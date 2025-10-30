РУС
2 251 47

ГПСУ не видит массового выезда мужчин 18-22 лет: границу пересекают преимущественно женщины и дети

выезд, граница, мужчины

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ведомство не ведет отдельную статистику выезда граждан по возрастным группам.

Об этом он сказал в эфире Новини.Live, передает Цензор.НЕТ.

Демченко отметил, что количество мужчин 18-22 лет, пересекающих границу, невелико, если сравнивать его с общим пассажиропотоком. Он также добавил, что фиксируются случаи возвращения представителей этой группы.

"На сегодняшний день основную долю тех, кто пересекает границу, составляют женщины, дети и пожилые люди", - сообщил спикер.

По его словам, сентябрь и октябрь были относительно спокойными месяцами: в сентябре зафиксировано на миллион пересечений меньше, чем в августе, а октябрьские показатели стали еще ниже.

"Никакого массового оттока молодежи пограничники не наблюдают", - подчеркнул Демченко.

Что предшествовало?

Вчера британское издание The Telegraph сообщило, что после разрешения президента Владимира Зеленского от 28 августа на временный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет страну покинули почти 100 тысяч человек.

Выезд за границу мужчин до 25 лет

Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

Также сообщалось о том, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

беженцы (1715) Госпогранслужба (6960)
+24
Вся Европа бачить, а ДПСУ не бачить...
30.10.2025 11:50 Ответить
+14
Керівник ДПСУ, і портнова з сотнями ригоАНАЛІВ не бачив, з 2022 року!
Інваліди???
30.10.2025 11:47 Ответить
+14
Західні журналісти підрахували шо виїхало 100тис чол - 18 -22 р
30.10.2025 11:49 Ответить
Керівник ДПСУ, і портнова з сотнями ригоАНАЛІВ не бачив, з 2022 року!
Інваліди???
30.10.2025 11:47 Ответить
Після знищення підрозділу Касьянова, керівник ДПСУ має бути відданий під військовий трибунал! Це брехлива скотина яка не має нічого спільного з офіцерською честю!
30.10.2025 11:49 Ответить
дві бреxливі скотини - дві їх там...
30.10.2025 11:51 Ответить
Брехливому Касянову також доведеця відповідати за розкрадання бюджетних коштів , що ганялися мідїж компаніями родичів Касянова при заківлі БПЛА.
30.10.2025 12:46 Ответить
Ти вже служиш, курва? Сидиш в тилу, тварина і паскудиш ім'я захисників України!
30.10.2025 12:49 Ответить
Зняли з розкладки 👍🏻
30.10.2025 12:04 Ответить
Бреше хохол Демченко.
30.10.2025 12:33 Ответить
Плахоє зрєніє
30.10.2025 12:35 Ответить
"ДПСУ не бачить"
Треба їм на шевронах написати
30.10.2025 12:49 Ответить
веселий піздьож від зелених...
30.10.2025 11:47 Ответить
Відкривайте очі ширше. Летить "божа роса" від ДПСУ.
30.10.2025 11:48 Ответить
Західні журналісти підрахували шо виїхало 100тис чол - 18 -22 р
30.10.2025 11:49 Ответить
Вся Европа бачить, а ДПСУ не бачить...
30.10.2025 11:50 Ответить
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що відомство не веде окрему статистику виїзду громадян за віковими групами.
Але кількість чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон, є невеликою, якщо порівнювати її з загальним пасажиропотоком...
30.10.2025 11:53 Ответить
більш як 100 000 вже виїхало,німці в шоці вже....
30.10.2025 12:49 Ответить
а УСПД теж не бачить?
а ПДУС куди дивиться?
30.10.2025 11:50 Ответить
А в остальном, прекрасная маркиза.... (с)
30.10.2025 11:52 Ответить
Парад пиз🤬ожі триває!
Зеленського та Сирського вирішила підтримати ДПСУ😆
30.10.2025 11:52 Ответить
Нічого дивного , мусорня теж не бачить бусифікацію, в ЗЕкраїні владні піда..си взагалі поголовно сліпоглухонімі...
30.10.2025 11:55 Ответить
>кордон перетинають переважно жінки та діти

а нам це потрібно? який від цього профіт українській нації?
30.10.2025 11:55 Ответить
ті, що їдуть за кордон і не планують повертатися , ніколи б не воювали, їх би не примусили. Краще б наші олігархи і найбагатші люди, що втекли на Захід, пошкребли у своїх величезних кишенях, а не скуповували там вілли і іншу нерухомість, і дуже ймовірно,що могли б назбирати на численну контракту армію. Краще б вони це зробили на початку війни, бо зараз уже може бути запізно, але у світі можна знайти багато охочих повоювати за достойні гроші, було б бажання платити
30.10.2025 12:01 Ответить
Бла-бла-бла, а якби коні були рожеві та літали))) За зельцмана голосувала?)))
30.10.2025 12:03 Ответить
Тільки зрозуміла, що у нас вибори організованізовують олігархи, припинила на них ходити, то ж ні за Януковича, ні за Порошенка, ні за останнього не голосувала. Більше 20 років на вибори не ходжу, не вірю в демократію в суспільстві, де дуже значний розрив між багатими і бідними, її там бути не може
30.10.2025 12:10 Ответить
останній кандидат в президенти, за кого голосувала, якщо комусь так цікаво, то був Мороз, бо він не був схожий ні на піздлявого казкаря Ющенка, ні на дегенерата Януковича.
30.10.2025 12:18 Ответить
Мороз це той самий Янукович.
30.10.2025 12:22 Ответить
Оно и видно.
30.10.2025 13:08 Ответить
Могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе - и притворится мужиком
30.10.2025 12:01 Ответить
През тупий, цей сліпий - не країна, а дурдом
30.10.2025 12:02 Ответить
а казали епоха брехні закінчилась.
пощюпайте вуха там по них ніхто не їздить?
30.10.2025 12:04 Ответить
та золота епоха боязкої безвинної брехні давно закінчилася! настала епоха нічим не прикритого тотального нахабного пізд@жа
30.10.2025 12:32 Ответить
все до чого стемилися і нарешті потужно досягли!
30.10.2025 12:40 Ответить
Вуха вже складно намацати, бо там сама локшина. )
30.10.2025 12:53 Ответить
Дивно... Поляки на вході бачать, а ДПСУ на виході не бачить... Фокус виходить.
30.10.2025 12:04 Ответить
дебильновато как то
30.10.2025 12:15 Ответить
Entry/Exit System з 12 жовтня ж вводять )) то нехай погранців по іншу сторону нового занавісу спитають, скільки хоча б з цього часу й кого виїхало )) система ж у них все пише ))
30.10.2025 12:25 Ответить
Ну наконец--то правдивая инфа под ехала. Не надо верить в эту рашисткую пропаганду про 100 тысяч выехавших. Это все ФСБшное ИПСО!
30.10.2025 12:29 Ответить
Тобто заяви офіційних осіб країн Західної Європи п...здьош, а сами чесний виявляється речник ДПСУ андрій демченко Віримо, звичайно що андрюшка НЄ піз...абол.
30.10.2025 12:29 Ответить
Напишу в черговий раз: кожному українцю слід усвідомити просту річ - все, що розповідає йому влада, є маніпулятивною брехнею. Якщо завжди апріорі дивитись на речі з цієї точки зору, будь-які дії та декларації зеленого блювотиння стають зрозумілими та передбачуваними
30.10.2025 12:29 Ответить
ДПСУ
30.10.2025 12:35 Ответить
а европа увидела- 100 000 тыс
30.10.2025 12:38 Ответить
ТРЕБА ОЧІ ВІД РУК З ХАБАРЕМ ПІДНЯТИ,ЧИ ПЕРЕВЕСТИ ПОГЛЯД НА ДОКУМЕНТИ ЗАМІСТЬ КУПЮР!!!!
ЯКЕ АВТО В РЕЧНИКА?
ЯКА НЕРУХОМІСТЬ У РОДИЧІВ ТА ДРУЗІВ???
А У НАЧАЛЬНИКА МИТНИЦІ СКІЛЬКИ БІЗНЕСІВ У ДРУЖИНИ?
ЗВІСНО ЩО ВОНИ СЛІПІ, ГЛУХІ,НІМІ.
30.10.2025 12:47 Ответить
Масового виїзду чоловіків 18-22 немає. Є поголовний.
30.10.2025 12:47 Ответить
Звиздуни!
"The Telegraph: майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років залишили країну лише за два місяці.
Це - покоління, яке мало б зараз формувати майбутнє України: навчатися, працювати, служити, створювати сім'ї.
Замість цього - розчарування і відсутність довіри до держави.
Коли влада перетворює патріотизм на примус, а справедливість - на вибірковість, результат неминучий."
30.10.2025 12:54 Ответить
******* бо знають що стадо схаває,після 6 років своєї "діяльності" вони зрозуміли що Українці то мовчазне стадо,з яким можно робити що хочеш,коли хочеш,розповідати що хочеш ,про що хочеш,схавають.
30.10.2025 12:57 Ответить
А чому речник прикордонної служби не володіє інформацією по виїзду громадян різних вікових груп? Чому відсутній аналіз?Як можна планувати та здійснювати свою діяльність без аналізу?
30.10.2025 12:58 Ответить
на Германії вже дівчята губи красять,
кажуть підгон пійшов з України - 18-22 !
30.10.2025 13:02 Ответить
 
 