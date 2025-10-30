США скоротили прийом біженців у 16 разів

Адміністрація президента США Дональда Трампа різко скоротила річний ліміт на прийом біженців.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, тепер він становитиме лише 7,5 тисяч осіб замість 125 тисяч. Основна квота відводиться для білих південноафриканців.

Читайте: "Примусово повернути не зможемо": Мінсоцполітики готує стратегію повернення біженців з-за кордону

Причини такого скорочення не пояснюють офіційно. Раніше програма прийому біженців мала підтримку обох партій у Конгресі.

З початку каденції Трампа багато програм для біженців були скасовані або сильно обмежені.

У лютому США запустили окрему ініціативу для африканерів, аргументуючи це їхнім нібито утиском у Південній Африці, хоча уряд ПАР це спростовує.

Через скорочення кількості біженців гуманітарні та імміграційні організації змушені були скоротити працівників. Рішення також може вплинути на майбутню імміграційну політику США та гуманітарну допомогу.

Українські біженці у США

У липні Трамп дозволив біженцям з України залишитися у США до кінця війни.

Перед цим агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням, повідомило, що адміністрація президента США планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 000 українців, які опинились у Штатах тікаючи від війни.

Згодом речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала цю інформацію фейком.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ