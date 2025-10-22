УКР
У Німеччині фіксують збільшення прибуття з України чоловіків віком 18-22 роки, - ЗМІ

Німеччина спостерігає наплив молодих чоловіків з України віком 18-22 роки.

Про це пише Barron's з посиланням на AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, кількість чоловіків віком від 18 до 22 років, які шукають притулку в Німеччині, зросла з 26 серпня, після того, як Україна пом’якшила правила виїзду для чоловіків цієї вікової категорії.

Щотижневі прибуття з 8 вересня в середньому перевищували 1000 осіб. З 6 жовтня цифра становила 1796 людей на тиждень.

"Можливо, що це фаза посилення міграції після нових правил перетин кордону, і що кількість молодих чоловіків, які шукають захисту, може знову зменшитися", - говорять у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років 

Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

Читайте також: Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон викликає дисбаланс на ринку праці, - "слуга народу" Веніславський

Топ коментарі
+20
Мамаші які галасують за зе і на виборах і в соцмережах самі найперші рятують своїх хлопчиків від того ж зе. Найлутшій кажуть вони
показати весь коментар
22.10.2025 20:23 Відповісти
+14
Геть зелену наволоч від влади!
показати весь коментар
22.10.2025 20:26 Відповісти
+13
Потужно
показати весь коментар
22.10.2025 20:21 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
22.10.2025 20:21 Відповісти
Ви не розумієте стратегії!!
показати весь коментар
22.10.2025 20:35 Відповісти
стратегії знекровлення України?

про нагальні потреби в поповненні ЗСУ можна забути

.
показати весь коментар
22.10.2025 21:46 Відповісти
ви не помітили відключень світла по всій країні?
показати весь коментар
22.10.2025 22:02 Відповісти
Гут !
Чудові молоді міцні остарбайтери !

те, чого не зміг зробити адік, зробив зєлік

.
показати весь коментар
22.10.2025 21:44 Відповісти
"...За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН ..." - а що скажуть прикордонники України! ? Чи там все добре?
показати весь коментар
22.10.2025 20:22 Відповісти
Прикордонники скажуть, що то стада оленів, а не молодняк українців через кордон ломляться.

Походу наш всратий стратех ЗЄ навіть не намагається думати, що буде через рік-два.
показати весь коментар
22.10.2025 20:34 Відповісти
Після мене, хоч потоп.
показати весь коментар
22.10.2025 20:42 Відповісти
такими темпами то потоп орками буде ще при ньому

.
показати весь коментар
22.10.2025 21:48 Відповісти
"Фіксіруйтє, Іван Арнольдовіч, всє фіксіруйтє! " (с)
показати весь коментар
22.10.2025 20:23 Відповісти
Хто такий Іван Арнольдовіч?
показати весь коментар
22.10.2025 20:25 Відповісти
У кожного свій І.А.
показати весь коментар
22.10.2025 20:28 Відповісти
бормєнталь ))
показати весь коментар
22.10.2025 20:28 Відповісти
персонаж українофоба булгакова...
показати весь коментар
22.10.2025 20:29 Відповісти
Прізвище Борменталь не схоже на російське
показати весь коментар
22.10.2025 20:32 Відповісти
В контексті цитати це асистент, доктор Борменталь
«Фіксуйте, Іване Арнольдовичу» - це крилата фраза з повісті М. А. Булгакова «Собаче серце», яку часто говорить професор Преображенський своєму асистентові доктору Івану Арнольдовичу Борменталю. Фраза означає «запам'ятайте» або «врахуйте» і використовується для того, щоб наголосити на важливості інформації, яку потрібно зберегти в пам'яті.
показати весь коментар
22.10.2025 20:29 Відповісти
Барменталь!... Асистент проф. Преображенського ( "Собаче серце")
показати весь коментар
22.10.2025 20:31 Відповісти
Аааааааа... А я б і не подумав...
показати весь коментар
22.10.2025 20:36 Відповісти
це не впливає на кількість населення в Україні...і взагалі ні на що не впливає....так каже зелена наволочь
показати весь коментар
22.10.2025 20:23 Відповісти
Пливуть
показати весь коментар
22.10.2025 20:24 Відповісти
ГЄнАХВонд нації, млятЬ...
показати весь коментар
22.10.2025 20:26 Відповісти
Дали дозвіл бо їх почали вивозити в 16 - 17 р - надіються шо хтось та повернеться
показати весь коментар
22.10.2025 20:30 Відповісти
У Польщі в 10 раз молоді зросло.)))))
А у ФБ ниють, мовляв крупному капіталу ( головним работодавцям) важливо мати дешеву робочу силу , тому завезуть з Бангладешу....
А на ветеранів після війни їм начхати, та на майбутнє нації!!!
Як і на проблеми від імігрантів - аби зараз довгого шекеля щє більше зловити
показати весь коментар
22.10.2025 20:26 Відповісти
не будуть бангладешці та в'єтнамці за ті копійки в Україні працювати. вони підуть далі, на європу, де їхні багаточисельні родичі давно живуть і знають, яка ціна робочої години там. куди поділись в'єтнамці часів совка, які сєлёдку жарили? )) законна транзитна країна. будуть потім валити в європу, як зараз валять 18-22. ясно - буде безліч нюансів, але ці, задаром працювати не будуть. а платити дорожче чим українцям, алігархи їм не будуть!
показати весь коментар
22.10.2025 20:35 Відповісти
Європі достатньо нормально закрити кордони від нелегалів і ніхто туди особливо не потрапить. А враховуючи тенденції приходу до влади правих - саме так і буде, і тут якраз є Україна з дефіцитом чоловіків і робочої сили знадобиться, під таке діло навіть створять черговий "фонд" і відкриють 228-й кластер переговорів про членство.
показати весь коментар
22.10.2025 21:46 Відповісти
для чого бангладешцю пертись через пів світу в якусь Україну і працювати там "за дешево", якщо він ВЖЕ ПРАЦЮЄ "за дешево" в своєму бангладеші?
показати весь коментар
22.10.2025 21:29 Відповісти
Геть зелену наволоч від влади!
показати весь коментар
22.10.2025 20:26 Відповісти
жЮльку давай!
показати весь коментар
22.10.2025 20:27 Відповісти
Давай поменше зайвого пи₴діти!
показати весь коментар
22.10.2025 20:29 Відповісти
Чого зайвого? У нас же то за красного дірЄктора, то за пасічника, то за зека то за олігарха, а останній раз те шо зараз маємо...
показати весь коментар
22.10.2025 20:38 Відповісти
Баба Параска-2,Повернення?
показати весь коментар
22.10.2025 21:07 Відповісти
Мамини квіточки підтягнулися.

ЗЄ думав, що це спермоіонд України. Ніт!!!
І спермофонд ЗЄ теж просрав.
показати весь коментар
22.10.2025 20:31 Відповісти
А що воно не просрало?!
Про його кармани мова не ведеться, бо з його карманами все чікі-пікі.
показати весь коментар
22.10.2025 20:35 Відповісти
Не будут они задерживаться в Германии, поедут в Норвегию или типа того, у немцев лафа закончилась, экономика колоссально просела.
показати весь коментар
22.10.2025 20:35 Відповісти
Норвегія вже багато кроків як зменшує "блага" для новоприбулих.
Інтропрограмма все меньше і меньше, і з безпечних областей зовсім не беруть!!
А працювати тут і поляків вистачає

І ще різниця велика - фріпалістіни тут "назавжди" а до украінер ставляться як до тимчасових.
І ще залежить від дебатів в Стурьтінгу, там теж є незадоволені праві депутати.
показати весь коментар
22.10.2025 21:18 Відповісти
potugno !
показати весь коментар
22.10.2025 20:35 Відповісти
Н е з л а м н о
показати весь коментар
22.10.2025 21:19 Відповісти
Будут делать новых немцев!- вот такой вот план!!!
показати весь коментар
22.10.2025 20:37 Відповісти
а навіщо молодим здоровим давати притулок і соціалку?
показати весь коментар
22.10.2025 20:40 Відповісти
Це напевно щоб Тиса не засмерділась )))))))))
показати весь коментар
22.10.2025 20:46 Відповісти
Ничего, зато на их место придут Магомеды и Ахмеды и будут всех учить о том, что такое Коран и Шариат. И это не мои слова, а слова Украинской власти.
показати весь коментар
22.10.2025 20:48 Відповісти
Та вони не з України! Зельоні ж ясно кажуть - виїзд не спостерігаєтся!
показати весь коментар
22.10.2025 20:51 Відповісти
Фольксдойче не проти: данке шон за дешеву робочу силу на благо великої Германії.
показати весь коментар
22.10.2025 20:51 Відповісти
біжіть, дітки!
біжіть, не обертаючись!
тут, вам ніхера не світить!!!
може потім, коли небуть повернетесь, але не зараз!!!!
показати весь коментар
22.10.2025 20:52 Відповісти
тепер в німетчині побільшає усіляких диверсій від підкацапників із українськими паспортами завербованих фсб 🤔
показати весь коментар
22.10.2025 20:55 Відповісти
давай забирай 40. 70 плюс, во армия будет,Наполеону не снилось.
показати весь коментар
22.10.2025 20:55 Відповісти
Хрєнадьорскіє полкі...
Старая гвардія в шапках мєхових
показати весь коментар
22.10.2025 21:12 Відповісти
Зато на их место придут мигранты с Африки, Азии и Индии! Правда на каком языке они здесь будут разговаривать? Если ни английського, ни русского, ни тем более украинского они не знают?
показати весь коментар
22.10.2025 20:56 Відповісти
Швидше всього у нас вчителями вони працювати не будуть )
показати весь коментар
22.10.2025 21:30 Відповісти
Україну знищує влада застосовуючи різні форми і методи. В країні залишаться старі пенсіонери ( які скоро помруть),дебіли,лохи і бандюки
показати весь коментар
22.10.2025 20:56 Відповісти
Ну звичайно
чому дивуватись, люди жити хочуть
як є можливість виїхати і не воювати то чому б нею не скористатись ?
показати весь коментар
22.10.2025 21:02 Відповісти
Ну уехали и уехали, они имеют право. Будь у меня сын 18-22 года, Я бы его вытолкнул под жопу в Европу. Хотя, конечно, мне хочется верить, что он и сам это бы понимал.
Но моему сыну всего 3 недели.
показати весь коментар
22.10.2025 21:13 Відповісти
як завжди, прапор німечини,пишешь по російськи, а вчиш жити українців. вчи краще німців.
показати весь коментар
22.10.2025 21:41 Відповісти
Сначала добьют фронтовиков, затем подпишут перемирие. На выборах благодарные мамаши и ухилянты снова посадят Зе в президентское кресло. По крайней мере он на это рассчитывает.
показати весь коментар
22.10.2025 21:30 Відповісти
Україні молоді люди не потрібні.
показати весь коментар
22.10.2025 21:48 Відповісти
 
 