Майже мільйон доларів під капотом: чернівецькі митники затримали жінку, яка незаконно перевозила валюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Майже мільйон доларів готівкою під капотом: чернівецькі митники завадили незаконному вивезенню з України великої суми валютних цінностей.

Про це повідомляє Чернівецька митниця, інформує Цензор.НЕТ.

Тайник в моторному відсіку

Сьогодні, 9 жовтня, до пункту пропуску "Порубне - Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянки України. У процесі проведення митного огляду даного транспортного засобу в моторному відсіку було виявлено приховані валютні цінності, що знаходились у спеціально виготовленому тайнику.

Загалом жінка намагалася приховати 970 тис. доларів США, що за курсом Нацбанку становить 40 млн 160 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митники знайшли в легковій автівці нелегальних сигарет з України майже на мільйон. ФОТОрепортаж







Наразі посадові особи Чернівецької митниці документують дане порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Валютні кошти та авто, облаштоване для їх незаконного переміщення, вилучено у встановленому порядку.

Читайте: Митниця оприлюднила статистику порушень при пересиланні товарів у посилках через кордон

Додатково буде направлено повідомлення про діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, до ТУ БЕБ у Чернівецькій області.