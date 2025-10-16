РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10919 посетителей онлайн
Новости Фото Незаконное пересечение границы
802 1

В фуре с подгузниками: буковинские таможенники обнаружили иностранца, ехавшего из Турции. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пункте пропуска "Порубное - Сирет" на украинско-румынской границе таможенники с помощью сканирующей системы обнаружили человека внутри грузовика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила черновицкая таможня.

Грузовой автомобиль прибыл из Стамбула. Во время проверки изображение сканера указало на аномалию - силуэт, похожий на фигуру человека.

Должностные лица Черновицкой таможни проинформировали пограничников и совместно провели осмотр грузового отделения. Среди подгузников был найден мужчина, вероятно гражданин Сирии.

Также смотрите: Почти миллион долларов под капотом: черновицкие таможенники задержали женщину, которая незаконно перевозила валюту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Буковине таможенники обнаружили
На Буковине таможенники обнаружили
На Буковине таможенники обнаружили
На Буковине таможенники обнаружили

Сейчас представители Государственной пограничной службы проводят дальнейшие действия согласно своей компетенции.

Автор: 

иностранец (506) таможня (1983) Черновицкая область (75)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В дорозі справляв потребу у підгузки. Благо їх ціла фура.😃
показать весь комментарий
16.10.2025 21:29 Ответить
 
 