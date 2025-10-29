РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9458 посетителей онлайн
Новости Выезд за границу до 25 лет
3 246 84

В Польше и Германии растет напряженность из-за увеличения количества молодых украинцев после ослабления выезда из страны, - Politico

германия,польша

В Польше и Германии растет политическое напряжение из-за резкого увеличения количества молодых украинских мужчин, которые прибывают после ослабления правил выезда из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Реакция Германии

Представители партии канцлера Фридриха Мерца заявили, что общественная поддержка Украины может уменьшиться, если в стране будет расти количество мужчин, которые избегают военной службы.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну", - сказал депутат Юрген Хардт.

Он подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Украину, но эмиграционные тенденции необходимо контролировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Служба восстановления потратит 440 миллионов на строительство парковки для фур на границе с Польшей

Реакция Польши

В Польше ультраправая партия "Конфедерация" заявила, что страна "не может быть убежищем для мужчин, которые должны защищать Украину". Политики отметили, что присутствие таких беженцев создает финансовую нагрузку для польских налогоплательщиков.

Статистика пересечения границ

По данным польской пограничной службы, после изменения правил выезда только за два месяца границу с Польшей пересекли 98,5 тысячи украинцев в возрасте 18-22 года, что почти вдвое больше, чем раньше.

В Германии количество прибывших молодых мужчин выросло с 19 в неделю в августе до более 1,5 тысячи в неделю в октябре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали 7 правонарушителей, которые хотели пересечь границу и попасть в Румынию. ВИДЕО

Социальные выплаты

Несмотря на значительный вклад украинцев в польскую экономику - более 6% рабочей силы - ультраправые политики утверждают, что они получают слишком много социальных выплат. Президент Польши Кароль Навроцкий недавно наложил вето на закон о помощи украинцам, заявив, что поддержку должны получать только те, кто работает и платит налоги.

Подобные заявления звучат и в Германии. Партия "Альтернатива для Германии", которая сейчас лидирует в опросах, призывает прекратить выплаты украинским беженцам.

По данным немецкого агентства занятости, около 490 тысяч граждан Украины трудоспособного возраста получают пособие по долгосрочной безработице.

Депутат от Социал-демократической партии Себастьян Фидлер подчеркнул, что Германия не имеет права определять, "кого Украина отправляет на войну, а кого нет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за запуска новой системы на границе с Польшей возможны задержки движения, - Госпогранслужба

"Парламентская группа СДПГ в Бундестаге по-прежнему предана поддержке Украины в меру наших возможностей. Часть наших отношений с Украиной также означает, что мы не диктуем ей, когда ее собственные граждане могут въезжать и выезжать из страны. Принципиально не является работой Германии решать, каких молодых людей Украина отправляет на войну, а каких нет", - сказал Фидлер.

Автор: 

Германия (7348) граница (5413) Польша (8958)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Це все іпсо. Ми ж знаємо з марафону, що ніхто з них насправді не виїхав за кордон.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:54 Ответить
+11
українська влада прискоренно позбавляє Україну робочої сили.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:54 Ответить
+8
Щоб ввезти жовточорних і царювати далі.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все іпсо. Ми ж знаємо з марафону, що ніхто з них насправді не виїхав за кордон.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:54 Ответить
українська влада прискоренно позбавляє Україну робочої сили.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:54 Ответить
Щоб ввезти жовточорних і царювати далі.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:58 Ответить
Уявляєте як на них буде діяти квн кв 95 - переведуть на всі мови, як сказав бидлованов - новой України.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:55 Ответить
Яким саме чином, поясніть, будь ласка? Роботу вільно обирають, або ж на неї вільно погоджуються. Чи ви хочете, щоб у вас люди працювали за 10 т на місяць?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:10 Ответить
А в питанні "воювати - чи не воювати" це працює так само - "хочеш , або не хочеш"..?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:45 Ответить
Ви називаєте громадян України робочою силою?То може одразу рабами?Тільки не забувайте що і до вас будуть ставляться як не до людини а робочої сили
показать весь комментарий
29.10.2025 13:23 Ответить
Правильно роблять.
Зеленський хотів рейтингів на фоні цього популістичного кроку, так Європа це виправить.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:54 Ответить
То може це й був хитрий план чернишова з повернення кріпаків? шкода що він вже десь пропав
показать весь комментарий
29.10.2025 13:11 Ответить
Не виправить, бо хвора лівизною. Цих чоловіків потрібно було б депортувати. Після прийняття відповідного закону в европейських країнах.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:23 Ответить
не віримо - речник ДПС каже, що неможна порахувати кількість хлоців, що виїзджає
показать весь комментарий
29.10.2025 12:54 Ответить
Оце спеціально питав працівника однієї торгівельної мережі, чи слухи про масовий виїзд 18-22 іпсо чи ні. То казав шо не іпсо - реально масово з магазинів повтікали молоді продавці-касири, і вмовляння керівництва не допомогли. Так що речникам вірити - це як готуватися до штурму Варшави з мосінкою)
показать весь комментарий
29.10.2025 13:07 Ответить
там в законі є одна фраза на рахунок 90 днів....молодь вичавили і хочуть поставити поза законом,бо повертатимуться одиниці....
показать весь комментарий
29.10.2025 13:17 Ответить
А чорнодупі біженці Європу не засмучують та не створюють напругу?
Це расизм якийсь та українофобія.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:57 Ответить
Щит Європи має виконувати свою функцію, а не смакувати у Франкфурті чи Познані гарбузове лате. Того й обурюються.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:05 Ответить
Так ці ухилянти ще будуть щитом Європи на місцях. Прийде час і їм доведеться захищати чужу землю, замість своєї.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:13 Ответить
Якщо вони не схотіли захищати свою - чужу тим більше захищати не будуть !
показать весь комментарий
29.10.2025 13:47 Ответить
100%
показать весь комментарий
29.10.2025 13:17 Ответить
Они там выполняют свою функцию, делают черных детей белым бабам, учат их отцов и мужей толерантности и человеколюбию. А украинские ухилянты там зачем?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:06 Ответить
Як це зачєм? Українські ухилянти будуть воювати та захищати від кацапськоі орди цивілізовану Європу. Від долі не втечеш.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:10 Ответить
Да щас, они дальше побегут. Для того что бы мобилизовать злостных ухилянтов нужно расстреливать отказников.Но в Европе этим разучились заниматься
показать весь комментарий
29.10.2025 13:18 Ответить
Світ - це не стадіон, довго по ньому не побігаєш. На тимчасово окупованих територіях теж думали, що за руській мір їм не доведеться воювати, але йдуть як вівці у мʼясорубку.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:22 Ответить
Кацапы в состоянии замотивировать кого угодно и на что угодно, не надо сравнивать. Европейцы же не знают будут ли их собственные войска за них воевать, которые по 10-20 лет зарплаты получали за то что носили красивую форму. Вернее знают, что не будут.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:30 Ответить
Ще один закордонний стрілець. От же піднімають настрій, дякую! Ти чудо, хоча б знаєш, з якого боку зброю ту до рук беруть, спереду чи ззаду?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:26 Ответить
С какого боку не знаю, но знаю что дырочка должна вперёд смотреть.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:34 Ответить
Дырочка в тебе в дупі, а там отвір.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:36 Ответить
В моей дупе прямая кишка, а твоей мабуть отвір.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:51 Ответить
Вже подивився! Пан закордонник то є знається на збоченнях?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:57 Ответить
Просруть неньку зелені…
показать весь комментарий
29.10.2025 12:58 Ответить
Неньку просрали ті, хто їх обрали.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:00 Ответить
неньку просирали всі 34 роки.....
показать весь комментарий
29.10.2025 13:18 Ответить
чергова тупорила маячня від крємлядєй!!!!
в країнах де катастрофічна демографія. в країнах де білі вимирають, безповоротно, молоді білі перспективні чоловіки 18-22 років створюють проблеми?
показать весь комментарий
29.10.2025 12:58 Ответить
В чем их перспективность если не секрет?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:11 Ответить
у тому що це покоління більш розвинуте та освічене ніж ті кому за 40,вони одинаки тому можуть поліпшити демографію та більш пристовані до швидкої адаптації при зміні середовища тому скоріше стануть своїми,у мене малому 18 і він вже через пару місяців після виїзду вільно спілкується чешскою,отримав водійське,знайшов роботу і Чехія для нього як сусідній спальний район у рідному місті.....
показать весь комментарий
29.10.2025 13:24 Ответить
Добре. Яку роботу він знайшов? І ще мені цікаво, як у вашому уявленні чоловіки могут поліпшити демографію? Де ви бачили хоч одного якій народжував би дітей
показать весь комментарий
29.10.2025 13:44 Ответить
От приїдуть до тебе, кого ти збирався розстрілювати в коментах трохи вище, і ти сам, особисто, будеш поліпшувати демографію. Народжувати будеш кожного року.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:48 Ответить
Я нікого не збираюсь розстрілювати, мені це не потрібно, російська пляшка не наближається до моєї дупи на 200-300 метрів кожного дня. А от до ваших дуп наближається.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:58 Ответить
Молоді українські жінки ВЖЕ виїхали , за кордон , мільйонами - тепер , до них , приєднаються молоді українські чоловіки ... от і будуть народжувати
показать весь комментарий
29.10.2025 13:50 Ответить
завод шкода під прагою,цех пластмас,а дівки місцеві українців більш ******* від тих же кацапів та пшеків,я бачив моя знайома РСП 35 років виїхала в Німетчину і вже народила першого українонімця у Брамштаді,а тобі перед тим як нести куйню порадитися з мозоком немішало,бо таке несеш з свого подвалу і так у тебе там шансів 0
показать весь комментарий
29.10.2025 13:51 Ответить
Шпілити цих потворних німок і ляховок,бо вони страшні і схожі на Іво Бобула, а гейропейським глиномісам не до жінок
показать весь комментарий
29.10.2025 13:33 Ответить
Для цього є негри і араби.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:38 Ответить
Європа негодує що не всі українці готові за неї помирати.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:59 Ответить
Так не вмирайте. Становиться кацапом. Ьудете вбивати тих хто не схотів.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:13 Ответить
Бгг, якщо європка буде їх виганяти, то вони і поїдуть в росію.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:17 Ответить
А Москва их бегом мобилизует и отправит назад в Украину. И я вас уверяю, никто не откажется. Круг закрылся.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:22 Ответить
За кордоном розуміють ,що молоді здорові люди повинні захищати свою Україну,на жаль "наші" правителі все роблять для того ,щоб не було кому захистити державу.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:00 Ответить
Виходить так, що пенсіонери мають захистити Україну і створити безпечні і комфортні умови для повернення молоді.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:01 Ответить
Ви пенЗЄонер? Часом не у 45 років?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:06 Ответить
Пенсіонери і довели до цього всього.Голосували за гречку.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:12 Ответить
Тих пенсіонерів вже майже немає, а незабаром і зовсім не залишиться
Пенсійний вік в Україні досі є одним із найнижчих у Європі - 60 років для чоловіків і жінок (але до 2028 року посилюватимуться вимоги щодо страхового стажу).
Очікувана тривалість життя чоловіків при цьому не досягає і 68 років, а жінок ледь перевищує 78 років. Основними реципієнтами-споживачами для гречкосіїв на виборах в Україні мабуть є таки пенсіонерки, а не пенсіонери
показать весь комментарий
29.10.2025 13:26 Ответить
Що? Пенсіонерів більше,ніж молоді від 18 до 25 років.Де поділися міліціянтські пенсіонери.військові і тд? Вони часто,мають навіть більше здоров'я,як молоді.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:40 Ответить
Як часто таке трапляється? Числені значення частоти або відсоток з посиланням на джерела можете надати? Пруфи
показать весь комментарий
29.10.2025 13:56 Ответить
Пенсіонерів до війська не беруть. Хоча багато військових на пенсії, які б могли ще нас захищати, якщо молоді ухилянти тікають, або сидять під спідницями та ховаються в авто, коли дружина за кермом. Соромно за таких сцикливих диванних воїнів.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:18 Ответить
для тебе особисто діє акція 60+,а в ДФТГ воюють і 70+ було б бажання
показать весь комментарий
29.10.2025 13:29 Ответить
так, пенсіонери. Бо вони просрали Україну обираючи всіляких кучм і януковочей заради шматка ковбаси. Бігали і кричали що вони задружбу зрашкою, а бацька товащє ідєал дєржавніка. А вмирати мають діти - а діти не хочуть
показать весь комментарий
29.10.2025 13:31 Ответить
Ви абсолютно праві, одним нещодавно прийнятим законом пенсіонерам віком 60+ років дозволено служити в ЗСУ, а іншим законом дозволено молодим хлопцям 18-24 р. вільний виїзд за кордон. Очевидно, що пенсіонерів треба здати в утіль - так не треба буде пенсію платити, а самі ефективні за віком потенційні вояки можуть тікати з країни.
Тим часом найбільш активні та свідомі громадяни України гинуть або скалічені на війні. На фронті не вистачає кадрів, оборона Покровська та Купянська з нашого боку "тріщить по швам". Чи це не державна зрада?
Ото ж ця антинародна, шахрайська влада "95 кварталу" - Єрмак, Татаров, Зеленський та інші поступово реалізують таку ж систему покірно-керованої народної бидломаси, як в кацапстані, щоб знову загнати нас у стійло, успішно красти і грабувати Україну.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:33 Ответить
Это рашисткое ИПСО. На телемарафоне сказали, что никто никуда не едит, а там врать точно никогда не станут.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:01 Ответить
Зеля свідомо підриває боєздатність армії, відправляючи молодих потенційних захисників України за кордон.
І ще хтось сумнівається, після цього, що Зеля не працює на пуйла?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:01 Ответить
Але точка кипіння станеться рівно тоді, коли тут всіх переб'ють. Тоді можна красиво повертати назад чоловіків. Потроху, тисяч по 30 в місяць буде достатньо.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:02 Ответить
ходють і напрягають там усіх
показать весь комментарий
29.10.2025 13:07 Ответить
На землю без людей прийдуть люди без землі...
То не про нас, то про нашу землю.
От чомусь мене ніяк не покидає думка, що все то дійство, що навколо нас, і війна, і смерті, і руйнування міст і сіл, і міграція... все то якийсь спектакль, якесь кіно, сценарій якого написано навіть не в москві, а ***** і зейло в ньому просто актори. А ми всі просто статисти і розхідний матеріал...
показать весь комментарий
29.10.2025 13:07 Ответить
А коли на початку великої війни,приїхали сотні тисяч,то не було напруги?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:10 Ответить
Ну виновна Власть , что выпустили людей,что они думали???Я читала,что в Чехии выросло колличество молодых Украинцев.Но а в Германии лучше Украинцы,чем миллионы молодых афганцев и сирийцев Которые с стреляют у нас на улице и насилуют групповухой девушек!
показать весь комментарий
29.10.2025 13:12 Ответить
Випускають корів або овець на пасовище. А люди вільно обирають собі місце проживання. На те вони й люди.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:17 Ответить
Нє хочут Родіну защіщать, сукі
показать весь комментарий
29.10.2025 13:31 Ответить
Було б доцільно, якби українці у прихисті добре організувалися і організовано допомогли місцевим владам виявити агентуру та поплічників путлєра, які інфільтрувалися до ЄС у складі 4,5 млн. наших громадян та емігрантів з РФ. Рашисти в ЄС, користуючись ліберальним законодавством ЄС, здійснюють напади на українців під прихистом, влаштовують диверсії та заворушення у країнах ЄС. Цьому треба покласти край. Мабуть вже час всім поплічникам рашистів у ЄС стати на відповідний облік та відчути необхідність негайного повернення на ментальну батьківщину - до РФ.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:15 Ответить
з тебе добрий фантаст казкар вийде.....
показать весь комментарий
29.10.2025 13:55 Ответить
Все дуже зрозуміло, Z-влада на чолі найвеличнішого із путіним вирішили знищити українську націю, тому і поробили схеми по ухиленню, поробили бронювання для здорованів, випустили пацанів, які з 18 років можуть воювати , при СССР 18-річні воювали в Афгані, так швидше можна і окупувати Україну та поставити проросійське керівництво. Слова найвеличнішого розходяться з справами.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:18 Ответить
Прямо гарантуєте, якщо хлопців з 18 років тримати на прив'язі, то вони 100% збережуть націю і переб'ють всіх наступаючих кацапів? Ох і мрійник...
показать весь комментарий
29.10.2025 13:31 Ответить
саме так. якщо людей перетворити на рабів, то сподіватися що вони захистять - марно
показать весь комментарий
29.10.2025 13:33 Ответить
а сам то ти де переможець??вагітний інвалід пацифистопенсіонер???на якому фронті воюєш???чи ти лише чужими руками а так лише пердиш порадами???
показать весь комментарий
29.10.2025 13:58 Ответить
Чого так не казали,коли пускали сирійців?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:20 Ответить
А якщо сирієць трансгендер, то то взагалі майже божество. Забули ручкі, як колись ходили в Крестові походи
показать весь комментарий
29.10.2025 13:36 Ответить
Ви би ще про Ладогу згадали, та не існуючу перемогу Олександра Нєвського )))
показать весь комментарий
29.10.2025 13:58 Ответить
мабуть тому, що багато сирійців в Німеччині натуралізувались та давно стали виборцями.
А з виборцями треба обережно...
показать весь комментарий
29.10.2025 13:44 Ответить
Та українці,ще швимдше станут ь і важких злочинів мінімум будуть робити і працювати підуть.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:45 Ответить
праві партії хайпують на цьому...
показать весь комментарий
29.10.2025 13:53 Ответить
І що?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:56 Ответить
Ще трохи та Польщу з Німеччиною розірве.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:30 Ответить
Може тому, що зп в Німеччині разів в 10 вища, ніж тут. А цни вже тут вищі, ніж в Польщі.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:49 Ответить
Ой, а шо такоє? Сирійці та Індуси за вас воювати не стануть у разі нападу? А так же ж самим не хочеться воювати, краще українців до останнього. Це десь так випливає з вашоі заяви
показать весь комментарий
29.10.2025 13:56 Ответить
Замість навчати молодих військово-інженерним спеціальностям, територію Хозарії зачищають від аборигенів. facebook.com/groups/izmail24/posts/2416834235403058
показать весь комментарий
29.10.2025 13:57 Ответить
 
 