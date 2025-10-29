В Польше и Германии растет напряженность из-за увеличения количества молодых украинцев после ослабления выезда из страны, - Politico

В Польше и Германии растет политическое напряжение из-за резкого увеличения количества молодых украинских мужчин, которые прибывают после ослабления правил выезда из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Реакция Германии

Представители партии канцлера Фридриха Мерца заявили, что общественная поддержка Украины может уменьшиться, если в стране будет расти количество мужчин, которые избегают военной службы.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну", - сказал депутат Юрген Хардт.

Он подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Украину, но эмиграционные тенденции необходимо контролировать.

Реакция Польши

В Польше ультраправая партия "Конфедерация" заявила, что страна "не может быть убежищем для мужчин, которые должны защищать Украину". Политики отметили, что присутствие таких беженцев создает финансовую нагрузку для польских налогоплательщиков.

Статистика пересечения границ

По данным польской пограничной службы, после изменения правил выезда только за два месяца границу с Польшей пересекли 98,5 тысячи украинцев в возрасте 18-22 года, что почти вдвое больше, чем раньше.

В Германии количество прибывших молодых мужчин выросло с 19 в неделю в августе до более 1,5 тысячи в неделю в октябре.

Социальные выплаты

Несмотря на значительный вклад украинцев в польскую экономику - более 6% рабочей силы - ультраправые политики утверждают, что они получают слишком много социальных выплат. Президент Польши Кароль Навроцкий недавно наложил вето на закон о помощи украинцам, заявив, что поддержку должны получать только те, кто работает и платит налоги.

Подобные заявления звучат и в Германии. Партия "Альтернатива для Германии", которая сейчас лидирует в опросах, призывает прекратить выплаты украинским беженцам.

По данным немецкого агентства занятости, около 490 тысяч граждан Украины трудоспособного возраста получают пособие по долгосрочной безработице.

Депутат от Социал-демократической партии Себастьян Фидлер подчеркнул, что Германия не имеет права определять, "кого Украина отправляет на войну, а кого нет".

"Парламентская группа СДПГ в Бундестаге по-прежнему предана поддержке Украины в меру наших возможностей. Часть наших отношений с Украиной также означает, что мы не диктуем ей, когда ее собственные граждане могут въезжать и выезжать из страны. Принципиально не является работой Германии решать, каких молодых людей Украина отправляет на войну, а каких нет", - сказал Фидлер.