ДПСУ не бачить масового виїзду чоловіків 18-22 років: кордон перетинають переважно жінки та діти
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що відомство не веде окрему статистику виїзду громадян за віковими групами.
Про це він сказав в ефірі Новини.Live, передає Цензор.НЕТ.
Демченко зазначив, що кількість чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон, є невеликою, якщо порівнювати її з загальним пасажиропотоком. Він також додав, що фіксуються випадки повернення представників цієї групи.
"Станом на сьогодні основну частку тих, хто перетинає кордон, становлять жінки, діти та люди похилого віку", - повідомив речник.
За його словами, вересень і жовтень були відносно спокійними місяцями: у вересні зафіксовано на мільйон перетинів менше, ніж у серпні, а жовтневі показники стали ще нижчими.
"Жодного масового відтоку молоді прикордонники не спостерігають", - підкреслив Демченко.
Що передувало?
Учора британське видання The Telegraph повідомило, що після дозволу президента Володимира Зеленського від 28 серпня на тимчасовий виїзд чоловіків віком 18-22 років країну покинули майже 100 тисяч осіб.
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років
Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.
Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.
Інваліди???
Але кількість чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон, є невеликою, якщо порівнювати її з загальним пасажиропотоком...
а ПДУС куди дивиться?
Зеленського та Сирського вирішила підтримати ДПСУ😆
а нам це потрібно? який від цього профіт українській нації?
Шасть в купе - и притворится мужиком
пощюпайте вуха там по них ніхто не їздить?