В фуре с подгузниками: буковинские таможенники обнаружили иностранца, ехавшего из Турции. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пункте пропуска "Порубное - Сирет" на украинско-румынской границе таможенники с помощью сканирующей системы обнаружили человека внутри грузовика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила черновицкая таможня.

Грузовой автомобиль прибыл из Стамбула. Во время проверки изображение сканера указало на аномалию - силуэт, похожий на фигуру человека.

Должностные лица Черновицкой таможни проинформировали пограничников и совместно провели осмотр грузового отделения. Среди подгузников был найден мужчина, вероятно гражданин Сирии.

Также смотрите: Почти миллион долларов под капотом: черновицкие таможенники задержали женщину, которая незаконно перевозила валюту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









Сейчас представители Государственной пограничной службы проводят дальнейшие действия согласно своей компетенции.