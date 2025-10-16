В фуре с подгузниками: буковинские таможенники обнаружили иностранца, ехавшего из Турции. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пункте пропуска "Порубное - Сирет" на украинско-румынской границе таможенники с помощью сканирующей системы обнаружили человека внутри грузовика.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила черновицкая таможня.
Грузовой автомобиль прибыл из Стамбула. Во время проверки изображение сканера указало на аномалию - силуэт, похожий на фигуру человека.
Должностные лица Черновицкой таможни проинформировали пограничников и совместно провели осмотр грузового отделения. Среди подгузников был найден мужчина, вероятно гражданин Сирии.
Сейчас представители Государственной пограничной службы проводят дальнейшие действия согласно своей компетенции.
