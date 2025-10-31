Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк не помітив значного впливу на ринок праці через виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років наразі не спричинив помітного ефекту на ринок праці.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень.

У звіті зазначається, що в Україні близько 840 тис. чоловіків такого віку, але більшість з них – студенти, працює лише орієнтовно 300 тис., або близько 2% робочої сили в країні. За даними опитувань бізнесу, близько половини роботодавців відчули вплив виїзду, однак уже замінюють цих працівників іншими категоріями.

Загалом за перші дев’ять місяців 2025 року кількість біженців з України зросла на 166 тис. Це значно менше, ніж за аналогічний період минулого року (390 тис.). За даними ООН, станом на 3 жовтня 2025 року за межами України перебувало 5,8 млн осіб.

При цьому Нацбанк прогнозує, що у 2026 році з України виїде ще близько 200 тис. осіб, а поступове повернення мігрантів очікується лише з 2027 року (близько 100 тис. щорічно).

Через повільне повернення біженців дефіцит робочої сили зберігатиметься, що підтримуватиме зростання реальних зарплат і зниження безробіття до близько 9% наприкінці прогнозного періоду, водночас стримуючи розширення виробництва, додали в НБУ.

Читайте також: "Не ведемо обліку": У Держприкордонслужбі прокоментували виїзд понад 100 тисяч чоловіків до 22 років

Раніше повідомлялось, що понад 40% роботодавців в Україні відчули вплив дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон. Ще 9% опитаних роботодавців поки важко відповісти, чи вплинув дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років на роботу бізнесу.

Серед респондентів 59% зазначили, що зросла кількість звільнень серед молодих працівників, 54% – що стало важче шукати молодих кандидатів на вакансії, у 43% респондентів зменшилася кількість відгуків на вакансії.

біженці (761) безробіття (394) Держприкордонслужба ДПСУ (629) мігранти (449) НБУ (9653) робота (987) населення (80)
+4
(((не помітили))), вірю. 100,000 працездатних чоловіків - фігня для нашої економіки, зрозуміло.
31.10.2025 14:22 Відповісти
+3
У нас студенти, а в Польщі та Німеччині відразу почнуть працювати. І фуй хто повернеться
31.10.2025 14:29 Відповісти
+2
Фігня, до нас же відразу після війни з радістю влаштується третина Бангладеш працювати.
Найголовніше, щоб найважливіший робочий і розумовий потенціал України зберігся - депутати, прокурори, судді, митники, ТЦК, поліція, чиновники, злодії в законі та інша еліта.
31.10.2025 14:33 Відповісти
Працездатних - не означає працюючих. Так, в майбутньому армія манагерів це відчує, але без суттєвого впливу на економіку в цілому.
показати весь коментар
31.10.2025 14:51 Відповісти
>Працездатних - не означає працюючих.

1. серед них були і ті, хто працював
2. рано чи пізно, вони майже всі працювали би. Це десь 26000 х 100,000 = 2,600,000,000 грн на місяць, які вони вже не зароблять, і податки з яких не заплатять.
показати весь коментар
31.10.2025 14:57 Відповісти
Ці "чоловіки" знаходились на утриманні батьків. У нас же тепер "країна загальної вищої освіти"!
показати весь коментар
31.10.2025 14:35 Відповісти
я ж кажу - зе молодець, правильно зробив.
показати весь коментар
31.10.2025 14:43 Відповісти
І до вторгнення було багато "зайвих рук" і роками їхали закордон на заробітки потоком, без особливого впливу на ринок праці, а тепер і поготів кількість вакансій для "некваліфікованих кадрів" скоротилась. Тож не дивно 🤔
показати весь коментар
31.10.2025 14:40 Відповісти
На такий ринок праці може й справді не дуже вплинуло, економіки ж майже немає.
показати весь коментар
31.10.2025 14:48 Відповісти
ги-ги...

прикординники "не помітили" 100,000 чоловік

нацбанк не помітив впливу.... звісно, зараз з них може й небагато працевлаштовано, але з часом ви помітите

хоча банки, згідно статистики, себе норм почувають під час війни попри все
показати весь коментар
31.10.2025 14:53 Відповісти
це добре, що пішли такі звіти по 18-22

Влада мабуть вже розуміє наскільки катастрофічно вона ********** в цьому питанні, і хоч намагається виправдатись через брехливі звіти інституцій
показати весь коментар
31.10.2025 15:02 Відповісти

