США сократили прием беженцев в 16 раз

Администрация президента США Дональда Трампа резко сократила годовой лимит на прием беженцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, теперь он составит всего 7,5 тысяч человек вместо 125 тысяч. Основная квота отводится для белых южноафриканцев.

Также читайте: 4,7 млн украинцев сейчас имеют временную защиту в Евросоюзе, - спецпредставительница ЕС Йоханссон

Причины такого сокращения официально не объясняются. Ранее программа приема беженцев имела поддержку обеих партий в Конгрессе.

С начала каденции Трампа многие программы для беженцев были отменены или сильно ограничены.

В феврале США запустили отдельную инициативу для африканеров, аргументируя это их якобы ущемлением в Южной Африке, хотя правительство ЮАР это опровергает.

Из-за сокращения количества беженцев гуманитарные и иммиграционные организации вынуждены были сократить сотрудников. Решение также может повлиять на будущую иммиграционную политику США и гуманитарную помощь.

Украинские беженцы в США

В июле Трамп разрешил беженцам из Украины остаться в США до конца войны.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, знакомые с этим вопросом, сообщило, что администрация президента США планирует отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, оказавшихся в Штатах, спасаясь от войны.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала эту информацию фейком.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ