Из-за запуска новой системы на границе с Польшей возможны задержки движения, - Госпогранслужба

На трех пунктах пропуска на украинско-польской границе 27 октября возможно замедление движения транспорта из-за запуска цифровой Системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Задержки могут возникать в пунктах пропуска "Нижанковичи - Мальховице", "Смильница - Кросценко" и "Грушев - Будомеж".

В этих местах заработает новая система фиксации въезда и выезда, которая является частью обновленных правил пограничного контроля ЕС.

В таможенной службе предупреждают, что в первые дни работы EES возможны технические трудности, которые могут повлиять на скорость оформления автомобилей.

"Просим водителей учитывать эти обстоятельства и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска", - отметили в ведомстве.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в телеэфире сообщил, что очереди, которые сейчас фиксируются на украинско-польской границе, вызваны ростом пассажиропотока в период осенних каникул, а не внедрением новой системы контроля въезда-выезда в ЕС.

По его словам, ЕС не требует сразу от всех стран полностью обеспечить сбор биометрических данных - отпечатков пальцев, сканирования лица и паспортной информации.

Полноценная работа системы ожидается примерно через полгода.

Демченко также уточнил, что очереди не связаны с разрешением на выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 лет, которое правительство приняло 26 августа.

"Категория 18-22 года не является преобладающей среди тех, кто пересекает границу. В будни это около 90 тысяч человек в сутки в обоих направлениях, а в выходные - до 120 тысяч. Поэтому очереди обусловлены именно ростом количества путешествий в выходные", - рассказал представитель Госпогранслужбы.

Новая система пересечения границы Шенгенской зоны

EES - это электронная система, которая фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах. Ее цель - укрепление безопасности, точный учет сроков пребывания иностранцев в Европейском Союзе и противодействие незаконной миграции.

В Госпогранслужбе напомнили, что во время первого въезда граждане будут проходить регистрацию, которая включает:

фотографирование лица;

снятие четырех отпечатков пальцев.

При дальнейших пересечениях границы проверка будет продолжаться быстрее, ведь данные автоматически будут сверяться с уже сохраненными в базе. Система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

В мае стало известно, что Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности, которая позволит государствам-членам Евросоюза постепенно в течение шести месяцев внедрять цифровую систему управления границами Entry/Exit System (EES) и собирать биометрические данные граждан третьих стран, которые въезжают в ЕС.

Как сообщалось, система EES должна была заработать в Евросоюзе с ноября 2024 года. Однако этот срок отложили, поскольку Германия, Франция и Нидерланды сообщили о неготовности к введению нового биометрического контроля на границах.

