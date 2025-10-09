РУС
2 331 18

Почти миллион долларов под капотом: черновицкие таможенники разоблачили попытку вывоза валюты. ВИДЕО+ФОТО

Почти миллион долларов наличными под капотом: черновицкие таможенники помешали незаконному вывозу из Украины крупной суммы валютных ценностей.

Об этом сообщает Черновицкая таможня, информирует Цензор.НЕТ.

Тайник в моторном отсеке

Сегодня, 9 октября, в пункт пропуска "Порубное - Сирет" прибыл автомобиль под управлением гражданки Украины. В процессе проведения таможенного досмотра данного транспортного средства в моторном отсеке были обнаружены скрытые валютные ценности, которые находились в специально изготовленном тайнике.

В целом женщина пыталась скрыть 970 тыс. долларов США, что по курсу Нацбанка составляет 40 млн 160 тыс. грн.

Сейчас должностные лица Черновицкой таможни документируют данное нарушение таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Валютные средства и авто, оборудованное для их незаконного перемещения, изъято в установленном порядке.

Дополнительно будет направлено сообщение о деянии, содержащем признаки уголовного правонарушения, в ТУ БЭБ в Черновицкой области.

валюта (3080) граница (5391) таможня (1981) Черновицкая область (71)
+9
хтось здав
09.10.2025 20:42 Ответить
+4
Тридцятку собі за послуги залишили? )
09.10.2025 20:38 Ответить
+3
Мільйон не буде, Porsche Cayenne буде коштувати максимум 169 тисяч долларів за нову і від двох десятків тисяч доларів за б/у
09.10.2025 20:52 Ответить
Тридцятку собі за послуги залишили? )
09.10.2025 20:38 Ответить
та то кишенькові кошти - на каву....
09.10.2025 20:40 Ответить
хтось здав
09.10.2025 20:42 Ответить
Явно по доносу прокололася. Партнери не змогли домовитися, от і здали.
09.10.2025 20:46 Ответить
Якщо перетинати кордон на Porsche Cayenne, то навіть без грошей під капотом буде мільйон доларів
09.10.2025 20:45 Ответить
Мільйон не буде, Porsche Cayenne буде коштувати максимум 169 тисяч долларів за нову і від двох десятків тисяч доларів за б/у
09.10.2025 20:52 Ответить
та ща.. турбо ес= 350.000 евро..(
09.10.2025 21:18 Ответить
крім виручки від продажу авто, мабуть до мільйону доларів таки прийдеться ще криптою доплатити...
https://finder.porsche.com/ua/uk-UA/search/911?condition=new&condition=porsche_approved&condition=used&model=911
09.10.2025 21:04 Ответить
Ндааа.
По ходу люди вже забули про друга Архімеда)).
09.10.2025 20:48 Ответить
непогано, 350 мавіків або місячне забезпечення для 1,5 тисячі рядових
показать весь комментарий
Хотіла на халяву проскочити. От народ пішов.
показать весь комментарий
Там ше в кожному колесі по ляму - мабуть митникам буде як приз
показать весь комментарий
мільйон наліком. хто ж це міг назбирати? людина працювала в установі з назвою з трьох букв (тцк, влк, сбу, дбр, беб, набу - ні тут 4 букви), а може просто депутатська сосна.
показать весь комментарий
Якщо людина злочинець, то їй байдуже де працювати, злочинцем є вона, а не установа
показать весь комментарий
..херасе здача- головку блока демонтували..
хтось кап1тально п1дставив..)
09.10.2025 21:21 Ответить
Невже знову, оті борисов з крупою та міндічем і шурмою, пробують на доброчесність, порядних службовців з Митниці з ДержПрикСлужби?!?!
09.10.2025 21:23 Ответить
 
 