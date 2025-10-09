Майже мільйон доларів під капотом: чернівецькі митники затримали жінку, яка незаконно перевозила валюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Майже мільйон доларів готівкою під капотом: чернівецькі митники завадили незаконному вивезенню з України великої суми валютних цінностей.
Про це повідомляє Чернівецька митниця, інформує Цензор.НЕТ.
Тайник в моторному відсіку
Сьогодні, 9 жовтня, до пункту пропуску "Порубне - Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянки України. У процесі проведення митного огляду даного транспортного засобу в моторному відсіку було виявлено приховані валютні цінності, що знаходились у спеціально виготовленому тайнику.
Загалом жінка намагалася приховати 970 тис. доларів США, що за курсом Нацбанку становить 40 млн 160 тис. грн.
Наразі посадові особи Чернівецької митниці документують дане порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Валютні кошти та авто, облаштоване для їх незаконного переміщення, вилучено у встановленому порядку.
Додатково буде направлено повідомлення про діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, до ТУ БЕБ у Чернівецькій області.
