Очереди на границе с Польшей связаны с каникулами, а не с новой системой контроля въезда-выезда в ЕС, - ГПСУ

Очереди, которые сейчас фуксируются на украинско-польской границе, вызваны ростом пассажиропотока в период осенних каникул, а не внедрением новой системы контроля въезда-выезда в ЕС.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новые правила ЕС относительно пересечения границы

"Новая система, которую вводит Европейский союз, не охватывает сейчас все пункты пропуска, поэтому говорить, что очереди возникли именно из-за ее внедрения, - немного неверно. Пассажиропоток существенно вырос из-за начала осенних каникул - больше мам с детьми сейчас выезжают за пределы Украины", - отметил Демченко.

По его словам, система въезда-выезда пока действует только в трех пунктах пропуска на границе с Польшей - Медыке, Корчевой и Перемышле. Ее тестовое внедрение началось 12 октября.

"ЕС не требует сразу от всех стран полностью обеспечить сбор биометрических данных - отпечатков пальцев, сканирования лица и паспортной информации. Полноценная работа системы ожидается примерно через полгода", - пояснил спикер.

Когда новые правила заработают полноценно?

Демченко добавил, что внедрение новой системы на всех пунктах пропуска со странами ЕС, в частности Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией, будет продолжаться постепенно - ориентировочно до февраля следующего года.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет

Он также уточнил, что очереди не связаны с разрешением на выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 лет, которое правительство приняло 26 августа.

"Категория 18-22 года не является преобладающей среди тех, кто пересекает границу. В будни это около 90 тысяч человек в сутки в обоих направлениях, а в выходные - до 120 тысяч. Поэтому очереди обусловлены именно ростом количества путешествий в выходные", - рассказал Демченко.

