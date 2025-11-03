Генсек ХДС Німеччини Ліннеманн: "Я вважаю неприйнятним, що так багато молодих людей приїжджають до нас"

Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС), німецької керівної партії, Карстен Ліннеманн висловив невдоволення зростанням кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до Німеччини.

За словами Ліннеманна, молоді українці не повинні покладатися на систему соціального забезпечення, а мають самостійно шукати роботу.

"Я не хочу нікого депортувати. Але якщо хтось приїжджає до Німеччини і є молодим, то, звичайно, він не повинен покладатися на систему соціального забезпечення; його метою має бути пошук роботи", - заявив політик.

Він наголосив, що ситуація з українцями є особливо чутливою, оскільки Україна бореться за свободу.

"І ми підтримуємо українців. Йдеться про дуже важливе питання: мир і свободу. Я вважаю неприйнятним, що так багато молодих людей приїжджають до нас, тому що в Україні йде війна. І ці люди там потрібні", - додав Ліннеманн.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років

Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

The Telegraph писав, що майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років покинули Україну після того, як були послаблені правила виїзду.

У ДПСУ відповіли, що відомство не веде окрему статистику виїзду громадян за віковими групами.

