Угорщина запровадила нову систему контролю в’їзду на всіх пунктах перетину кордону з Україною

З 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала нова цифрова Системи в'їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн.

За даними угорської сторони, раніше система почала діяти в пунктах пропуску "Берегшурань – Лужанка" (з 12 жовтня) та "Захонь – Чоп" (з 21 жовтня), повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як повідомлялося, з 20 жовтня Польща запустила систему ESS у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Україною, а з 27 жовтня – у пунктах пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомєж". Раніше, з 12 жовтня, EES запрацювала на автомобільному прикордонному переході "Медика – Шегині" та залізничному переході "Пшемисль – Мостиська".

EES – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її мета – зміцнення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у Європейському Союзі та протидія незаконній міграції.

Під час першого в'їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У травні стало відомо, що Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/Exit System (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в'їжджають у ЄС.

Як повідомлялося, система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.