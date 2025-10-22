У Німеччині фіксують збільшення прибуття з України чоловіків віком 18-22 роки, - ЗМІ
Німеччина спостерігає наплив молодих чоловіків з України віком 18-22 роки.
Про це пише Barron's з посиланням на AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, кількість чоловіків віком від 18 до 22 років, які шукають притулку в Німеччині, зросла з 26 серпня, після того, як Україна пом’якшила правила виїзду для чоловіків цієї вікової категорії.
Щотижневі прибуття з 8 вересня в середньому перевищували 1000 осіб. З 6 жовтня цифра становила 1796 людей на тиждень.
"Можливо, що це фаза посилення міграції після нових правил перетин кордону, і що кількість молодих чоловіків, які шукають захисту, може знову зменшитися", - говорять у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини.
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років
Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.
Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.
про нагальні потреби в поповненні ЗСУ можна забути
.
Чудові молоді міцні остарбайтери !
те, чого не зміг зробити адік, зробив зєлік
.
Походу наш всратий стратех ЗЄ навіть не намагається думати, що буде через рік-два.
.
«Фіксуйте, Іване Арнольдовичу» - це крилата фраза з повісті М. А. Булгакова «Собаче серце», яку часто говорить професор Преображенський своєму асистентові доктору Івану Арнольдовичу Борменталю. Фраза означає «запам'ятайте» або «врахуйте» і використовується для того, щоб наголосити на важливості інформації, яку потрібно зберегти в пам'яті.
А у ФБ ниють, мовляв крупному капіталу ( головним работодавцям) важливо мати дешеву робочу силу , тому завезуть з Бангладешу....
А на ветеранів після війни їм начхати, та на майбутнє нації!!!
Як і на проблеми від імігрантів - аби зараз довгого шекеля щє більше зловити
ЗЄ думав, що це спермоіонд України. Ніт!!!
І спермофонд ЗЄ теж просрав.
Про його кармани мова не ведеться, бо з його карманами все чікі-пікі.
Інтропрограмма все меньше і меньше, і з безпечних областей зовсім не беруть!!
А працювати тут і поляків вистачає
І ще різниця велика - фріпалістіни тут "назавжди" а до украінер ставляться як до тимчасових.
І ще залежить від дебатів в Стурьтінгу, там теж є незадоволені праві депутати.
біжіть, не обертаючись!
тут, вам ніхера не світить!!!
може потім, коли небуть повернетесь, але не зараз!!!!
Старая гвардія в шапках мєхових
чому дивуватись, люди жити хочуть
як є можливість виїхати і не воювати то чому б нею не скористатись ?
Но моему сыну всего 3 недели.