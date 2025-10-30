РУС
Новости Возвращение беженцев
США сократили прием беженцев в 16 раз

США сократили количество приема беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа резко сократила годовой лимит на прием беженцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, теперь он составит всего 7,5 тысяч человек вместо 125 тысяч. Основная квота отводится для белых южноафриканцев.

Также читайте: 4,7 млн украинцев сейчас имеют временную защиту в Евросоюзе, - спецпредставительница ЕС Йоханссон

Причины такого сокращения официально не объясняются. Ранее программа приема беженцев имела поддержку обеих партий в Конгрессе.

С начала каденции Трампа многие программы для беженцев были отменены или сильно ограничены.

В феврале США запустили отдельную инициативу для африканеров, аргументируя это их якобы ущемлением в Южной Африке, хотя правительство ЮАР это опровергает.

Из-за сокращения количества беженцев гуманитарные и иммиграционные организации вынуждены были сократить сотрудников. Решение также может повлиять на будущую иммиграционную политику США и гуманитарную помощь.

Украинские беженцы в США

В июле Трамп разрешил беженцам из Украины остаться в США до конца войны.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, знакомые с этим вопросом, сообщило, что администрация президента США планирует отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, оказавшихся в Штатах, спасаясь от войны.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала эту информацию фейком.

Топ комментарии
+2
Зазвичай, біженці тікають в найближчу країну, а не туди де можна місцевим на шию сісти і срати їм за воротнік.
30.10.2025 23:25 Ответить
+1
И это не может не радовать.
30.10.2025 23:18 Ответить
******** "беженцы" джихадисты!
30.10.2025 23:46 Ответить
Куди тепер біженцю податися?
30.10.2025 23:19 Ответить
Маєш мані - Петро Петрович! - немає - падлюка й сволоч - з кількома лямами в кишені Америка тебе розцілує
30.10.2025 23:33 Ответить
>тепер він становитиме лише 7,5 тисяч осіб замість 125 тисяч. Основна квота відводиться для білих південноафриканців.

правильно
30.10.2025 23:29 Ответить
ну так, країні потрібні нові ілони.
30.10.2025 23:35 Ответить
який сенс імпортувати різнокольорових з низьким IQ, якщо можна забрати собі білих біженців з високим IQ?
30.10.2025 23:39 Ответить
яж і кажу - треба колупати південноафриканські кімберліти, може ще раз повезе. А ні - то ні.
30.10.2025 23:47 Ответить
Твердження має сенс.
30.10.2025 23:48 Ответить
ну ви тут і розвели срач !!! уявляєте ,а ми тут у Німеччині, зустрічаємо африканців , які у своєї більшосьті володіють 3-5 і більше мовами ,а ще і талановиті , математику як насіння ,і от думаєш , чого нас Німеччина у свій час не окупувала ... були б такі розумні як африканці ...а нас піханули в ссср... так декому русня лаптями, мізки повидбивала , то вони з себе расистів вигадують ...
30.10.2025 23:54 Ответить
індуси тепер будуть посилено лізти в Європу, вже готуються - вчать німецьку замість англійської - і це не жарт, їх швидко там може стати більше ніж арабів
30.10.2025 23:57 Ответить
 
 