У Німеччині фіксують збільшення прибуття з України чоловіків віком 18-22 роки, - ЗМІ

Німеччина спостерігає наплив молодих чоловіків з України віком 18-22 роки.

Про це пише Barron's з посиланням на AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, кількість чоловіків віком від 18 до 22 років, які шукають притулку в Німеччині, зросла з 26 серпня, після того, як Україна пом’якшила правила виїзду для чоловіків цієї вікової категорії.

Щотижневі прибуття з 8 вересня в середньому перевищували 1000 осіб. З 6 жовтня цифра становила 1796 людей на тиждень.

"Можливо, що це фаза посилення міграції після нових правил перетин кордону, і що кількість молодих чоловіків, які шукають захисту, може знову зменшитися", - говорять у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років

Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

