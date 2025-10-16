УКР
У фурі з підгузками: буковинські митники виявили іноземця, що їхав з Туреччини. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Порубне - Сірет" на українсько-румунському кордоні митники за допомогою скануючої системи виявили людину всередині вантажівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила чернівецька митниця.

Вантажний автомобіль прибув зі Стамбула. Під час перевірки зображення сканера вказало на аномалію - силует, схожий на постать людини.

Посадові особи Чернівецької митниці поінформували прикордонників та спільно провели огляд вантажного відділення. Серед підгузків було знайдено чоловіка, ймовірно громадянина Сирії.

Майже мільйон доларів під капотом: чернівецькі митники затримали жінку, яка незаконно перевозила валюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі представники Державної прикордонної служби проводять подальші дії відповідно до своєї компетенції.

