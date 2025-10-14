Инспектор Львовской таможни разоблачен на "откатах" за беспошлинный ввоз ювелирных изделий. ФОТОРЕПОРТАЖ

На "откатах" за беспошлинный ввоз ювелирных изделий разоблачен инспектор Львовской таможни.

По данным следствия, государственный инспектор отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Львовской таможни требовал и получил от жителя Львовщины 15 000 долларов США.













Что о схеме известно?

"За эту сумму служащий обеспечил беспрепятственный ввоз из Республики Польша ювелирных изделий известных брендов без уплаты таможенных платежей. Кроме этого, по предварительной информации, он также инструктировал, как "скрыть" этот товар от таможенного контроля при ввозе в Украину", - говорится в сообщении.

В частности, речь шла об изделиях "Сагтіег", "Van Cleef" и "Hermes".

Размер неправомерной выгоды составлял 4% от фактической стоимости товаров, которые перевозились.

Инспектор был задержан после получения последней части "отката" - 10 000 долларов США.

Во время проведения обысков, среди прочего, изъята вся полученная перед задержанием неправомерная выгода и часть предыдущей - 1 600 долларов США.

Что взяточнику грозит?

За процессуального руководства Львовской областной прокуратуры инспектору сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый отстранен он должности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

