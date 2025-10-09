Почти миллион долларов под капотом: черновицкие таможенники разоблачили попытку вывоза валюты. ВИДЕО+ФОТО

Почти миллион долларов наличными под капотом: черновицкие таможенники помешали незаконному вывозу из Украины крупной суммы валютных ценностей.

Об этом сообщает Черновицкая таможня.

Тайник в моторном отсеке

Сегодня, 9 октября, в пункт пропуска "Порубное - Сирет" прибыл автомобиль под управлением гражданки Украины. В процессе проведения таможенного досмотра данного транспортного средства в моторном отсеке были обнаружены скрытые валютные ценности, которые находились в специально изготовленном тайнике.

В целом женщина пыталась скрыть 970 тыс. долларов США, что по курсу Нацбанка составляет 40 млн 160 тыс. грн.

Сейчас должностные лица Черновицкой таможни документируют данное нарушение таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Валютные средства и авто, оборудованное для их незаконного перемещения, изъято в установленном порядке.

Дополнительно будет направлено сообщение о деянии, содержащем признаки уголовного правонарушения, в ТУ БЭБ в Черновицкой области.