Переплатив 20 мільйонів за дрова для ЗСУ: Начальник КЕВ отримав підозру у недбалому ставленні до служби

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) та прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони виявили закупівлю дров для потреб підрозділів ЗСУ за завищеними на 20 мільйонів гривень цінами.

Про підозру у справі повідомили начальнику квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) однієї зі східних областей, його звинувачують за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу (недбале ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану), повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, службовець проігнорував порядок проведення конкурентних процедур закупівель та на початку 2024 року уклав від імені відділу прямі договори з фізичними особами-підприємцями на закупівлю дров для потреб підрозділів ЗСУ за значно завищеними цінами.

"З бюджету на ці потреби було виділено понад 73 млн грн. Дії посадовця завдали державі збитків майже на 20 млн грн. Їх розмір підтверджено результатами судових товарознавчих та економічних експертиз", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, Квартирно-експлуатаційні відділи, які підпорядковується Командувачу Сил логістики ЗСУ, лише від початку 2025 року купили паливної деревини першої групи на загальну суму 989,46 млн грн. За найвищими цінами дрова купував Запорізький квартирно-експлуатаційний відділ, підрахували Наші гроші.

Раніше ДБР викрило цілу низку посадовців КЕВ Міноборони на розкраданні коштів під час закупівель дров. Зокрема, Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, що входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособники отримали підозру у заволодінні понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для потреб військових.

Крім того, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили організовану злочинну групу, до складу якої входив керівник однієї з квартирно-експлуатаційних частин у Житомирській області, яка заволоділа 10 млн грн на закупівлях дров для потреб ЗСУ.

Вже у квітні 2025 року детективи БЕБ викрили три організованих злочинних групи, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі дров для ЗСУ. За даними слідства, службові особи державних установ ЗСУ уклали прямі договори на закупівлю дров за значно завищеними цінами, а для легалізації коштів підозрювані залучили фізичних осіб-підприємців, які вивели понад 15 млн грн у готівку.