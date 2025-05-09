БЕБ вилучило на кордоні з Румунією партію контрабандних електронних сигарет на 15 мільйонів
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили в Одеській області майже 17 тисяч електронних сигарет вартістю майже 14,5 мільйона гривень, які громадянин Румунії намагався нелегально ввезти в Україну.
За фактом контрабанди підакцизних товарів розпочато досудове розслідування, повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, 34-річний громадянин Румунії при перетині кордону через пункт пропуску "Старокозаче" обрав смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор".
"Таким чином чоловік намагався ввести до України електронні сигарети без обов`язкового декларування. Під час огляду мікроавтобуса у багажному відсіку було виявлено картонні коробки, заповнені підакцизними вейпами без марок. Іноземець планував доставити товар до одного з міст Одеської області для подальшого продажу на українському ринку", – зазначається у повідомленні.
За результатами огляду транспортного засобу детективи БЕБ вилучили майже 17 тис. одиниць контрабандного товару орієнтовною вартістю майже 14,5 млн грн.
Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили на Одещині теплиці та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.
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