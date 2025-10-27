Черги на кордоні з Польщею пов’язані з канікулами, а не новою системою контролю в’їзду-виїзду в ЄС, - ДПСУ

Черги, які наразі фуксуються на українсько-польському кордоні, спричинені зростанням пасажиропотоку у період осінніх канікул, а не впровадженням нової системи контролю в’їзду-виїзду в ЄС.

Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

Нові правила ЄС щодо перетину кордону

"Нова система, яку запроваджує Європейський союз, не охоплює зараз усі пункти пропуску, тому говорити, що черги виникли саме через її впровадження, - трішки невірно. Пасажиропотік суттєво зріс через початок осінніх канікул - більше мам із дітьми зараз виїжджають за межі України", - зазначив Демченко.

За його словами, система в’їзду-виїзду наразі діє лише у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею - Медиці, Корчовій та Перемишлі. Її тестове впровадження розпочалося 12 жовтня.

"ЄС не вимагає одразу від усіх країн стовідсотково забезпечити збір біометричних даних - відбитків пальців, сканування обличчя та паспортної інформації. Повноцінна робота системи очікується приблизно через пів року", - пояснив речник.

Коли нові правила запрацюють повноцінно?

Демченко додав, що впровадження нової системи на всіх пунктах пропуску з країнами ЄС, зокрема Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною, триватиме поступово - орієнтовно до лютого наступного року.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Він також уточнив, що черги не пов’язані з дозволом на виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років, який уряд ухвалив 26 серпня.

"Категорія 18-22 роки не є переважаючою серед тих, хто перетинає кордон. У будні це близько 90 тисяч осіб на добу в обох напрямках, а у вихідні - до 120 тисяч. Тому черги зумовлені саме зростанням кількості подорожей у вихідні", - розповів Демченко.

