Генсек ХДС Німеччини Ліннеманн: "Я вважаю неприйнятним, що так багато молодих людей приїжджають до нас"

німеччина

Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС), німецької керівної партії, Карстен Ліннеманн висловив невдоволення зростанням кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

За словами Ліннеманна, молоді українці не повинні покладатися на систему соціального забезпечення, а мають самостійно шукати роботу.

"Я не хочу нікого депортувати. Але якщо хтось приїжджає до Німеччини і є молодим, то, звичайно, він не повинен покладатися на систему соціального забезпечення; його метою має бути пошук роботи", - заявив політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацбанк не помітив значного впливу на ринок праці через виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років

Він наголосив, що ситуація з українцями є особливо чутливою, оскільки Україна бореться за свободу.

"І ми підтримуємо українців. Йдеться про дуже важливе питання: мир і свободу. Я вважаю неприйнятним, що так багато молодих людей приїжджають до нас, тому що в Україні йде війна. І ці люди там потрібні", - додав Ліннеманн.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років

Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США скоротили прийом біженців у 16 разів

The Telegraph писав, що майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років покинули Україну після того, як були послаблені правила виїзду.

У ДПСУ відповіли, що відомство не веде окрему статистику виїзду громадян за віковими групами.

А ЗЄ вважає прийнятним. Хоча це йому, а не німцям, не вистачає людей в армії.
03.11.2025 14:35 Відповісти
Він би і про негрів-ісламістів те ж сказав, але ніззя та й сикотно, бо ще голову відріжуть.
03.11.2025 14:46 Відповісти
Та бути того не може! ДПСУ каже що ніхто не виїхав. 🤣
03.11.2025 14:37 Відповісти
А ЗЄ вважає прийнятним. Хоча це йому, а не німцям, не вистачає людей в армії.
03.11.2025 14:35
Та бути того не може! ДПСУ каже що ніхто не виїхав. 🤣
03.11.2025 14:37
Ще більше знає про вас чим ви!
03.11.2025 14:37
Вони за репараціями приїхали
03.11.2025 14:37
Ну … це ясно… Як на рахунок бородатих молодих людей мусульманської віри? Не пече, ні? Все норм?
03.11.2025 14:37
Шварцкопфам можна, вони майбутні потенційні виборці.
03.11.2025 16:11
Відправляйте їх нах додому. А ще всіх чоловіків з регіонів, які не межують з ЛБЗ.
03.11.2025 14:38
27 лютого 2022 року Рада з питань правосуддя і внутрішніх справ ЄС запустила в дію механізм тимчасового захисту для біженців з України як відповідь на виклики, що виникли через початок російсько-української війни 24 лютого 2022 року.
03.11.2025 15:26
Так это же в ваших силах. Зачем вы даете социал тем кто может работать? Полгода платить пособие при условии что человек посещает курсы, учит язык. Потом он или идет работать - или чемодан-вокзал-Тиса на ту сторону.
03.11.2025 14:38
Німці, женіть цих бідосиків копняками на батьківщину. Не надавайте прихисток і роботу. Їхня робота має бути захищати Україну.
03.11.2025 14:38
Ваша думка дуже важлива для суспільства. Але для того, щоб вона стала справжнім рушієм змін, потрібно, щоб якомога більше людей дізналися про неї. Пропоную вам вийти до наближчого супермаркету і тричі потужно заволати про неї.
03.11.2025 15:38
Про результат повідомте, будь ласка, всіх нас у коментах. Дякую.
03.11.2025 15:40
Сподіваюсь, сам вже захищаєш?
03.11.2025 16:11
Дизлайк усімнах...
03.11.2025 14:39
А чому не продовжив, що вони потрібні в Україні, щоб захищати європейські сраки від руських хренів ? І да, а чому в Німеччині так багато арабів, які не думають повертатись в свої арабські *****
03.11.2025 14:41
"Молоді люди", про яких йдеться, відправлені в Німеччину їх заможними батьками з дозволу їхнього обранця, верховного головнокомандувача.
Не призначайте ім соціальних виплат, не розглянувши їх матеріальне становище, і все стане на свої місця.
03.11.2025 14:44
ТА які заможні батьки, про що ви...
03.11.2025 16:12
Скажіть ще, що "мальчікі" в самих шльопках через кордон переходили...
03.11.2025 16:20
Він би і про негрів-ісламістів те ж сказав, але ніззя та й сикотно, бо ще голову відріжуть.
03.11.2025 14:46
Так потрібно арабів і африканців щоб німок гвалтували а Українців молодих то вже не вписуется в схему
03.11.2025 14:47
Головне - максимально закріпитися до того моменту, як ельфи вирішать, що тут добові поставки реально закінчуються. Бо тоді раптом може виявитися, що гуманістично-демократичні цінності поступаються більш приземленим інстинктам)
03.11.2025 14:53
Він сказав не про сам приїзд, а про життя на соціальній допомозі після приїзду.
Українську молодь, яка буде працювати і вчити мову в будь-якій країні ЄС приймають аж бігом.
03.11.2025 14:58
Не вони приїдуть - так приїдуть араби, дебілоїд.
03.11.2025 14:59
Тю, так забороніть в'їзд за національною ознакою, вам нацикам не звикати до нацизма.
03.11.2025 14:59
Двадцять років мовчав, засунув язик у власну дупу, коли був безперервний наплив "біженців" з Близького Сходу!
Усякі арапи, палестинці та інші, що сидять на соціальці та не бажають працювати його НЕ бентежать!
А ось українці його зразу "захвилювали"...
03.11.2025 15:06
Це звісно погано для нас.Бо зелені зачищають простір для нового Ізраїлю. А як щодо мільйонів азіо- і афро- мусульманських і інших. молодих чоловіків і по десять дітей в їхніх сім'ях? Не толерантно і не політкоректної згадувати про них? І про їх соціалку.Хай ріжуть німців і всіх.
03.11.2025 15:07
З цим не сперечаюся. Суто християнський та демократичний підхід. Все в ім'я Бога та людей (іноді) 😂
03.11.2025 15:24
Мова йде лише про те, щоб вони працювали. Назва новини трохи перекручена.
03.11.2025 15:27
ага... ми дуже занепокоєні... писець як просто

про муслімів чи чорних таке перднути він не наважиться, бо там відразу вулиці спалахнуть
03.11.2025 15:45
Мене непокоїть,що так багато з напів-асимільованих батьків виросло мутантів, яким байдуже, що Х-уйло нищить Україну, мутантам Україна явно байдужа. Московщина до 2014 року формувала через телебачення мутантів, байдужих до свого походження, і бачимо, що вона явно досягла певного успіху, а ми дбали про "материнський чи батьківський капітал", ******** -х-уйловські зозулята.
03.11.2025 16:11
Оце по християнськи і демократично.
03.11.2025 16:27
 
 