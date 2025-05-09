БЕБ вилучило на кордоні з Румунією партію контрабандних електронних сигарет на 15 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили в Одеській області майже 17 тисяч електронних сигарет вартістю майже 14,5 мільйона гривень, які громадянин Румунії намагався нелегально ввезти в Україну.

За фактом контрабанди підакцизних товарів розпочато досудове розслідування, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, 34-річний громадянин Румунії при перетині кордону через пункт пропуску "Старокозаче" обрав смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор".

"Таким чином чоловік намагався ввести до України електронні сигарети без обов`язкового декларування. Під час огляду мікроавтобуса у багажному відсіку було виявлено картонні коробки, заповнені підакцизними вейпами без марок. Іноземець планував доставити товар до одного з міст Одеської області для подальшого продажу на українському ринку", – зазначається у повідомленні.

За результатами огляду транспортного засобу детективи БЕБ вилучили майже 17 тис. одиниць контрабандного товару орієнтовною вартістю майже 14,5 млн грн.

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Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили на Одещині теплиці та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.