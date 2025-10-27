УКР
Новини Кордон з ЄС
494

Черги на кордоні з Польщею пов’язані з канікулами, а не новою системою контролю в’їзду-виїзду в ЄС, - ДПСУ

кпп на кордоні з Польщею

Черги, які наразі фуксуються на українсько-польському кордоні, спричинені зростанням пасажиропотоку у період осінніх канікул, а не впровадженням нової системи контролю в’їзду-виїзду в ЄС.

Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нові правила ЄС щодо перетину кордону

"Нова система, яку запроваджує Європейський союз, не охоплює зараз усі пункти пропуску, тому говорити, що черги виникли саме через її впровадження, - трішки невірно. Пасажиропотік суттєво зріс через початок осінніх канікул - більше мам із дітьми зараз виїжджають за межі України", - зазначив Демченко.

За його словами, система в’їзду-виїзду наразі діє лише у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею - Медиці, Корчовій та Перемишлі. Її тестове впровадження розпочалося 12 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестування нової системи контролю: Прикордонники попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею

"ЄС не вимагає одразу від усіх країн стовідсотково забезпечити збір біометричних даних - відбитків пальців, сканування обличчя та паспортної інформації. Повноцінна робота системи очікується приблизно через пів року", - пояснив речник.

Коли нові правила запрацюють повноцінно?

Демченко додав, що впровадження нової системи на всіх пунктах пропуску з країнами ЄС, зокрема Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною, триватиме поступово - орієнтовно до лютого наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПСУ про перевірку боєготовності армії Білорусі: Змін у напрямку нашого кордону не фіксується

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Він також уточнив, що черги не пов’язані з дозволом на виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років, який уряд ухвалив 26 серпня.

"Категорія 18-22 роки не є переважаючою серед тих, хто перетинає кордон. У будні це близько 90 тисяч осіб на добу в обох напрямках, а у вихідні - до 120 тисяч. Тому черги зумовлені саме зростанням кількості подорожей у вихідні", - розповів Демченко.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6526) Євросоюз (14391) пункт пропуску (822) Демченко Андрій (386)
коли перетинаєш ці кордони з чергами, де завжди треба стояти мінімум 12 год, а в основному довше, то відчуваєш себе не європейцем, а людиною якогось другого чи третього сорту. Туалетів нема, люди бігають по кортах. Україна - то не Європа
показати весь коментар
27.10.2025 10:34 Відповісти
"Україна - то не Європа"
То скоріше поляки - не Європа..
показати весь коментар
27.10.2025 11:10 Відповісти
Повна брехня . Декілька днів тому , пробував перейти на пішому переході в Шегинях . Черги виключно через здачу відбитків пальців і фото . В сторону до Польщі 4 години на ногах . Дітей , одиниці .Саме цікаво , що повертаючись до України , приблизно через дві години , простояв в черзі біля 2 годин , бо поляки ЗНОВУ знімали відбитки і фото !При чому , відбитки здав тільки за третім разом , бо сканер працював некоректно .
показати весь коментар
27.10.2025 10:55 Відповісти
Це ж відверта брехня! Знову мають нас за лохів.
показати весь коментар
27.10.2025 11:04 Відповісти
 
 