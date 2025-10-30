ГПСУ не видит массового выезда мужчин 18-22 лет: границу пересекают преимущественно женщины и дети

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ведомство не ведет отдельную статистику выезда граждан по возрастным группам.

Об этом он сказал в эфире Новини.Live, передает Цензор.НЕТ.

Демченко отметил, что количество мужчин 18-22 лет, пересекающих границу, невелико, если сравнивать его с общим пассажиропотоком. Он также добавил, что фиксируются случаи возвращения представителей этой группы.

"На сегодняшний день основную долю тех, кто пересекает границу, составляют женщины, дети и пожилые люди", - сообщил спикер.

По его словам, сентябрь и октябрь были относительно спокойными месяцами: в сентябре зафиксировано на миллион пересечений меньше, чем в августе, а октябрьские показатели стали еще ниже.

"Никакого массового оттока молодежи пограничники не наблюдают", - подчеркнул Демченко.

Что предшествовало?

Вчера британское издание The Telegraph сообщило, что после разрешения президента Владимира Зеленского от 28 августа на временный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет страну покинули почти 100 тысяч человек.

Выезд за границу мужчин до 25 лет

Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

Также сообщалось о том, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

