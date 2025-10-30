ГПСУ не видит массового выезда мужчин 18-22 лет: границу пересекают преимущественно женщины и дети
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ведомство не ведет отдельную статистику выезда граждан по возрастным группам.
Об этом он сказал в эфире Новини.Live, передает Цензор.НЕТ.
Демченко отметил, что количество мужчин 18-22 лет, пересекающих границу, невелико, если сравнивать его с общим пассажиропотоком. Он также добавил, что фиксируются случаи возвращения представителей этой группы.
"На сегодняшний день основную долю тех, кто пересекает границу, составляют женщины, дети и пожилые люди", - сообщил спикер.
По его словам, сентябрь и октябрь были относительно спокойными месяцами: в сентябре зафиксировано на миллион пересечений меньше, чем в августе, а октябрьские показатели стали еще ниже.
"Никакого массового оттока молодежи пограничники не наблюдают", - подчеркнул Демченко.
Что предшествовало?
Вчера британское издание The Telegraph сообщило, что после разрешения президента Владимира Зеленского от 28 августа на временный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет страну покинули почти 100 тысяч человек.
Выезд за границу мужчин до 25 лет
Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.
Также сообщалось о том, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інваліди???
Треба їм на шевронах написати
Але кількість чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон, є невеликою, якщо порівнювати її з загальним пасажиропотоком...
а ПДУС куди дивиться?
Зеленського та Сирського вирішила підтримати ДПСУ😆
а нам це потрібно? який від цього профіт українській нації?
Шасть в купе - и притворится мужиком
пощюпайте вуха там по них ніхто не їздить?
ЯКЕ АВТО В РЕЧНИКА?
ЯКА НЕРУХОМІСТЬ У РОДИЧІВ ТА ДРУЗІВ???
А У НАЧАЛЬНИКА МИТНИЦІ СКІЛЬКИ БІЗНЕСІВ У ДРУЖИНИ?
ЗВІСНО ЩО ВОНИ СЛІПІ, ГЛУХІ,НІМІ.
"The Telegraph: майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років залишили країну лише за два місяці.
Це - покоління, яке мало б зараз формувати майбутнє України: навчатися, працювати, служити, створювати сім'ї.
Замість цього - розчарування і відсутність довіри до держави.
Коли влада перетворює патріотизм на примус, а справедливість - на вибірковість, результат неминучий."
кажуть підгон пійшов з України - 18-22 !