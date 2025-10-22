В Германии фиксируют увеличение прибытия из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет, - СМИ

Германия наблюдает наплыв молодых мужчин из Украины в возрасте 18-22 года.

Об этом пишет Barron's со ссылкой на AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Министерства внутренних дел ФРГ, количество мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, ищущих убежища в Германии, выросло с 26 августа, после того, как Украина смягчила правила выезда для мужчин этой возрастной категории.

Еженедельные прибытия с 8 сентября в среднем превышали 1000 человек. С 6 октября цифра составляла 1796 человек в неделю.

"Возможно, что это фаза усиления миграции после новых правил пересечения границы, и что количество молодых мужчин, которые ищут защиты, может снова уменьшиться", - говорят в Министерстве внутренних дел Германии.

Выезд за границу мужчин до 25 лет

Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, которые въехали в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

Также сообщалось о том, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

