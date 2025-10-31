Нацбанк не помітив значного впливу на ринок праці через виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років наразі не спричинив помітного ефекту на ринок праці.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень.

У звіті зазначається, що в Україні близько 840 тис. чоловіків такого віку, але більшість з них – студенти, працює лише орієнтовно 300 тис., або близько 2% робочої сили в країні. За даними опитувань бізнесу, близько половини роботодавців відчули вплив виїзду, однак уже замінюють цих працівників іншими категоріями.

Загалом за перші дев’ять місяців 2025 року кількість біженців з України зросла на 166 тис. Це значно менше, ніж за аналогічний період минулого року (390 тис.). За даними ООН, станом на 3 жовтня 2025 року за межами України перебувало 5,8 млн осіб.

При цьому Нацбанк прогнозує, що у 2026 році з України виїде ще близько 200 тис. осіб, а поступове повернення мігрантів очікується лише з 2027 року (близько 100 тис. щорічно).

Через повільне повернення біженців дефіцит робочої сили зберігатиметься, що підтримуватиме зростання реальних зарплат і зниження безробіття до близько 9% наприкінці прогнозного періоду, водночас стримуючи розширення виробництва, додали в НБУ.

Раніше повідомлялось, що понад 40% роботодавців в Україні відчули вплив дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон. Ще 9% опитаних роботодавців поки важко відповісти, чи вплинув дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років на роботу бізнесу.

Серед респондентів 59% зазначили, що зросла кількість звільнень серед молодих працівників, 54% – що стало важче шукати молодих кандидатів на вакансії, у 43% респондентів зменшилася кількість відгуків на вакансії.