день.

Цигарки без марок акцизного податку продавали під виглядом продукції відомих брендів. Продавали товар переважно на території Київщини, а також відправляли покупцям за допомогою відомого поштового оператора, відділення якого було розташовано в кілометрі від нелегального цеху.

беб

Детективи БЕБ провели п’ять обшуків на території Києва та Київської області. В результаті вилучили обладнання, сировину, фільтри, 14 ящиків з тютюном та понад 100 тис. пачок сигарет.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 ККУ – незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, підакцизних товарів.

Встановлюється повне коло осіб причетних до нелегальної діяльності.

За даними Економічної правди, виробництво тютюнової фабрики контролювали родичі депутата Суто Мамояна з партії "Платформа за життя і мир" (колишня ОПЗЖ). Утім, джерела видання зазначають, що поки немає підтвердження щодо того, чи був Мамоян безпосередньо причетний до цього виробництва.

Вони були справжніми українськими патріотами - хотіли лише направити всі гроші від продажу на потреби ЗCУ.
12.05.2025 15:02 Відповісти
БЕБ ще те шакльйо
12.05.2025 15:17 Відповісти
не ділилися з БЕБ, а ті з ОПУ, а Малюк доповів ОПУ про цей прорив у схемах...
12.05.2025 16:04 Відповісти
То узаконьте їх і нехай працюють - для чого це все валяти
12.05.2025 15:05 Відповісти
Що узаконити?
Виробництво та продаж цигарок без сплати акцизу та інших податків?
То, може, наркоту теж "узаконити"?
12.05.2025 15:14 Відповісти
Узаконити - це і є акциз і інші податки і проституток потрібно узаконити - шоб на них менше паслися
12.05.2025 16:22 Відповісти
До всякого свинства завжди причетний депутат.
12.05.2025 15:12 Відповісти
12.05.2025 15:14 Відповісти

