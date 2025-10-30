УКР
9921 відвідувач онлайн
Новини Виїзд за кордон до 25 років
808 21

ДПСУ не бачить масового виїзду чоловіків 18-22 років: кордон перетинають переважно жінки та діти

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що відомство не веде окрему статистику виїзду громадян за віковими групами.

Про це він сказав в ефірі Новини.Live, передає Цензор.НЕТ.

Демченко зазначив, що кількість чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон, є невеликою, якщо порівнювати її з загальним пасажиропотоком. Він також додав, що фіксуються випадки повернення представників цієї групи.

"Станом на сьогодні основну частку тих, хто перетинає кордон, становлять жінки, діти та люди похилого віку", - повідомив речник.

За його словами, вересень і жовтень були відносно спокійними місяцями: у вересні зафіксовано на мільйон перетинів менше, ніж у серпні, а жовтневі показники стали ще нижчими.

"Жодного масового відтоку молоді прикордонники не спостерігають", - підкреслив Демченко.

Що передувало?

Учора британське видання The Telegraph повідомило, що після дозволу президента Володимира Зеленського від 28 серпня на тимчасовий виїзд чоловіків віком 18-22 років країну покинули майже 100 тисяч осіб.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років

Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

Топ коментарі
+1
Після знищення підрозділу Касьянова, керівник ДПСУ має бути відданий під військовий трибунал! Це брехлива скотина яка не має нічого спільного з офіцерською честю!
показати весь коментар
30.10.2025 11:49 Відповісти
+1
Західні журналісти підрахували шо виїхало 100тис чол - 18 -22 р
показати весь коментар
30.10.2025 11:49 Відповісти
+1
Вся Европа бачить, а ДПСУ не бачить...
показати весь коментар
30.10.2025 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Керівник ДПСУ, і портнова з сотнями ригоАНАЛІВ не бачив, з 2022 року!
Інваліди???
показати весь коментар
30.10.2025 11:47 Відповісти
30.10.2025 11:49 Відповісти
дві бреxливі скотини - дві їх там...
показати весь коментар
30.10.2025 11:51 Відповісти
Зняли з розкладки 👍🏻
показати весь коментар
30.10.2025 12:04 Відповісти
веселий піздьож від зелених...
показати весь коментар
30.10.2025 11:47 Відповісти
Відкривайте очі ширше. Летить "божа роса" від ДПСУ.
показати весь коментар
30.10.2025 11:48 Відповісти
30.10.2025 11:49 Відповісти
30.10.2025 11:50 Відповісти
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що відомство не веде окрему статистику виїзду громадян за віковими групами.
Але кількість чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон, є невеликою, якщо порівнювати її з загальним пасажиропотоком...
показати весь коментар
30.10.2025 11:53 Відповісти
а УСПД теж не бачить?
а ПДУС куди дивиться?
показати весь коментар
30.10.2025 11:50 Відповісти
А в остальном, прекрасная маркиза.... (с)
показати весь коментар
30.10.2025 11:52 Відповісти
Парад пиз🤬ожі триває!
Зеленського та Сирського вирішила підтримати ДПСУ😆
показати весь коментар
30.10.2025 11:52 Відповісти
Нічого дивного , мусорня теж не бачить бусифікацію, в ЗЕкраїні владні піда..си взагалі поголовно сліпоглухонімі...
показати весь коментар
30.10.2025 11:55 Відповісти
>кордон перетинають переважно жінки та діти

а нам це потрібно? який від цього профіт українській нації?
показати весь коментар
30.10.2025 11:55 Відповісти
ті, що їдуть за кордон і не планують повертатися , ніколи б не воювали, їх би не примусили. Краще б наші олігархи і найбагатші люди, що втекли на Захід, пошкребли у своїх величезних кишенях, а не скуповували там вілли і іншу нерухомість, і дуже ймовірно,що могли б назбирати на численну контракту армію. Краще б вони це зробили на початку війни, бо зараз уже може бути запізно, але у світі можна знайти багато охочих повоювати за достойні гроші, було б бажання платити
показати весь коментар
30.10.2025 12:01 Відповісти
Бла-бла-бла, а якби коні були рожеві та літали))) За зельцмана голосувала?)))
показати весь коментар
30.10.2025 12:03 Відповісти
Могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе - и притворится мужиком
показати весь коментар
30.10.2025 12:01 Відповісти
През тупий, цей сліпий - не країна, а дурдом
показати весь коментар
30.10.2025 12:02 Відповісти
а казали епоха брехні закінчилась.
пощюпайте вуха там по них ніхто не їздить?
показати весь коментар
30.10.2025 12:04 Відповісти
Дивно... Поляки на вході бачать, а ДПСУ на виході не бачить... Фокус виходить.
показати весь коментар
30.10.2025 12:04 Відповісти
 
 