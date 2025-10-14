РУС
1 189 9

Инспектор Львовской таможни разоблачен на "откатах" за беспошлинный ввоз ювелирных изделий. ФОТОРЕПОРТАЖ

На "откатах" за беспошлинный ввоз ювелирных изделий разоблачен инспектор Львовской таможни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, государственный инспектор отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Львовской таможни требовал и получил от жителя Львовщины 15 000 долларов США.

таможенник требовал взятку за ввоз ювелирных изделий
Что о схеме известно?

"За эту сумму служащий обеспечил беспрепятственный ввоз из Республики Польша ювелирных изделий известных брендов без уплаты таможенных платежей. Кроме этого, по предварительной информации, он также инструктировал, как "скрыть" этот товар от таможенного контроля при ввозе в Украину", - говорится в сообщении.

В частности, речь шла об изделиях "Сагтіег", "Van Cleef" и "Hermes".

Размер неправомерной выгоды составлял 4% от фактической стоимости товаров, которые перевозились.

Инспектор был задержан после получения последней части "отката" - 10 000 долларов США.

Во время проведения обысков, среди прочего, изъята вся полученная перед задержанием неправомерная выгода и часть предыдущей - 1 600 долларов США.

Что взяточнику грозит?

За процессуального руководства Львовской областной прокуратуры инспектору сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый отстранен он должности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Автор: 

взятка (6243) таможня (1982) Львовская область (3053)
мало краде .. якби мільйонами - то не схопили би ))
показать весь комментарий
14.10.2025 11:21 Ответить
При владі на всіх щаблях отраслів велика корупція поганяє малою. Ще трішки вся країна може спокійно називатися "Велика Зелена Корупція".
показать весь комментарий
14.10.2025 11:22 Ответить
зараз віддасть частину з заробленого та піде ,,заробляти,, далі,може ще отримає підвищення та нагороду,нічого ви не розумієте в роботі держорганів та служб...
показать весь комментарий
14.10.2025 11:30 Ответить
мало "заробляє" це тобі не Крупа у якої мільйони і яку вже випустили під заставу і скоро просто замнуть справу.

якихось пару десятків тисяч зельоних гнид не цікавить ..тут мільйони і десятки мільйонів треба )
показать весь комментарий
14.10.2025 11:47 Ответить
Все там є, потрібно просто перевірити "тумбочку" у нього вдома
показать весь комментарий
14.10.2025 11:59 Ответить
ви впевнені що оці десятки тисяч з одного джерела це весь бізнес цього талановитого чиновника??є таке містечко Глухів,маленьке,ні великих підпріємств,ні родовищ,але є митний пост,так ось, коли в Києві ще їздили жигулі по Глухову вже їздили мерседеси....
показать весь комментарий
14.10.2025 12:01 Ответить
Правильно буде - "викрито одного з інспекторів, решта перехрестилася і відправила нагору чергову мзду".
показать весь комментарий
14.10.2025 11:58 Ответить
Спрос, рождает предложение.😀
показать весь комментарий
14.10.2025 12:14 Ответить
 
 