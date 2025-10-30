УКР
Повернення біженців
831 17

США скоротили прийом біженців у 16 разів

США скоротили кількість прийому біженців

Адміністрація президента США Дональда Трампа різко скоротила річний ліміт на прийом біженців.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, тепер він становитиме лише 7,5 тисяч осіб замість 125 тисяч. Основна квота відводиться для білих південноафриканців.

Читайте: "Примусово повернути не зможемо": Мінсоцполітики готує стратегію повернення біженців з-за кордону

Причини такого скорочення не пояснюють офіційно. Раніше програма прийому біженців мала підтримку обох партій у Конгресі.

З початку каденції Трампа багато програм для біженців були скасовані або сильно обмежені.

У лютому США запустили окрему ініціативу для африканерів, аргументуючи це їхнім нібито утиском у Південній Африці, хоча уряд ПАР це спростовує.

Через скорочення кількості біженців гуманітарні та імміграційні організації змушені були скоротити працівників. Рішення також може вплинути на майбутню імміграційну політику США та гуманітарну допомогу.

Українські біженці у США 

У липні Трамп дозволив біженцям з України залишитися у США до кінця війни

Перед цим агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням, повідомило, що адміністрація президента США планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 000 українців, які опинились у Штатах тікаючи від війни.

Згодом речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала цю інформацію фейком.

біженці (2008) США (24691)
+3
Зазвичай, біженці тікають в найближчу країну, а не туди де можна місцевим на шию сісти і срати їм за воротнік.
30.10.2025 23:25 Відповісти
+3
індуси тепер будуть посилено лізти в Європу, вже готуються - вчать німецьку замість англійської - і це не жарт, їх швидко там може стати більше ніж усіх інших мігрантів разом узятих
31.10.2025 00:06 Відповісти
+2
И это не может не радовать.
30.10.2025 23:18 Відповісти
И это не может не радовать.
30.10.2025 23:18 Відповісти
******** "беженцы" джихадисты!
30.10.2025 23:46 Відповісти
Куди тепер біженцю податися?
30.10.2025 23:19 Відповісти
Зазвичай, біженці тікають в найближчу країну, а не туди де можна місцевим на шию сісти і срати їм за воротнік.
30.10.2025 23:25 Відповісти
Маєш мані - Петро Петрович! - немає - падлюка й сволоч - з кількома лямами в кишені Америка тебе розцілує
30.10.2025 23:33 Відповісти
если есть несколько лямов, то можно в Америку не ехать - и дома будет хорошо.
31.10.2025 00:53 Відповісти
Та ти шо розумнику ти наш! Ти був у становищи біженця? І ти знаєш куди треба було бігти від вибухів бомб і снарядів?А Ти просинався коли небудь в ранці, коли в твоє місто вже входила бронетехніка ворожоі краіни? Коли тобі на збори година-дві і все твоє життя складається у валізи і коробки які ти можеш узяти з собою? А якщо в тебе є ще малі діти і старенькі та хворі батьки ? Ти це все пройшов та все це знаєш? Люди кидали своі квартири своі домівки і все що було нажите за все життя. Тікали хто куди міг і в кого які були можливості. У кого було грошей тільки на автобус до Польщі-іхали туди. Хто мав своє авто і досталь грошей - іхали далі. Хто мав родичів чи друзів у США- іхали туди. Не тобі іх судити і вирішувати замість іх куди кому треба було іхати, Тобі що, з них хтось сів на шию та насрав тобі за комір? Мабуть таки ні..... Так чого ти тут репетуєш і пускаєш бульбашки? Від твоіх слів тпросто тхне цинізмом і пихатим єгоізмом..... Краще б ти промовчав, може б тоді за порядного і розумного б зійшов....
31.10.2025 00:25 Відповісти
>тепер він становитиме лише 7,5 тисяч осіб замість 125 тисяч. Основна квота відводиться для білих південноафриканців.

правильно
30.10.2025 23:29 Відповісти
ну так, країні потрібні нові ілони.
30.10.2025 23:35 Відповісти
який сенс імпортувати різнокольорових з низьким IQ, якщо можна забрати собі білих біженців з високим IQ?
30.10.2025 23:39 Відповісти
яж і кажу - треба колупати південноафриканські кімберліти, може ще раз повезе. А ні - то ні.
30.10.2025 23:47 Відповісти
Твердження має сенс.
30.10.2025 23:48 Відповісти
ну ви тут і розвели срач !!! уявляєте ,а ми тут у Німеччині, зустрічаємо африканців , які у своєї більшосьті володіють 3-5 і більше мовами ,а ще і талановиті , математику як насіння ,і от думаєш , чого нас Німеччина у свій час не окупувала ... були б такі розумні як африканці ...а нас піханули в ссср... так декому русня лаптями, мізки повидбивала , то вони з себе расистів вигадують ...
30.10.2025 23:54 Відповісти
середній IQ африканців біля 80.
31.10.2025 00:04 Відповісти
То африканців з африки
31.10.2025 00:35 Відповісти
індуси тепер будуть посилено лізти в Європу, вже готуються - вчать німецьку замість англійської - і це не жарт, їх швидко там може стати більше ніж усіх інших мігрантів разом узятих
31.10.2025 00:06 Відповісти
 
 