Почти миллион долларов под капотом: черновицкие таможенники разоблачили попытку вывоза валюты. ВИДЕО+ФОТО
Почти миллион долларов наличными под капотом: черновицкие таможенники помешали незаконному вывозу из Украины крупной суммы валютных ценностей.
Об этом сообщает Черновицкая таможня, информирует Цензор.НЕТ.
Тайник в моторном отсеке
Сегодня, 9 октября, в пункт пропуска "Порубное - Сирет" прибыл автомобиль под управлением гражданки Украины. В процессе проведения таможенного досмотра данного транспортного средства в моторном отсеке были обнаружены скрытые валютные ценности, которые находились в специально изготовленном тайнике.
В целом женщина пыталась скрыть 970 тыс. долларов США, что по курсу Нацбанка составляет 40 млн 160 тыс. грн.
Сейчас должностные лица Черновицкой таможни документируют данное нарушение таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Валютные средства и авто, оборудованное для их незаконного перемещения, изъято в установленном порядке.
Дополнительно будет направлено сообщение о деянии, содержащем признаки уголовного правонарушения, в ТУ БЭБ в Черновицкой области.
