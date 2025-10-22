РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11420 посетителей онлайн
Новости Выезд за границу до 25 лет
1 239 36

В Германии фиксируют увеличение прибытия из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет, - СМИ

виїзд

Германия наблюдает наплыв молодых мужчин из Украины в возрасте 18-22 года.

Об этом пишет Barron's со ссылкой на AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Министерства внутренних дел ФРГ, количество мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, ищущих убежища в Германии, выросло с 26 августа, после того, как Украина смягчила правила выезда для мужчин этой возрастной категории.

Еженедельные прибытия с 8 сентября в среднем превышали 1000 человек. С 6 октября цифра составляла 1796 человек в неделю.

"Возможно, что это фаза усиления миграции после новых правил пересечения границы, и что количество молодых мужчин, которые ищут защиты, может снова уменьшиться", - говорят в Министерстве внутренних дел Германии.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Выезд за границу мужчин до 25 лет

Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, которые въехали в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

Также сообщалось о том, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Читайте также: Разрешение на выезд мужчин до 22 лет за границу вызывает дисбаланс на рынке труда, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

Германия (7335) граница (5407)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Мамаші які галасують за зе і на виборах і в соцмережах самі найперші рятують своїх хлопчиків від того ж зе. Найлутшій кажуть вони
показать весь комментарий
22.10.2025 20:23 Ответить
+7
Геть зелену наволоч від влади!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:26 Ответить
+6
Потужно
показать весь комментарий
22.10.2025 20:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно
показать весь комментарий
22.10.2025 20:21 Ответить
Ви не розумієте стратегії!!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:35 Ответить
"...За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН ..." - а що скажуть прикордонники України! ? Чи там все добре?
показать весь комментарий
22.10.2025 20:22 Ответить
Прикордонники скажуть, що то стада оленів, а не молодняк українців через кордон ломляться.

Походу наш всратий стратех ЗЄ навіть не намагається думати, що буде через рік-два.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:34 Ответить
Після мене, хоч потоп.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:42 Ответить
Мамаші які галасують за зе і на виборах і в соцмережах самі найперші рятують своїх хлопчиків від того ж зе. Найлутшій кажуть вони
показать весь комментарий
22.10.2025 20:23 Ответить
"Фіксіруйтє, Іван Арнольдовіч, всє фіксіруйтє! " (с)
показать весь комментарий
22.10.2025 20:23 Ответить
Хто такий Іван Арнольдовіч?
показать весь комментарий
22.10.2025 20:25 Ответить
У кожного свій І.А.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:28 Ответить
бормєнталь ))
показать весь комментарий
22.10.2025 20:28 Ответить
персонаж українофоба булгакова...
показать весь комментарий
22.10.2025 20:29 Ответить
Прізвище Борменталь не схоже на російське
показать весь комментарий
22.10.2025 20:32 Ответить
В контексті цитати це асистент, доктор Борменталь
«Фіксуйте, Іване Арнольдовичу» - це крилата фраза з повісті М. А. Булгакова «Собаче серце», яку часто говорить професор Преображенський своєму асистентові доктору Івану Арнольдовичу Борменталю. Фраза означає «запам'ятайте» або «врахуйте» і використовується для того, щоб наголосити на важливості інформації, яку потрібно зберегти в пам'яті.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:29 Ответить
Барменталь!... Асистент проф. Преображенського ( "Собаче серце")
показать весь комментарий
22.10.2025 20:31 Ответить
Аааааааа... А я б і не подумав...
показать весь комментарий
22.10.2025 20:36 Ответить
це не впливає на кількість населення в Україні...і взагалі ні на що не впливає....так каже зелена наволочь
показать весь комментарий
22.10.2025 20:23 Ответить
Пливуть
показать весь комментарий
22.10.2025 20:24 Ответить
ГЄнАХВонд нації, млятЬ...
показать весь комментарий
22.10.2025 20:26 Ответить
Дали дозвіл бо їх почали вивозити в 16 - 17 р - надіються шо хтось та повернеться
показать весь комментарий
22.10.2025 20:30 Ответить
У Польщі в 10 раз молоді зросло.)))))
А у ФБ ниють, мовляв крупному капіталу ( головним работодавцям) важливо мати дешеву робочу силу , тому завезуть з Бангладешу....
А на ветеранів після війни їм начхати, та на майбутнє нації!!!
Як і на проблеми від імігрантів - аби зараз довгого шекеля щє більше зловити
показать весь комментарий
22.10.2025 20:26 Ответить
не будуть бангладешці та в'єтнамці за ті копійки в Україні працювати. вони підуть далі, на європу, де їхні багаточисельні родичі давно живуть і знають, яка ціна робочої години там. куди поділись в'єтнамці часів совка, які сєлёдку жарили? )) законна транзитна країна. будуть потім валити в європу, як зараз валять 18-22. ясно - буде безліч нюансів, але ці, задаром працювати не будуть. а платити дорожче чим українцям, алігархи їм не будуть!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:35 Ответить
Геть зелену наволоч від влади!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:26 Ответить
жЮльку давай!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:27 Ответить
Давай поменше зайвого пи₴діти!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:29 Ответить
Чого зайвого? У нас же то за красного дірЄктора, то за пасічника, то за зека то за олігарха, а останній раз те шо зараз маємо...
показать весь комментарий
22.10.2025 20:38 Ответить
Мамини квіточки підтягнулися.

ЗЄ думав, що це спермоіонд України. Ніт!!!
І спермофонд ЗЄ теж просрав.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:31 Ответить
А що воно не просрало?!
Про його кармани мова не ведеться, бо з його карманами все чікі-пікі.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:35 Ответить
Не будут они задерживаться в Германии, поедут в Норвегию или типа того, у немцев лафа закончилась, экономика колоссально просела.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:35 Ответить
potugno !
показать весь комментарий
22.10.2025 20:35 Ответить
Будут делать новых немцев!- вот такой вот план!!!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:37 Ответить
а навіщо молодим здоровим давати притулок і соціалку?
показать весь комментарий
22.10.2025 20:40 Ответить
Це напевно щоб Тиса не засмерділась )))))))))
показать весь комментарий
22.10.2025 20:46 Ответить
Ничего, зато на их место придут Магомеды и Ахмеды и будут всех учить о том, что такое Коран и Шариат. И это не мои слова, а слова Украинской власти.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:48 Ответить
та давай 40 70 плюс.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:49 Ответить
 
 