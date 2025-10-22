В Германии фиксируют увеличение прибытия из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет, - СМИ
Германия наблюдает наплыв молодых мужчин из Украины в возрасте 18-22 года.
Об этом пишет Barron's со ссылкой на AFP, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Министерства внутренних дел ФРГ, количество мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, ищущих убежища в Германии, выросло с 26 августа, после того, как Украина смягчила правила выезда для мужчин этой возрастной категории.
Еженедельные прибытия с 8 сентября в среднем превышали 1000 человек. С 6 октября цифра составляла 1796 человек в неделю.
"Возможно, что это фаза усиления миграции после новых правил пересечения границы, и что количество молодых мужчин, которые ищут защиты, может снова уменьшиться", - говорят в Министерстве внутренних дел Германии.
Выезд за границу мужчин до 25 лет
Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, которые въехали в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.
Также сообщалось о том, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Походу наш всратий стратех ЗЄ навіть не намагається думати, що буде через рік-два.
«Фіксуйте, Іване Арнольдовичу» - це крилата фраза з повісті М. А. Булгакова «Собаче серце», яку часто говорить професор Преображенський своєму асистентові доктору Івану Арнольдовичу Борменталю. Фраза означає «запам'ятайте» або «врахуйте» і використовується для того, щоб наголосити на важливості інформації, яку потрібно зберегти в пам'яті.
А у ФБ ниють, мовляв крупному капіталу ( головним работодавцям) важливо мати дешеву робочу силу , тому завезуть з Бангладешу....
А на ветеранів після війни їм начхати, та на майбутнє нації!!!
Як і на проблеми від імігрантів - аби зараз довгого шекеля щє більше зловити
ЗЄ думав, що це спермоіонд України. Ніт!!!
І спермофонд ЗЄ теж просрав.
Про його кармани мова не ведеться, бо з його карманами все чікі-пікі.